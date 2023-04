Romanien perinteistä osa hiipuu huolestuttavasti, mutta yhteisöllisyys pitää pintansa

Marita Mäntyniemi-Koiviston ja Mikko Koiviston uusioperheen kodin ovi käy tiuhaan Jalasjärven Jokipiissä.

Maritan tytär Milaja Mäntyniemi on tullut jo perheineen pääsiäisenviettoon Iisalmesta Etelä-Pohjanmaalle. Myös Mikon aikuiset veljenpojat poikkeavat pikaisesti kysymään kuulumiset.

Iltakahvipöytään istuu myös Lakeuden romanit ry:n puheenjohtaja Jaakko Laakso – valtaväestön miehiä. Pöydän äärellä viimeistellään kansainvälisenä romanipäivänä lauantaina Jalasjärvellä järjestettävää musiikkijuhlaa.

Milaja Mäntyniemi murehtii tiskipöydälle jääneitä paria kupposta. Romanikodeissa vaalitaan siisteyttä.

– Meillä on puhtaus. Se on kaikkein tärkein, Mikko Koivisto tarkentaa.

Puhtaus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että kädet pestään aina ensimmäisenä, kun tullaan ulkoa sisään ja ennen kuin esimerkiksi tartutaan astioihin.

– Se juontaa juurensa sieltä jo vuosisatoja ja vuosikymmeniä sitten, kun romanit kulkivat paikasta toiseen. Hygieniasta oli huolehdittava, muuten ei olisi pysytty terveinä, Marita Mäntyniemi taustoittaa.

Mikko Koivisto kertoo, että romaniperheissä on edelleen tärkeää, että astioita ei lasketa kädestä mihin vain.

– Ne lasketaan pöydälle, ei esimerkiksi tuolille.

Avaa kuvien katselu Mikko Koivisto arvelee, että monet romaniperinteet katoavat, jos niiden vaalimisessa ei pian kunnostauduta. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

”Turha murehtia, miten meidän kanssa käyttäytyä”

Monet romaniperinteet ovat kuitenkin hiipumassa, eikä Mikko Koiviston mukaan romanien käyttäytyminen enää suuresti poikkea muiden tavoista.

– Valtaväestö murehtii turhaan, miten meidän kanssa pitäisi käyttäytyä.

Roolijako on kuitenkin monessa romaniperheessä vielä hyvin perinteinen.

– Oven sisäpuolella olevat hommat kuuluvat naisille ja oven ulkopuoliset työt miehille. Siinä menee tarkka raja ja siitä ei tingitä pätkääkään, Mikko Koivisto pamauttaa.

Puoliso myöntää, että joskus roolijako pistää vihaksi.

– Kyllä se välillä pistää, mutta ehkä niistä töistä nyt kumminkin vähän jossain kohtaa tingitään, Marita Mäntyniemi-Koivisto katsahtaa puolisoonsa.

Juhlissa ja tapaamisissa miehet istuvat usein keskenään samoissa pöydissä ja naiset omissaan. Miehet juttelevat hevosista, autoista ja maailmanmenosta. Naiset vaihtavat kuulumisia etupäässä arjen pyörittämisestä.

– Ja kaikesta maan ja taivaan väliltä, Marita Mäntyniemi-Koivisto nauraa.

Sukujen iäkkäämmät miehet ja naiset istuvat samoissa pöydissä sukupuoleen katsomatta. Vanhempien kunnioittaminen kuuluu edelleen romanikulttuurin keskeisiin ja vahvoihin piirteisiin.

Auto kiinnostaa jo enemmän kuin hevonen

Mikko Koivisto arvioi, että romanitapoihin on tulossa kaiken aikaa muutoksia. Hän murehtii muun muassa sitä, että nuoret romanimiehet ovat kiinnostuneempia autoista kuin hevosista.

– Hevonen on ollut romaneille aina tärkeä eläin, mutta nyt joukossamme on enää vain pieni joukko hevosmiehiä.

Koivisto itse on ollut aina hevosmies, mutta vuosi sitten hän joutui luopumaan hummastaan terveydellisistä syistä. Se on edelleen miehelle arka paikka.

– Kyllä meidän aikuisten on nyt viimeistään aika ottaa kasvavaa sukupolvea niskasta kiinni perinteiden opastamisessa, muuten olemme aivan metsässä, sanoo Mikko Koivisto.

Marita Mäntyniemi-Koivisto haluaa jakaa niin omilleen kuin kaikille lapsille rakkautta ja välittämistä ja asettaa rajoja.

Diakonin työssään hän on nähnyt, että nuorten mielenterveysongelmat ovat paisuva ongelma, niin valtaväestössä kuin romanien keskuudessa.

– Vanhemmuus on ehkä nuorelta sukupolvelta hukkumassa. Siihen tarvitaan tukea.

