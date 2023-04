RKP ja perussuomalaiset on vaikea sovittaa samaan hallitukseen, arvioi politiikan toimittaja

Ylen A-talkissa vierailleiden politiikan toimittajien mukaan RKP:llä ja keskustalla on merkittävä rooli tulevan hallituksen muodostamisessa. Keskusta on jo ilmoittanut jäävänsä oppositioon, mutta politiikan toimittajat eivät pitäneet tätä päätöstä kiveen hakattuna. RKP:n roolista politiikan toimittajien näkemykset jakaantuivat.

MTV Uutisten toimittaja Antonia Berg ei uskonut RKP:n ja perussuomalaisten yhteistyöhön.

– Vaikea nähdä, että RKP mahtuisi perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen. Ei ikinä kannata kuitenkaan sanoa, että ei ikinä.

Berg muistutti, että puolueilla on suuria näkemys eroja esimerkiksi EU-politiikassa. Puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on aiemmin todennut, että RKP eroaa perussuomalaisista myös esimerkiksi työperäiseen maahanmuuttoon sekä ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevissa kysymyksissä.

– Sitten tämä ruotsin kieli. Tänään viimeksi luin, että puoluesihteeri Arto Luukkanen oli nostanut esiin ruotsin kielen opiskelun aseman heikentämisen. Eihän RKP ikinä sellaiseen lähtisi. Perussuomalaiset joutuisi siinä joustamaan.

RKP:n puheenjohtaja on sanonut (siirryt toiseen palveluun), että puolue ei lähde hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa. Berg tulkitsee asian niin, että perussuomalaiset joutuisivat luopumaan suuresta osasta omia tavoitteistaan.

Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Veera Luoma-aho ei pitänyt mahdottomana sitä, että RKP ja perussuomalaiset mahtuisivat samaan hallitukseen.

– Ei kannata aliarvioida sitä luovuutta mihin politiikassa pystytään ja millaiseen sietämiseen sitä pystytään, jotta saadaan joitain asioita läpi.

Luoma-ahon mukaan RKP on kuitenkin jakautunut puolue. Pääkaupunkiseudun RKP on todella erilainen kuin vaikkapa Pohjanmaan RKP.

– Vihreät voi olla pohjanmaan RKP:lle todennäköisemmin punainen vaate, kuin perussuomalaiset.

Ylen Ari Hakahuhdan mukaan RKP:lle olisi vaikeaa jäädä oppositioon näin pian edellisen kerran jälkeen. RKP jäi oppositioon viimeksi vuonna 2015.

Suomeen tulossa todennäköisimmin ”perusporvarihallitus”

Veera Luoma-ahon mukaan kokoomuksessa suosituin vaihtoehto on perussuomalaisten ja jonkun muun porvaripuolueen kanssa muodostettu perusporvarihallitus.

– Kun kysyimme kokoomuksen piirijohtajilta, niin ehdottomasti suosituin vaihtoehto oli perusporvarihallitus.

Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja Tuomo Lappalainen oli samaa mieltä.

– Myös vaalituloksen pohjalta perusporvarihallitus on se kaikkein luontevin.

Kaikki politiikan toimittajat olivat yhtä mieltä siitä, että kokoomus ja SDP ovat nyt kauempana toisistaan kuin vuosikymmeniin. Hakahuhta muistutti, että vielä Jyrki Kataisen aikana kokoomuksesta puhuttiin keskusta-oikeistolaisena puolueena.

– Nyt Orpo puhuu oikeistolaisesta puolueesta ja siitä, että on tehtävä oikeistolaista politiikkaa. Samaan aikaan Sanna Marin on puhunut vasemmistolaisemmin kuin aiemmin SDP:n edustajat.

Lappalaisen mukaan hassuinta on, että kokoomus on paljon useammista asioista samaa mieltä SDP:n kuin perussuomalaisten kanssa, mutta koska talouden sopeutuksesta on tehty hallitusneuvottelujen pääkysymys, on perusporvarihallitus todennäköisempi.

