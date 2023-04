Eksyneitä kuutteja lähetettiin junalla Helsinkiin, jossa ne harjoittelevat saalistamista

Korkeasaaren Villieläinsairaalassa hoidetaan tällä hetkellä viittä kuuttia, jotka eivät olisi selvinneet ilman ihmisen apua, eläintarha tiedottaa (siirryt toiseen palveluun). Kuutteja on päätynyt sairaalaan eri puolilta maata.

Ensimmäinen avun tarpeessa oleva harmaahylkeen poikanen löytyi maaliskuun lopulla Hangosta.

Pikkuinen oli oleskellut talon pihassa useamman päivän, kunnes pelastuslaitos kuljetti kuutin yöksi Yliopistolliseen eläinsairaalaan. Sieltä potilas siirrettiin Villieläinsairaalaan.

Avaa kuvien katselu Kokkolasta tuotu kuutti sai nesteytystä saavuttuaan Villieläinsairaalaan. Kuva: Annika Sorjonen / Korkeasaari Zoo

Viime viikonloppuna Kokkolan eläinsuojeluyhdistys saatteli junakyydillä hoitoon kaksi alle 11-kiloista kuuttia. Yksi oli harhaillut joen rannassa Kokkolan lähellä ja toinen oli eksynyt metsään Vaasassa.

Muutama päivä myöhemmin hoitoon tuotiin vielä kaksi uutta potilasta, jotka nekin olivat jääneet seikkailemaan oman onnensa nojaan Kokkolassa ja Vaasassa.

Nämä kuutit olivat niin alipainoisia, että ne eivät olisi selvinneet ilman apua.

Kuutit pärjäävät omillaan kuukauden ikäisenä

Pikkupotilaista kolme syö jo reippaasti silakoita, joita niille annetaan pieneen vesialtaaseen, eläintarhasta kerrotaan. Kaksi kuuttia opettelee kalojen syömistä ja saa silakkamössöä letkuruokinnalla.

Kun potilaiden paino lähtee kunnolla nousuun, ne pääsevät harjoittelemaan elävän kalan pyydystystä isompaan altaaseen.

Tavoitteena on noin 30 kilon paino, jonka jälkeen poikaset voivat palata mereen hylkeidensuojelualueelle.

Avaa kuvien katselu Kokkolasta löydetty kuutti totuttelee elämään Villieläinsairaalassa. Kuva: Annika Sorjonen / Korkeasaari Zoo

Hylje-emot synnyttävät kuuttinsa jäälle helmi–maaliskuun vaihteessa. Kuukauden ikäisenä poikanen selviää jo omillaan.

– Emojensa vieroittamia kuutteja on nähty lähipäivinä merenrannoilla makoilemassa, eikä niillä tavallisesti ole hätää, elleivät ihmiset tai koirat mene liian lähelle häiritsemään. Tilanne on toinen, jos poikanen on hyvin laiha tai eksynyt etäälle merestä, kuten meille hoitoon tuodun kuutit, kertoo Korkeasaaren eläinlääkäri Sanna Sainmaa tiedotteessa.

Jos villieläimen avuntarve mietityttää, voi Villieläinsairaalaan soittaa ja kysyä neuvoa.