Katso, missä päin Helsinkiä sähköpotkulaudat on nyt pysäköitävä ruutuihin – lyhyestäkin pysähdyksestä voidaan sakottaa

Vuokrattavat yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat täyttävät jälleen Suomen isompien kaupunkien katukuvan alkusyksyyn saakka.

Helsingissä tulivat voimaan uudet säännökset. Nyt yhteiskäyttöisille sähköpotkulaudoille ja polkupyörille on keskusta-alueella osoitettu omat pysäköintipaikkansa.

Rajoitusalue kattaa Hesperiankatujen ja Pitkänsillan eteläpuolisen alueen kantakaupungissa. Lauttasaarensilta on rajana lännessä.

Kieltoalue merkitään tekstillisillä liikennemerkeillä alueen rajoilla, ja pysäköintiin käytössä olevat paikat merkitään erillisillä liikennemerkeillä.

Pysäköintialueita on Helsingin keskusta-alueella yhteensä noin 250, joista noin 130 sijoittuu autojen parkkiruutuihin.

Pysäköintialueiden noudattamatta jättäminen tulkitaan pysäköintivirheeksi. Myös lyhytaikaisen pysäyttämisen, esimerkiksi asiointitarkoituksessa, tulee tapahtua vain merkityillä pysäköintipaikoilla.

Poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvonta voi puuttua virheelliseen pysäköintiin ja määrätä sakon. Pysäköintialueet voi tarkistaa sähköpotkulautaoperaattorin sovelluksesta tai kaupungin verkkosivuilta.

Avaa kuvien katselu Sähköpotkulautojen pysäköintiä rajoitetaan jatkossa kartan mukaisesti Helsingin keskusta-alueella. Lähde: Helsingin kaupunki. Kuva: Riikka Tähtinen / Yle

Helsingin keskusta-alueella maksimituntinopeus on nyt 20 kilometriä tunnissa. Arkiöisin nopeus putoaa 15 kilometriin tunnissa, ja viikonloppuöisin kello 00–5 laudat ovat kokonaan kiellossa.

Keskusta-alueella toimii nyt kuusi operaattoria: Voi, Lime, Ryde, Tier, Bird ja Bolt. Jokaisella saa olla rajoitusalueella käytössä enimmillään 700 lautaa.

Lautailu edelleen herkkää onnettomuuksille

Sähköpotkulaudat saapuivat Suomeen vuoden 2019 taitteessa. Vihreää siirtymää tukeneet laudat osoittautuivat pian ongelmallisiksi ja jopa vaarallisiksi.

Ensin ympäriinsä lojuvat laudat haittasivat muuta liikennettä. Pian sähköpotkulautaonnettomuudet olivat yliedustettuina tapaturma-asemilla. HUSin mukaan lähes 90 prosenttia sähköpotkulautaonnettomuuksissa aiheutuvista kasvomurtumista on tapahtunut alkoholin vaikutuksen alaisena.

Ongelmien vuoksi Kööpenhamina kielsi yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat vuonna 2020, mutta otti ne takaisin käyttöön vuotta myöhemmin tiukemmilla rajoituksilla.

Pariisi päätti viime viikolla kieltää yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat kokonaan. Kansanäänestyksessä kahdeksan prosenttia kävi uurnilla, ja heistä yli 90 prosenttia halusi laudoille kiellon.

Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö esitti maaliskuun alussa sähköpotkulautailulle promillerajaa. Muutokset olisi mahdollista saada voimaan aikaisintaan ensi vuoden kesäksi.

Helsingissä lautojen määrää halutaan vähentää. Kaupungissa oli viime kesänä käytössä noin 18 000 vuokrapotkulautaa, joista liki puolet ydinkeskustan alueella.

Bolt suosittelee Tallinnan tai Tukholman tietä

Muun muassa yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautoja vuokraavan Bolt Rentalin Suomen maajohtaja Ilja Tauber nimeää kaksi kaupunkia, joista Suomessa kannattaisi ottaa mallia: Tukholman ja Tallinnan.

Tauberin mukaan Tukholma ei lähtenyt rajaamaan operaattoreiden määrää, vaan on halunnut luoda positiivista kilpailua markkinoille. Lautojen määrää on rajoitettu.

