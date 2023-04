Tiepalvelumiehen unelmien pääsiäisen resepti on yksinkertainen: ”Kauniit kelit, hyvää ruokaa ja puhelin on hiljaa”

Autoliiton tiepalvelun Operaatio Pajunkissa turvaa tänäkin vuonna pääsiäisliikennettä kiirastorstaista pääsiäismaanantaihin. Nyt tempaistaan jo 53. kerran.

Autoliiton toistasataa vapaaehtoista tiepalvelumiestä ovat operaation aikana tehostetussa valmiudessa lähdössä auttamaan tien päällä pulaan joutuneita.

Pääsiäisen aikaan moni lähtee perinteisesti Pohjois-Suomeen nauttimaan kevättalven parhaista keleistä. Vuosi vuodelta yhä useampi taittaa tämän matkan sähköautolla. Tiepalvelumies Tapio Ruokamo Autoliiton Lounais-Lapin piiristä on huomannut sähköautokannan kasvamisen.

– Juuri juttelin erään sähköautoilijan kanssa, joka oli ajanut Helsingistä pohjoiseen ja oli kuulemma ollut latausasemat vähän hakemisessa. Eikä aina se löytynyt asema käynytkään omalle autolle, Ruokamo kertoo.

Ajan kanssa reissuun

Ruokamolla onkin viesti kaikille sähköautolla pitemmälle reissulle lähteville.

– Sanoisin, että varatkaa aikaa siihen. Siellä latausasemilla voi joutua odottamaan ja latausajat pitkittyy.

Toiset huomioon ottava käytös latausasemilla on tärkeää. Auto pitää pysäköidä lataukseen niin, että viereisellekin latauspisteelle mahtuu auto ongelmitta samanaikaisesti. Akkua ei myöskään kannata ladata aivan täyteen pikalaturilla. Akun saavutettua 80–90 prosentin varaustason, hidastuu latausnopeus tuntuvasti, Autoliitosta muistutetaan.

Toiveissa rauhallinen pääsiäinen

Tapio Ruokamo on ollut yksi maantielle jääneiden auttajista jo noin 20 vuoden ajan. Hän on ollut valmis hyppäämään autoon niin joulupöydästä kuin pääsiäisherkkujen äärestä, kun apua on tarvittu.

Nyt pääsiäisen pyhiksi hän toivoo hyvää säätä, koska se helpottaa myös tiepalvelun töitä. Onhan rikkoutuneen renkaan korjaamista mukavampi odottaa auringon paisteessa.

Millainen olisi tiepalvelumiehen unelmien pääsiäinen?

– Kauniit kelit, hyvää ruokaa ja puhelin on hiljaa. Kesken lounaan ei tarvitsisi lähteä tien päälle. Nythän kyllä näyttää kelien puolesta lupaavalta, Ruokamo toteaa.

Operaatio Pajunkissa palvelee numerossa 0200 8080 (1,93 €/min + mpm). Apua voi tilata myös Autoliiton applikaatiolla, joka on veloituksetta ladattavissa Googlen Play-kaupasta sekä Applen AppStoresta. Jos Autoliiton vapaaehtoista tiepalvelumiestä ei ole saatavilla tai avustuksen luonne sitä muuten edellyttää, välitetään Autoliiton hinauskumppani auttamaan autoilijaa.