Suomen lippu liehuu nyt Natossa, mutta monta tärkeää asiaa on vielä ratkaisematta – tässä niistä muutama

Monia asioita on vielä avoinna, vaikka Suomen Nato-jäsenyys sinetöitiin virallisesti tiistaina. Näihin kuuluvat esimerkiksi, minkä ministeriön vastuulla Nato-asiat ovat tulevaisuudessa, minkä Naton komentokeskuksen alla Suomi toimii, ja miten yhteistyö Naton ulkopuolelle toistaiseksi jääneen Ruotsin kanssa jatkuu.

Myös Nato-tehtäviin lähtevien upseerien ja muun henkilöstön työehdot ovat vielä sopimatta (siirryt toiseen palveluun).

Juttua varten haastateltiin puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikköä Janne Kuuselaa.

1. Kuka tekee Nato-päätökset ennen uuden hallituksen nimittämistä ja milloin?

Hallitusneuvottelujen etenemisestä riippuu, onko kesäkuun puolivälissä uusi hallitus vai toimitusministeristö. Toimitusministerit tekevät toimivaltuuksiensa puitteissa päätöksiä.

Naton päätöksentekoa rytmittää poliittisella tasolla ministerikokoukset ja huippukokoukset. Tiedossa on, että kesäkuun puolivälissä on Naton puolustusministerikokous ja heinäkuussa huippukokous. Suomi on nyt mukana täysivaltaisena jäsenenä täysillä päätöksenteko-oikeuksilla.

Viime kesänä alkanut sotilaallinen integraatio ja Suomen sotilaallinen yhteensovittaminen Natoon jatkuu kuten se on tähänkin asti mennyt.

Isoin muutos Naton suunnalta on se, että Suomen jäseneksi liittymisen jälkeen Nato ryhtyy tekemään Suomelle operatiivisia puolustussuunnitelmia, kuinka Nato puolustaisi jäsenmaataan.

2. Kuka Suomessa vastaa Nato-asioista?

Nato-asioita tulee sekä puolustusministerin salkkuun että ulkoministerin salkkuun.

Ministeriöiden perinteinen työnjako toimii mitä luultavimmin tässäkin, ja Nato-asioita on hoidettavana muillakin ministereillä kuin puolustus- ja ulkoministerillä. Nato-asioita riittää usealle sektorille hoidettavaksi.

3. Tarvitaanko erillinen Nato-ministeri, edes jäsenyyden alkuun?

Ainakaan vielä ei ole ollut puhetta erillisestä Nato-ministeristä.

Avaa kuvien katselu Puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikkö Janne Kuusela sanoo, että ennen komentokeskuspäätöstä pitää selvittää, miten Suomen puolustus liitetään Naton komentorakenteeseen ja sen eri tason esikuntiin. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

3. Minkä Naton johtoesikunnan alla Suomi toimii?

Sotilasliitolla on kolme alueellista komentokeskusta: Yhdysvaltain Norfolkissa, Hollannin Brunssumissa ja Italian Napolissa. Suomi liittyy joko Brunssumin alaisuuteen Saksan, Puolan ja Baltian maiden joukkoon tai Norfolkin alaisuuteen, jossa kumppaneina ovat Yhdysvallat, Britannia, Tanska ja Norja. Suomi päättää itse, kumpaan liittyy.

Kuuselan mukaan on vielä liian varhaista ottaa kantaa, kumman johtoesikunnan alle Suomi liitetään. Päätökseen liittyy paljon avoimia, selvitettäviä kysymyksiä.

Ensin on päätettävä, miten Naton yhteistä puolustusta organisoidaan Suomen liittymisen jälkeen. Naton nykyistä komento- ja johtamisrakennetta ei ole suunniteltu johtamaan puolustusta Suomen suunnalla. Sen vuoksi Natossa joudutaan tekemään uusia ratkaisuja ja pohtimaan, miten Suomen puolustus liitetään Naton komentorakenteeseen ja sen eri tason esikuntiin.

Naton sotilasviranomaiset antavat kevään aikana oman arvionsa, minkä jälkeen jäsenmaat käsittelevät asiaa ensin Brysselissä ja todennäköisesti myös puolustusministerikokouksessa kesäkuussa. Suomen sijoittumista jompaan kumpaan esikuntaan sivutaan mahdollisesti myös heinäkuun huippukokouksessa Vilnassa.

4. Mitä eroa Norfolkin ja Brunssumin esikunnilla on Suomen kannalta?

Suomen pitää tehdä päätös maavoima- ja Itämeri-painotteisen Brunssumin esikunnan tai ilma- ja merivoimapainotteisen Norfolkin esikunnan väliltä. Sillä on merkitystä esimerkiksi tulevaisuuden puolustusinvestoinneille.

Norfolk-ketjun merkitys korostuu lähivuosina arktisten alueiden ja Pohjois-Euroopan ilmatilan puolustamisessa, Brunssum-ketjun taas Naton itäisten reuna-alueiden puolustamisessa.

Enemmän kyse on siitä, miten jäsenmaiden alueet jaetaan kahden samantasoisen esikunnan kesken.

Suomen lisäksi myös Ruotsi liittyy toivottavasti hyvin pian Natoon. Suomi tuo Natoon merkittävän maa-alueen ja pitkän yhteisen rajan Venäjän kanssa. Toisaalta Suomi ja Ruotsi yhdessä kattavat maa-alueen arktiselta alueelta eteläiselle Itämerelle saakka.

Sen vuoksi ei ole suoraan selvää, kumpi esikunta olisi parempi ratkaisu koko Naton kannalta. Aika näyttää, onko lopulta tehtävä päätös tarkoituksenmukaisin ratkaisu.

5. Ruotsi ja Suomi eivät lopulta liittyneet yhdessä Natoon. Jatkammeko kuitenkin Ruotsin kanssa puolustusyhteistyötä?

Sekä Suomessa että Ruotsissa pyritään siihen, että maat kulkevat samaa polkua.

Ruotsin kanssa kahdenvälinen yhteistyö jatkuu. Lisäksi Ruotsin kanssa tehdään pohjoismaista yhteistyötä ja Nato-yhteistyötä. Ruotsi on yhä Naton invitee- eli tarkkailijajäsen. Sillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta Naton kokouksissa.

Entä se Ruotsin täysi Nato-jäsenyys?

– Päätöksen kestoa on vaikea arvioida. Kaikki toivomme, että Ruotsi liittyisi mahdollisimman pian, viimeistään heinäkuussa olevaan Vilnan huippukokoukseen mennessä, Kuusela summaa.

Naton päämajan edessä Brysselissä nousi tiistaina 4. huhtikuuta salkoon Suomen lippu. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ja presidentti Sauli Niinistö kommentoivat historiallista päivää.

