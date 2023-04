Hyvinvointialue suunnittelee 1000 euron palkkiota kaikille työntekijöilleen, jotka houkuttelevat uuden hoitajan tai lääkärin töihin

Etelä-Karjalan hyvinvointialue suunnittelee ottavansa käyttöön 1000 euron rekrytointipalkkion. Pulaa on lääkäreistä ja hoitajista.

Lisäksi Etelä-Karjalan hyvinvointialueen henkilöstö voisi saada 400 euron kertapalkkion kesälomien siirrosta. Tavoitteena on helpottaa näkyvillä olevaa työntekijäpulaa.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue suunnittelee ottavansa käyttöön rahallisia porkkanoita henkilöstöpulan taklaamiseksi.

Suunnitteilla on 1000 euron rekrytointipalkkio. Palkkio maksettaisiin tilanteessa, jossa henkilö tulee hyvinvointialueelle töihin hyvinvointialueen työntekijän tai viranhaltijan suosituksesta.

Palkkio maksetaan sekä rekrytoidulle työntekijälle että työntekijälle, jonka suosittelun perusteella työntekijä hakeutuu tehtävään.

Palkkio maksettaisiin puolen vuoden työssäolon jälkeen. Aluksi kyseessä olisi vuoden loppuun asti kestävä kokeilu.

Lomien siirrosta 400 euron palkkio

Lisäksi pian alkavalle kesälomakaudelle suunnitellaan hyvinvointialueen henkilöstölle maksettavaa palkkiota loman siirtämisestä. Työantajan pyyntöön perustuvista lomien siirroista voitaisiin maksaa 400 euron kertapalkkio.

Palkkio maksettaisiin, kun työntekijä siirtää vuosilomaansa vähintään seitsemän vuorokauden verran ja vähintään 14 vuorokauden pituisen lomansa osalta.

Vastaavan suuruinen rahakannuste maksettaisiin työntekijälle myös silloin, kun hän siirtyy vähintään 14 vuorokaudeksi työnantajan pyynnöstä yksiköstä toiseen.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue varautuu yllämainituilla rahallisilla kannustimilla kesään ja lomakauteen, jonne on ennakoitu vakavaa henkilöstöpulaa.

Hyvinvointialueella on vaikeuksia saada lääkäreitä ja hoitajia. Suurin vajaus on sairaanhoitajien saatavuudessa erityisesti akuuttisairaalan puolella. Lisäksi haasteita on ympärivuorokautisen palveluasumisen ja kotihoidon henkilöstön saatavuudessa.

Hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee esitystä ensi viikolla. 1000 euron rekrytointipalkkio otetaan heti käyttöön, mikäli aluehallitus päättää aloittaa kokeilun.