Libanonista ammuttu jopa kymmeniä raketteja Pohjois-Israeliin

Israelin armeijan mukaan Libanonin puolelta on torstaina ammuttu kahteen otteeseen jopa 34 rakettia. Armeija on onnistunut torjumaan niistä 25. Ainakin viisi raketeista on osunut Israeliin.

Kyseessä on laajin Libanonista Israeliin suunnattu hyökkäys sitten vuoden 2006.

Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan Israel uskoo, että iskujen takana olisivat Libanonissa majailevat palestiinalaisryhmät, ei Iranin tukema vaikutusvaltainen libanonilainen Hizbollah-ryhmä.

Israelin ulkoministeri Eli Cohen totesi tviitissään, että Israel ryhtyy kaikkiin toimiin puolustaakseen itseään raketti-iskuilta.

– Ensimmäinen päivä pesahia [juutalaisten pääsiäistä]. Samalla kun istumme juhlapöytään perheidemme ja ystäviemme kanssa Israelia kohtaan isketään raketeilla, etelästä ja pohjoisesta. Tämä ei ole sattumaa, Cohen sanoi.

Israelin armeijan tiedottaja Avichay Adraee syyttää Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) Hamasia Libanonin puolelta Israeliin ammutuista raketeista.

Hamas on palestiinalaisten äärijärjestö, joka hallinnoi Gazan kaistaletta.

YK: Tilanne ”erittäin vakava”

Libanonilaislähteiden mukaan Israel on vastannut raketteihin tykistötulella, kertoo mediayhtiö Al Jazeera (siirryt toiseen palveluun).

Jännitteet Israelissa ovat kiristyneet sen jälkeen, kun maan poliisi otti keskiviikkona yhteen palestiinalaisten kanssa Jerusalemin Al-Aqsa-moskeijassa.

Puolan Israelin suurlähettiläs jakoi Twitterissä kartan iskujen kohteista.

YK:n rauhanturvajoukot Etelä-Libanonissa kuvasivat kirjallisessa lausunnossa tilannetta ”erittäin vakavaksi” ja kehottivat pidättäytymään iskuista, kertoo Reuters.

Rauhanturvajoukkojen päällikkö Aroldo Lazaro on ollut yhteydessä molempien osapuolten viranomaisiin.