Avaa kuvien katselu Romanit ovat uskoneet Lakeuden romanit -kulttuuriyhdistyksen johdon valtaväestöön kuuluvan Jaakko Laakson harteille. Laakso toimittaa myös Ylelle Romano mirits -ohjelmasarjaa. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

Romanikieli on Suomessa uhanalainen

Monet asiat ovat edistyneet romanikulttuurissa, sanoo Kulttuuriyhdistys Lakeuden romanit ry:n puheenjohtaja Jaakko Laakso.

– Romanien koulutustaso on noussut merkittävästi ja opiskelemaan lähdetään mielellään. Nämä asiat vievät yksilöä ja yhteisöä eteenpäin.

– Ja töissä käydään, Marita Mäntyniemi-Koivisto lisää.

Suomen romanipoliittinen ohjelma (siirryt toiseen palveluun) vuosille 2023–2030 on juuri julkaistu. Romanikielen elvyttäminen on listattu ohjelman kärkeen.

Mikko Koivisto toivoo, että romanikieli otettaisiin aiempaa paremmin mukaan lasten peruskoulutukseen.

– Suomessa romanilapsille pitäisi opettaa suomalaisten käyttämää romanikieltä, ei kansainvälistä. Minunkin tyttäriltäni katosi se vähäinenkin kielitaito, kun koulun hankkeessa yritettiin heille opettaa kansainvälistä kieltä. Se oli aivan erilaista, mihin he olivat kotona oppineet, Mikko Koivisto sanoo.

Opetushallituksen mukaan Suomen romanien puhuma kaalo-murre poikkeaa paljon muiden maiden romanimurteista.

– Romanikielen käyttäjien määrä on vähentynyt 1950-luvulta niin, että nykyisin kieltä puhuu hyvin vain noin kolmannes Suomen romaneista. Suomen romanikieli on uhanalainen (siirryt toiseen palveluun), Opetushallitus luokittelee romanikielen nettisivuillaan.

Avaa kuvien katselu Lakeuden romanit ry:n johtokaksikolla, puheenjohtaja Jaakko Laaksolla ja varapuheenjohtaja Marita Mäntyniemi-Koivistolla, riittää kerrottavaa Jalasjärvellä järjestettävästä romanijuhlasta. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

Suuri musiikkijuhla kokoaa romaneja Etelä-Pohjanmaalle

Yhteisöllisyys on edelleen voimissaan romaniperheissä ja -yhteisöissä. Se näkyy perheiden kohtaamisissa, kyläilyissä ja perhejuhlissa.

Isot romanien tapahtumat ja kohtaamiset ovat ainakin Etelä-Pohjanmaalla olleet vähissä. Nyt sellainen järjestetään Jalasjärvellä kansainvälisenä romanien päivänä, 8. huhtikuuta.

– Kyse on musiikkijuhlasta ja sinne ovat tervetulleita niin romanit kuin valtaväestökin. Vieraita on tulossa alueeltamme, mutta myös esimerkiksi pääkaupunkiseudulta ja Pirkanmaalta, Marita Mäntyniemi-Koivisto kertoo.

Juhlan teemana on musiikki jo siitäkin syystä, että soitto ja laulu yhdistävät vahvasti romaneja.

– Varmasti 85 prosenttia romaneista laulaa tai soittaa, joten juhlassa on helppo kohdata niin tuttuja kuin tuntemattomiakin, Mikko Koivisto lisää.

Avaa kuvien katselu Milaja Mäntyniemi iloitsee siitä, että hänellä ei ole ollut vaikeuksia käyttää romaninaisen perinneasua omissa työtehtävissään. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

”Äiti katso, tuolla on prinsessa!”

Juhlaan lähdetään luonnollisesti parhaat päällä. Tosin romanikulttuuria ulkopuolelta seuraavista tuntuu, että vähemmistöllä on aina parhaat päällä: naisilla romanipuku ja miehillä suorat housut.

Milaja Mäntyniemi iloitsee romaninaisen perinnepuvuistaan niin arjessa kuin juhlassa. Etelä-Pohjanmaalla on käyty keskustelua (siirryt toiseen palveluun) siitä, onko romaninaisen soveliasta käyttää perinnepukuaan työtehtävissä.

Mäntyniemen sisar työskentelee psykiatrisena sairaanhoitajana, ja hän käyttää romaniasua ongelmitta poliklinikkatyössä.

Milaja Mäntyniemi on koulutukseltaan lähihoitaja. Laitostyössä hän on käyttänyt työasua, mutta esimerkiksi kehitysvammaisten lasten ja nuorten ohjaajan työssään hän on voinut pukea ylleen romaninaisen puvun.

– Asu on osa minun identiteettiä ja olen ylpeä siitä. Voin vaikuttaa asullani, missä sitten kuljenkin: työpaikalla, päiväkodissa ja missä vaan arjen keskellä, hän sanoo.

Romaniasu tuo arkeen myös riemullisia hetkiä.

– Kaupassa kun törmää pieniin tyttöihin, he huutavat äideilleen, että ”Katso, tuolla on prinsessa”! Tuntuuhan se hyvältä, kun saan olla kauppareissulla prinsessa, Mäntyniemi hymyilee.