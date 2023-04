Kelirikkomonttu hajotti jopa kymmeniä autoja Keminmaassa – sulamisvesi voi puhkoa huonokuntoisia teitä nopeasti

Keminmaassa kymmeniä autoja on voinut rikkoutua kuluvalla viikolla tiessä olleen kelirikkovaurion vuoksi.

Viime tiistaina iltapäivällä Rovaniementien ja Torniontien risteysalueen ajoradalla oli iso lammikko, joka kätki alleen noin 30 senttiä syvän montun. Arvioiden mukaan lukuisista autoista rikkoutui renkaita, vanteita ja ripustuksia.

– Siihen harmittoman näköiseen lätäkköön ajoin ja huomasin, että jotain meni rikki. Menin läheisen huoltoaseman pihaan, jonne tuli pian kymmenkunta muutakin samaan kuoppaan ajanutta tutkimaan rengasvaurioita, kertoo torniolainen Perttu Salonen.

Salonen toimi tilanteessa ripeästi. Hän oli yhteydessä tienkäyttäjän linjalle ja lähti viemään tielle varoituskolmiota. Hän soitti myös hätäkeskukseen, jotta paikalle saatiin lopulta myös poliisipartio ohjaamaan liikennettä.

– Seisoin aikani itse siinä lätäkössä viittilöimässä, jottei kovin moni enää rikkoisi autoaan.

Ely-keskus arvioi korvaustarpeen

Perttu Saloselle koitui tapahtuneesta noin 350 euron kustannukset. Muun muassa kaksi rengasta meni vaihtoon. Hänen mukaansa hinausauton kyytiin lähti Keminmaasta useampikin ajoneuvo.

– Ymmärsin, että tuo sama kohta tiessä on ollut paikattavana aiemminkin, Salonen toteaa.

Vahingoista on tiettävästi tehty useita korvaushakemuksia Lapin ely-keskukseen.

Ely-keskus ei ota kantaa tapahtuneeseen ennen kuin hakemukset liitteineen ja lausuntoineen on arvioitu.

– Meidän saamamme tiedon mukaan urakoitsija on tullut paikkausmassan kanssa paikalle heti, kun on saanut tiedon, että tietä täytyy korjata, kertoo projektipäällikkö Eero Kenttälä Lapin ely-keskuksesta.

Kenttälän mukaan keväällä on tyypillistä, että sulamisvesi voi aiheuttaa jo ennestään huonokuntoisiin teihin vaurioita hyvinkin nopeasti.

Tuhansia korvaushakemuksia vuosittain

Lapin ely-keskus vastaa Suomessa keskitetysti tiestön huonoon kuntoon liittyvien korvaushakemusten käsittelystä.

Ylijohtaja Jaakko Ylinamman mukaan korvaushakemuksia tulee vuosittain 2000-3000.

– Näistä noin 20 prosenttia johtaa korvausten maksamiseen. Yleensä kyse on siitä, että kunnossapidon urakoitsija ei ole toiminut sopimuksen mukaan. Joskus tietysti voi olla kyse esimerkiksi konerikosta eikä varsinaisesti sopimusrikkomuksesta.

Jaakko Ylinampa kertoo, että keskimääräinen käsittelyaika korvaushakemuksilla on noin kaksi kuukautta. Asian käsittely lausuntopyyntöineen vie aikaa tapausmäärästäkin riippuen vaihtelevasti.

– Perusperiaate on, että yksistään tien huono kunto ei oikeuta korvaukseen. Korvausta voi saada, jos tienhoito on ollut virheellistä, huolimatonta tai tienhoitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty.