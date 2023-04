Jyväskylä remontoi messusalin sinfoniaorkesterille 7,5 miljoonalla eurolla: ”On kiva, että muusikot kuulevat toisensa”

Jyväskylän kaupunki remontoi Jyväskylä Sinfonian käyttöön parhaillaan Paviljonki-messuhallin salia. Lopullinen ratkaisu sali ei kuitenkaan ole.

– Meille tämä on askel eteenpäin, mutta silti välietappi kohti omaa soivaa konserttisalia, sanoo Jyväskylä Sinfonian viestintä- ja hallintopäällikkö Jenni Hakola.

Konserttisalia on kaavailtu Jyväskylään eri hankkeissa jo vuosien ajan. Sinfonia soittaa toistaiseksi Jyväskylän teatteritalolla, jossa on myös alkamassa peruskorjaus. Myös teatteri on jatkossa siirtymässä väistöön messukeskukseen.

Akustinen orkesteri ja viihdetapahtumat sovitetaan samaan tilaan

Nyt käynnistyneessä remontissa 1200-paikkainen Wilhelm-sali muokataan loppuvuoden aikana monikäyttöiseksi konserttisaliksi. Sen käyttäjänä on Sinfonian rinnalla myös Jyväskylän Messut. Kaupungin panoksen lisäksi messuyhtiö uudistaa salin äänentoistojärjestelmän.

Uudistuvassa salissa järjestetään tapahtumia konserteista seminaareihin sekä viihdetapahtumiin. Salista tulee katsomokapasiteetiltaan yksi Suomen suurimmista.

Remontissa muun muassa salin akustiikka paranee sekä yleisön että muusikoiden suuntaan, ja esiintymislavan koko kasvaa. Jotta esiintymislavalle saadaan lisää tilaa, täytyy myös messuhallin seinää avata.

– Meillä on ollut ongelmana tähän asti se, että meidän muusikot eivät kuule toisiaan. Lavalla ääni ikään kuin katoaa. Nyt akustiikka paranee myös lavalla, orkesterin kesken. On ihan kiva, että muusikot kuulevat toisensa, Hakola sanoo.

Uusi tila mahdollistaa konserttien yleisömäärän kasvattamisen. Myös Sinfonian harjoittelu siirtyy Paviljonkiin.

Akustiikkaa hiotaan kuntoon ammattilaisten ja muusikoiden voimin

Akustiikan suunnittelusta vastaavat alan kansainvälistä arvostusta nauttivat konserttisaliakustiikan asiantuntija Eckhard Kahle sekä monikäyttösalien akustiikan asiantuntija Henrik Möller.

Lisäksi salin kattoon lisätään ääntä parantavia materiaaleja sekä akustiikkaa heijastavia pintoja. Myös salin esitystekniikka uusitaan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.

Jyväskylä Sinfonia käy testaamassa salin akustiikkaa muutamaan otteeseen syksyn mittaan, jolloin hienosäädöt saadaan kohdilleen.

Remontti valmistuu syksyllä ja Sinfonia aloittaa salissa ensi vuoden alussa.

Nykyisellään Wilhelm-salina tunnetun tilan nimi aiotaan myös vaihtaa nimikilpailulla ennen kuin Sinfonia aloittaa soittonsa tiloissa.