Tukholmassa vuokrausyrityksille on painotettu hyvän katukuvan ylläpitoa ja kaupungin tarpeiden huomioimista.

– Tämä kannustaa keskenään kilpailevia operaattoreita ylläpitämään kilpailukykyistä palvelua. Myös hinnat ovat pysyneet maltillisina verrattuna esimerkiksi Pariisiin, missä operaattoreiden määrä rajoitettiin kolmeen, Tauber sanoo.

Tukholmassa sähköpotkulaudoille tarkoitettujen pysäköintialueita on tiheämmin, Tauberin mukaan noin sata per neliökilometri. Helsingin keskustassa pysäköintialueita on Tauberin mukaan noin neljäkymmentä per neliökilometri.

– Tukholma on siistimpi ja estettömämpi, kun pysäköintipaikkoja on tiheämmin.

Tauberin mukaan Tallinna ei valtion sääntelyn osalta eroa Helsingistä vielä merkittävästi. Siellä operaattoreiden keskinen sääntely kuitenkin onnistui.

– Tallinnassa operaattorit varmistavat laudoille mahdollisimman korkean käyttöasteen. Kun käyttöaste on korkea, lautojen määrä ei nouse yhtä korkeaksi kuin esimerkiksi Helsingissä. Myös halvempi hinta pitää käyttöasteet korkealla.

Tier katsoo Osloon

Sähköpotkulautaoperaattori Tier toivoo Suomeen sekä promillerajoituksia että lautaoperaattoreiden kilpailutusta.

Tierin mukaan Suomi on yksi Euroopan vähiten säännellyistä maista sähköpotkulautaliikenteen osalta. Se toivoo, että täällä otettaisiin mallia Norjan Oslosta, missä sääntelemättömästä markkinasta siirryttiin lisenssimalliin.

– Kun kahdentoista eri operaattorin tarjoamat sähköpotkulaudat täyttivät kaupungin kadut, Oslon valtuusto päätti kilpailuttaa toimijat laatukriteerien perusteella. Kilpailutuksen johdosta vain valitut yritykset ovat saaneet luvan toimia kaupungissa, ja tilanne on saatu kuriin, Tier kertoo tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Yleisesti lisenssimallissa valitaan muutama operaattori toimimaan kaupungissa kahden tai kolmen vuoden ajaksi. Kaupungit määrittelevät itse lisenssiehdoissa operaattorien ja niiden lautojen määrän, pysäköintisäännöt ja alueellisen kattavuuden.

Tier mukaan päihtyneenä ajaminen ja epäturvallinen infrastruktuuri ovat lautaonnettomuuksien isoimpia tekijöitä.

Useita eri kulkutapoja yhdistelevät matkaketjut pitäisi Tierin mukaan huomioida kaupunkisuunnittelussa. Samalla Tieriltä toivotaan, että operaattoreiden kanssa tehtävistä vapaaehtoisista sopimuksista päädyttäisiin sitovampiin sopimuksiin.

Selvitys: iso osa onnettomuuksista tapahtuu miehille Avaa Sähköpotkulautayritysten yhteistyöjärjestö Micro-Mobility for Europe (MMfE) teetti tutkimuksen sähköpotkulautaonnettomuuksista Euroopassa. Tammikuussa julkaistu tutkimus tutki vuodelta 2021 yli 240 miljoonaa ajettua matkaa ja yli 460 miljoonaa kuljettua kilometriä 29:ssä Euroopan maassa. Tulosten mukaan miljoonan kilometrin aikana tapahtui keskimäärin 5,1 onnettomuutta. Kun tulosta verrattiin vuoden 2019 vastaavaan lukuun, oli pudotusta 60 prosenttia. Tutkimuksen mukaan kevyen liikenteen eli esimerkiksi pyörien ja sähköpotkulautojen ajoväylien käyttö oli merkittävä tekijä turvallisuudessa. Kävelytiellä ajaminen lisäsi riskejä huomattavasti. Myös sähköpotkulautojen huomioiminen kaupunkisuunnittelussa koettiin tärkeäksi, samoin kuin liikennesäännöistä muistuttaminen käyttäjille. Ylikansallisen International Transport Forumin tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) todettiin, että pääosa maailman sähköpotkulautaonnettomuuksista tapahtuu miehille. Myös kypärän käyttö todettiin harvinaiseksi.