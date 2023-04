Jäämyrsky hyytää Kanadaa – video näyttää tuulten tuhoja

Jäämyrskyyn liittyvissä onnettomuuksissa on kuullut ainakin kaksi ihmistä. Jäämyrsky raivosi Quebecissa ja Ontariossa, Kanadan kahdessa väkirikkaimmassa provinssissa.

Poikkeuksellisen voimakas jäämyrsky jätti jälkeensä ainakin kaksi kuolonuhria, teitä tukkivia puunrunkoja ja monin paikoin paksun jääpeitteen.

Toista miljoonaa ihmistä on vailla sähköä.

Quebecin keskus Montreal kärsi pahoja aineellisia vahinkoja.

– Säävaroitukset on purettu. Tilanne on hallinnassa, vaikka Montreal on vaurioitunut, sanoi Quebecin energia- ja talousministeri Pierre Fitzgibbon.

Viranomaisten mukaan ulkosalla on oltava edelleen varovainen, sillä raskas jääpeitteen kuormittamat puut saattavat edelleen katkeilla.

Laajin sähkökatko 15 vuoteen

Sähköt katkesivat edellisen kerran yhtä laajalta alueelta vuonna 1998. Tuolloin Quebecissa elettiin poikkeusoloissa useita viikkoja.

Raivausmiehistöt avasivat teitä ja korjasivat kaatuneita puita.

Kaksi Montrealin tärkeintä siltaa oli edelleen osittain kiinni torstaina iltapäivällä paikallista aikaa.

AFP, Reuters