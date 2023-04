Särkänniemen huvipuistoon avautuu uusi pienten lasten huvialue – Kärsänniemi jyrää Angry Birdsit

Pouta Possu on Särkänniemen huvipuiston maskotti. Kuvassa se on Tampereen yliopistollisen sairaalan sairaalahuvipuistossa, joka avautui viime keväänä.

Moni suosittu laite siirretään uudelle alueelle. Kylmä sää on hidastanut alueen rakentamista.

Särkänniemeen avautuu tänä keväänä uusi pienten lasten huvialue. Kärsänniemeksi nimetty teema-alue avataan Angry Birds Landin paikalle.

Alue on saanut nimensä Särkänniemen maskotilta Pouta Possulta. Kärsänniemeen siirretään monia suosittuja laitteita kuten possujuna ja kantti-autot. Osa laitteista saa uuden ilmeen ja nimen.

Kärsänniemi on rakennettu kylämäiseksi. Särkännimen toimitusjohtaja Miikka Seppälä kertoo, että mallia on haettu maailmalta. Yhtenä mallina on ollut Ruotsin Göteborgissa oleva Kaninlandet.

Kärsänniemi on suunnattu hieman pienemmille lapsille kuin aiempi teema-alue.

Lumi ja jää hidastaneet rakentamista

Miikka Seppälän mukaan Angry Birds Landista luopumiseen ei liity suurempaa dramatiikkaa. Vihaiset linnut olivat Särkänniemessä 10 vuotta ja aluetta olisi pitänyt uudistaa.

– Kärsänniemen avaus on osa Särkänniemen kokonaiskehitystä.

Särkänniemen ja Angry Birds -hahmot luoneen Rovion yhteistyölisenssi päättyi viime vuoden 2022 lopussa ja Särkänniemi päätti luopua alueesta.

Pitkälle jatkuneet kylmät säät ovat hidastaneet uuden alueen rakentamista.

– Kyllähän se hidastaa ja lisää kustannuksia, kun aamuseitsemältä on ollut pakkasta vaikka 15 astetta. Vaikka maata lämmitetään lämpömatoilla, kylmyys hidastaa kaivamista, Seppälä sanoo.

Kärsänniemi päästään kuitenkin avaamaan Särkänniemen huvipuiston avautumisen yhteydessä lauantaina 29. huhtikuuta. Joitain viilauksia puiston ilmeeseen ja sisältöihin tulee vielä kevään ja alkukesän aikana.