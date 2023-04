The New York Times: Salaisia yhdysvaltalaisasiakirjoja Ukrainan asevoimien vahvistamisesta keväthyökkäyksen alla vuoti julkisuuteen

Asiakirjat ovat The New York Times -lehden mukaan levinneet venäläismyönteisillä hallinnon kanavilla. Asiakirjoista ei selviä hyökkäyksen ajankohtaa.

Asiantuntijat varoittavat, että osaa viestipalveluissa levinneistä Yhdysvaltain ja Naton asiakirjoista on voitu peukaloida, mutta ne tarjoavat silti myös aitoja tietoja.

Sosiaalisen median alustoilla on levinnyt salaisia asiakirjoja, joissa on tietoja Yhdysvaltain ja sotilasliitto Naton suunnitelmista auttaa Ukrainaa valmistelemaan keväistä hyökkäystään Venäjää vastaan. Asiasta kertoi torstaina yhdysvaltalaislehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoo olevansa tietoinen väitetyistä sosiaalisen median julkaisuista ja sanoo tutkivansa mahdollista tietoturvaloukkausta.

Asiakirjat ovat levinneet Twitterissä ja Telegramissa, joista jälkimmäisellä on noin puoli miljardia käyttäjää. Telegram on laajasti käytössä myös Venäjällä.

Lehden mukaan palveluissa on esiintynyt valokuvia kaavioista, jotka sisältävät yksityiskohtia asetoimituksista, pataljoonien vahvuuksista sekä muista suunnitelmista. Ainakin yksi asiakirja on merkitty erittäin salaiseksi.

Yhdessä asiakirjoista avataan 12 ukrainalaisen taisteluprikaatin harjoitusaikatauluja. Asiantuntijoiden mukaan yhdessä ukrainalaisprikaatissa on noin 4 000–5 000 sotilasta.

Näistä yhdeksän kerrotaan saavan koulutusta Yhdysvaltain ja Naton joukoilta, minkä lisäksi niiden arvioitiin tarvitsevan muun muassa yli 250 panssarivaunua.

Asiakirjoissa esiintyy myös tietoja siitä, millaisella vauhdilla ukrainalaisjoukot käyttävät muun muassa viime aikoina tehokkaaksi havaitun yhdysvaltalaisen Himars-raketinheitinjärjestelmän ammuksia. Pentagon ei ole tätä julkisesti avannut.

Osaa asiakirjoista nähtävästi peukaloitu

Vuodetuissa asiakirjoissa ei kuitenkaan avata tarkempia taistelusuunnitelmia, eli niistä ei esimerkiksi selviä miten, milloin tai missä Ukraina on aikonut aloittaa hyökkäyksensä. Yhdysvaltalaisviranomaiset uskovat The New York Timesin mukaan, että hyökkäys voisi alkaa seuraavan noin kuukauden aikana.

Asiakirjoissa esiintyvät tiedot ovat lisäksi ainakin viisi viikkoa vanhoja. Tuorein asiakirja on päivätty maaliskuun 1. päivälle. Täten ne tarjoavat lehden mukaan enimmilläänkin Yhdysvaltain ja Ukrainan tuolloisen näkökulman siitä, mitä ukrainalaisjoukot voisivat hyökkäyksessään kaivata.

Asiakirjat ovat levinneet The New York Timesin mukaan venäläismyönteisillä hallinnon kanavilla.

Sotilasanalyytikot ovat arvioineet, että ainakin osaa asiakirjoista on mahdollisesti peukaloitu jälkikäteen, mikä voisi olla merkki Venäjän disinformaatiokampanjasta. Eräässä asiakirjassa kerrotaan muun muassa merkittävästi paisutellun ukrainalaisjoukkojen kuolemia ja vähätellyn taas Venäjän taistelutappioita Yhdysvaltain puolustusministeriön omiin arvioihin verrattuna.

Asiantuntijoiden mukaan asiakirjat vaikuttavat joka tapauksessa olevan ainakin osittain aitoja ja tarjoavan Venäjälle kallisarvoista tietoa suunnitelmista.