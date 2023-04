Kevään eteneminen näkyy melkein silmissä: vaikka terminen kevät on myöhässä, lumi sulaa jo kovaa vauhtia

Termisen kevään alkaminen on Suomessa jäljessä keskiarvosta. Kun terminen kevät alkaa, loput lumet sulavat yleensä vauhdilla.

Pääsiäisenä koko Suomessa nautitaan aurinkoisista ja lämpimistä päivistä.

Ylen meteorologi Elias Paakkanen arveli tiistaina, että pääsiäisenä eteläisessä Suomessa saattaa alkaa niin sanottu terminen kevät. Terminen kevät tarkoittaa sitä, että vuorokauden keskilämpötila on pysyvästi nollan ja kymmenen asteen välillä.

Ilmatieteen laitos on linjannut, ettei laitos arvuuttele termisen kevään tuloa etukäteen.

– Odotamme, että meillä on asiasta varmat tiedot. Olemme huomanneet, että jos on todettu liian aikaisin termisen kevään alkaneen, se on voinut mennä pieleen jopa kuukaudella, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokinen.

Jokisen mukaan termisen kevään alkaminen koko Suomessa kestää yleensä noin kuukauden. Tilastojen mukaan terminen kevät on alkanut usein Suomen etelärannikolla maaliskuun viimeisellä viikolla. Oulun terminen kevät on saavuttanut huhtikuun toisella viikolla, ja lopulta kevät on alkanut Pohjois-Lapissa huhtikuun lopussa.

Terminen kevät on alkamassa siis myöhässä.

Jokinen muistuttaa, että termisessä keväässä on lopulta kuitenkin kyse vain lämpötiloista.

– Kukin voi määritellä kevään omalla tavallaan. Esimerkiksi muuttolinnuilla ja kasveilla voi olla oma aikataulunsa.

Terminen kevät näkyy kuitenkin yleensä ainakin lumikasojen hupenemisena. Yöpakkaset hidastavat lumen sulamista. Kun terminen kevät alkaa, lumen sulaminen ei pysähdy edes öisin.