Loppuunmyydyt risteilyt Venäjälle vaihtuivat satojen tuhansien eurojen velkoihin

Se hetki helmikuussa oli lohduton.

– Vaihtoehtoa ei ollut. Tunnelin päässä ei näkynyt valoa, sanoo Saimaa travelin toimitusjohtaja Kirsti Laine.

Viipurin suuntautuvista risteilyistään tunnetun matkailuyhtiö Saimaa travelin tarina päättyi alkuvuodesta.

Lappeenrannassa toimiva yhtiö hakeutui konkurssiin helmikuussa. Yhtiöllä oli velkaa konkurssin aikaan noin 260 000 euroa.

– Näkymiä tulevaisuuteen ei ollut. Tavallaan konkurssi oli myös helpotus, Laine kertoo.

Avaa kuvien katselu Kirsti Laineen lisäksi perheyrityksessä ovat työskennelleet muun muassa hänen poikansa ja tyttärensä. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Vielä vuosi 2019 oli kuumaa aikaa

Venäjään erikoistunut matkatoimisto aloitti toimintansa 1990-luvun puolivälissä.

Se tarjosi turisteille ja liikematkaajille matkoja Venäjälle eri muodoissaan. Toiminnan kruununjalokivi olivat Viipuriin suuntautuvat risteilyt.

Lappeenrannasta Venäjälle Viipuriin ja takaisin Saimaan kanavan kautta oli mahdollista matkustaa päivässä ja ilman erillistä viisumia.

– Viipuri oli meille tärkein kohde, Laine kertoo.

Vielä vuosi 2019 oli yhtiölle menestyksekäs. Silloin esimerkiksi heinäkuussa valtaosa Lappeenrannan ja Viipurin väliä seilanneen M/S Carelian lähdöistä myytiin loppuun.

Avaa kuvien katselu M/S Carelia kulki Saimaan kanavaa pitkin Lappeenrannasta Viipuriin. Saimaan kanavan pituus on noin 43 kilometriä. Arkistokuva. Kuva: Pasi Tapanainen / Yle

Korona muutti kaiken

Kaikki muuttui koronapandemian myötä. Kesän 2020 M/S Carelia oli risteilemättä, koska koronaepidemia sulki itärajan matkustusliikenteeltä.

– Sen jälkeen risteiltiin kaksi kesää Saimaalla, mutta se ei ollut kannattavaa toimintaa.

Laineen mukaan Viipuriin matkustajamäärät olivat noin 20 000 vuodessa, kun Saimaalle suuntautuvien risteilyjen matkustajamäärä oli reilut 3 000 vuodessa.

– Siitä voi jo jotain päätellä.

Yritys kehitti myös muita ansaintakeinoja. Se järjesti esimerkiksi pikkujouluja, ja viime kesänä M/S Carelia toimi ravintolalaivana.

– Ruoka oli hyvää ja asiakkaita kävi, mutta ei tarpeeksi, Laine toteaa.

Avaa kuvien katselu Saimaa travelille Viipuri oli lyömätön kohde. Moni pitää Venäjällä sijaitsevan kaupungin tunnusmerkkinä Viipurin linnaa. Arkistokuva on lokakuulta 2019. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Tulevaisuus auki

Saimaasta on jo pitkään haluttu tehdä matkailun vetonaula Etelä-Karjalaan ja koko Saimaan alueelle. Saimaan saavutettavuus on kuitenkin ongelma, jota on haluttu parantaa.

Vuosikymmenet matkailun parissa Saimaalla toiminut Kirsti Laine tietää, että matkailulle Saimaa on haastava pala.

– Saimaa on upea järvi. Mutta risteilykausi on lyhyt, sellaisen kuukauden tai puolitoista. Ihme pitäisi tapahtua, että turisteja olisi niin paljon, että Saimaan risteilyistä tulisi kannattavia.

Laine kuitenkin uskoo, että luonto- ja ruokamatkailu tai yhdistetty kiertomatkailu voisi olla toimiva mahdollisuus Saimaan matkailulle. Hän itse ei ole vielä päättänyt tulevaisuuden suunnitelmistaan.

– En tiedä, mitä rupeaisin isona tekemään. Nyt selvitellään toimiston tyhjennystä ja muita konkurssiin liittyviä asioita, hän sanoo.