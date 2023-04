Porilaisen palvelutalon legionellalöydös ei ole aiheuttanut tartuntoja

Porilaisen palvelutalon vesijohtoverkoston puhdistustyö on saatu valmiiksi.

Porilaisen palvelutalo Jokihelmen vesijohtovedestä löytynyt legionellabakteeri ei ole aiheuttanut sairaustapauksia.

Porin kaupungin terveysvalvonta kertoo, että palvelutalon vesijohdot on nyt desinfioitu. Vesijohtovedestä otettujen kontrollinäytteiden alustavissa tutkimuksissa ei ole löytynyt raja-arvot ylittäviä legionellapitoisuuksia.

Veden käyttöä Jokihelmessä koskevat rajoitukset ovat edelleen voimassa, kunnes lopulliset tulokset ovat valmistuneet. Tilannetta seurataan, ja uudet kontrollinäytteet otetaan toukokuussa.

Vaarallinen taudinaiheuttaja

Legionellabakteeri voi aiheuttaa legioonalaistautia, jos sitä päätyy aerosolina hengitysteihin. Juotuna bakteeri ei aiheuta tautia, jos vettä ei joudu hengitysteihin.

Legioonalaistauti on vaarallinen, ja siihen voi pahimmillaan kuolla.

Bakteerin aiheuttaman keuhkokuumeen kuolleisuus on antibioottihoidosta huolimatta (siirryt toiseen palveluun) 5–10 prosenttia sairastuneista. Yle kertoi vuoden alussa tapauksesta, jossa perheenäiti joutui teho-osastolle saatuaan tartunnan uimahallissa.

Legionellat ovat luonnon bakteereja. Ne viihtyvät erityisesti seisovassa haaleassa vedessä ja putkistoissa.

Kotioloissa legionellaa voi­daan parhaiten tor­jua varmistamalla, et­tä talous­vesi on al­le 20-as­teista ja et­tä läm­min ve­si on yli 55-as­teista ko­ko vesi­jär­jes­tel­mässä. Kaik­kia vesi­pis­teitä on käytettävä säännöl­li­sesti.