Venäläisten kiinteistöostot romahtivat – amerikkalaisten taas nelinkertaistuivat

Venäläisten kiinteistökaupat ovat vähentyneet tänä vuonna alle puoleen vuodentakaisesta, kun samanaikaisesti amerikkalaiset ovat ostaneet Suomesta asuntoja ja muita kiinteistöjä lähes neljä kertaa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten tammi–maaliskuussa.

Tieto selviää puolustusministeriön ostolupatilastosta (taulukko yllä). Kaikilta EU- tai ETA-maiden ulkopuolisilta ostajilta vaaditaan Suomessa puolustusministeriön myöntämä lupa kiinteistönostoon. Venäläisten ostoluvat putosivat 66:sta 30:een ja amerikkalaisten lähes nelinkertaistuivat viidestä 19:ään.

Suunnittelija Anne Jaakkola puolustusministeriöstä ei osaa sanoa, miksi yhdysvaltalaiskaupat ovat nyt moninkertaistuneet aiemmasta.

Sen sijaan hän nimeää kolme päätekijää venäläiskauppojen vähentymiseen. Ensinnäkin asuntokauppa on Suomessa yleisestikin hiljentynyt. Toiseksi tekijäksi hän nimeää viime syksynä voimaantulleet maahantulorajoitukset.

– Ne ovat hillinneet Venäjällä asuvien kiinteistökauppojen määrää selvästi Suomessa ja myös pakotteet ovat tehneet rahaliikenteestä [Venäjältä Suomeen] hankalampaa. Nämä yhdessä ovat vaikuttaneet kauppojen vähentymiseen, Jaakkola sanoo.

Suunnittelija Anne Jaakkola Puolustusministeriöstä.

Kimppaostelusta pääsylippuja

Käyttöönotettujen maahantulorajoitusten seurauksena kiinteistön omistus ei enää itsessään mahdollista pääsyä Suomeen.

Venäläiset ovat aiemmin käyttäneet kiinteistönomistusta "pääsylippuna" Suomeen siten, että asuntoja ja muita on ostettu kimpassa, jolloin yhdelle kiinteistölle on saatu useita omistajia ja samalla on helpotettu aiempaa useamman maahanpääsyä. Tämä porsaanreikä tukittiin viime syksynä.

– Omistusta on hajautettu perhepiirin kesken jo ennen maahantulorajoituksia, mutta niiden tultua voimaan kimppaostelu on vähentynyt entisestään, Jaakkola kertoo.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan maahantulo sallitaan vain yhdelle kiinteistön omistajaksi merkitylle henkilölle ja maahan saa tulla ainoastaan välttämättömien huolto- tai hoitotöiden vuoksi. Perhe tai seurue ei pääse mukana.

Ukrainalaiset ostavat lännestä

Suomessa asuu lähes 100 000 venäläistä ja se näkyy myös venäläisten kiinteistökaupoissa. Valtaosa kaupan tänä vuonna tehneistä venäläisistä asuu jo valmiiksi Suomessa, kun vielä viime syksyyn asti puolet ostajista oli Venäjältä.

Venäläiset ovat tänä vuonna hankkineet kiinteistöjä lähinnä asuinkäyttöön, kun vielä viime vuonna enemmistö oli kesämökkikauppoja. Pääosa kiinteistökaupoista sijoittuu Etelä- ja Pohjois-Karjalaan, Kymenlaaksoon ja Etelä-Savoon.

Yhdysvaltalaiset taas ovat ostaneet kiinteistöjä lähinnä pääkaupunkiseudulta ja Uudeltamaalta, pitkälti asuin- ja vapaa-ajankäyttöön. Ukrainalaisten kiinteistökaupoissa taas on painottunut Varsinais-Suomi. Ukrainalaiset ovat tänä vuonna ostaneet kiinteistöjä enemmän kuin vuosi sitten.

– Lähes kaikki ukrainalaisten luvista on myönnetty asuinkäyttöön ja selvästi eniten niitä on myönnetty Varsinais-Suomeen, yli 30 prosenttia kaikista, Jaakkola kertoo.

Muuten ukrainalaiset ovat ostaneet kiinteistöjä tasaisesti ympäri maata.

Luvanvaraisen kiinteistönhankinnan osuus kaikesta kiinteistökaupasta on pientä. Lupapäätöksiä tehtiin viime vuonna yhteensä 854 kappaletta, kun esimerkiksi pientalo- ja kesämökkikauppoja tehtiin Suomessa viime vuonna yhteensä lähes 19 000. Kielteisiä lupapäätöksiä tehtiin viime vuonna kaksi.