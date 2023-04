Miksi lumi ei aina sula, vaikka lämpötila huitelee 10 plusasteen tienoilla? Nämä kuusi asiaa vaikuttavat lumen sulamisnopeuteen

Kainuussa ja Lapissa on paikoin yli metri lunta, eteläisimmässä Suomessa skeitataan jo paljaalla asfaltilla.

Koirankakkojen paljastumisen lisäksi yksi varma kevään merkki on skeittilautojen kolina kaupungin kaduilla. Helsingissä Musiikkitalon edessä laudallaan temppuilee Olli Aarni ystävänsä kanssa.

Lumesta, jäästä ja hiekoitushiekasta puhdas laatoitus saa 25 vuotta skeitanneen konkarin hymyilemään.

– Tuntuu erittäin hyvältä päästä skeittaamaan. Vuosi vuodelta ehkä paremmalta jopa, Olli Aarni sanoo.

Suuressa osassa Suomea skeittilautaa parempia kuntoiluvälineitä ovat kuitenkin vielä potkukelkka tai sukset.

Maa on paljaana vasta kapeahkolla alueella maan etelä- ja lounaisrannikoilla. Muualla maassa lunta riittää yhä kymmeniä senttimetrejä. Kainuussa ja Käsivarren Lapissa hanki nousee paikoitellen yli metriin.

Avaa kuvien katselu Kuva: Elias Paakkanen / Yle

Aurinkoinen ja lämmin sää suosii pääsiäisenä ulkoilijoita lähes koko maassa. Lämpötila kipuaa useana päivänä kymmeneen plusasteeseen ja ylikin.

Käykö tämä lumihangen kohtaloksi?

Ei ihan heti, toppuuttelee Suomen ympäristökeskuksen tutkija Harri Myllyniemi. Kävimme hänen kanssaan läpi, mitkä asiat vaikuttavat lumen sulamiseen.

1. Ilman lämpötila

Reilusti plussan puolelle kohoava lämpötila sulattaa lunta, mutta öisin pikkupakkanen jäädyttää hangen. Tämä hidastaa sulamista.

– Jos on hieno aurinkoinen sää ja ilma on kuivaa, niin silloin lumi ei pinnasta sula. Voi olla vaikka 10 astetta lämmintä ja hanki on ihan jäinen.

Vaikka moni haikaileekin nopean sulamisen perään, Myllyniemi pitää yöpakkasta hyvänä.

– Tilanne on oikeastaan aika optimaalinen. Kun on aurinkoisia päiviä ja yöpakkasta, niin lumi sulaa rauhallisesti. Se hillitsee kevättulvia.

Pakkasöinä lumi ei sula, jolloin päivän aikana ojiin ja jokiin valunut sulamisvesi ehtii virrata eteenpäin tehden tilaa seuraavan päivän sulamisvesille.

2. Ilman kosteus

Vanhan sanonnan mukaan ”uusi lumi on vanhan surma”. Asia ei kuitenkaan ole ihan näin.

Lumi nimittäin sulaa nopeammin kosteassa kuin kuivassa säässä. Vesisade sulattaa hankea tehokkaasti.

Mutta jos sade tulee lumena, lämpötila on pakkasella ja ilma kuivaa.

– Lumisateen mukana ei tule niin paljon lämpöenergiaa kuin vesisateen mukana. Toisaalta vastasatanut lumi sulaa nopeammin kuin koko talven maassa ollut lumi, sanoo tutkija Harri Myllyniemi.

Keväisen uuden lumen rakenne on hentoa. Niinpä se sulaa hyvin nopeasti lämpötilan noustessa plussalle. Silloin voi syntyä vaikutelma, että uusi lumi vie lumipeitteen mennessään.

Avaa kuvien katselu Suomen ympäristökeskuksen tutkija Harri Myllyniemi toivoo lumien sulavan rauhallisesti, jotta kevättulvat pysyisivät aisoissa. Kuva: Mårten Lampén / Yle

3. Lumen roskaisuus

Kevätauringossa häikäisevän valkoisena hohtava hanki miellyttää ulkoilijoita ja kevään ensimmäisiä terassilla kävijöitä.

Sen sijaan tienvarsilla nököttävät hiekoitushiekasta ja liikenteen pölystä mustuneet lumikasat pistävät ikävästi silmään. Hiihtäjän kannalta kimmeltävä kevätlatu on houkutteleva, mutta metsän siimeksessä ladulle kertyneet havunneulaset vaaraksi.

Likainen ja roskainen lumi kuitenkin sulaa puhdasta hankea nopeammin.

– Valkoinen lumi heijastaa noin 95 prosenttia lämpösäteilystä pois. Kun hangen pintaan alkaa kertyä roskia, se heijastaakin säteilystä pois enää puolet tai jopa vähemmän. Hiekkaan tai neulasiin sitoutunut lämpö sulattaa alta lunta pois, Myllyniemi selittää.

4. Maan muoto

Myös maaston muoto vaikuttaa. Etelään viettävät rinteet sulavat lumesta nopeimmin. Maanpinta on tällöin kallistunut aurinkoon päin, jolloin se vastaanottaa tasaista maata enemmän lämpösäteilyä.

Merkitystä on myös sillä, minkälainen maanpinta on kyseessä. Esimerkiksi syksyllä koholle muokattu tai sängelle jätetty pelto peittyy epätasaisesti lumeen.

Keväällä auringon lämmittäessä lumi sulaa koholle jääneiden huippujen kohdalta ensin. Näin syntyneiden sulien kohtien ympäriltä lumipeite alkaa sulaa nopeammin helpommin kuin tasaisella pellolla.

Pikkupakkanen on hyväksi lumen sulamiselle.

5. Kasvillisuus

Aukeilta paikoilta lumi sulaa nopeammin kuin metsästä tai muun kasvillisuuden peittämältä alueelta. Toisaalta aukeilla paikoilla on usein enemmän lunta kuin metsässä.

Varsinkin havumetsässä maassa on usein peltoja vähemmän lunta, koska sataessa lunta jää puiden oksille. Sieltä se haihtuu ilmaan, eikä välttämättä koskaan päädy maahan asti.

6. Rakennukset

Kaupunkimaisilta alueilta lumi sulaa nopeammin kuin maaseutumaisilta. Tähän on useita selityksiä.

– Kaupungista aurataan valtavat määrät lunta pois. Kun maa on päässyt paljastumaan, lumi sulaa paljaan maan vieressä tehokkaammin. Lisäksi rakennukset lämpenevät ja heijastavat lämpösäteilyä ympärilleen, tutkija Harri Myllyniemi selittää.

Tiheän asutuksen alueella ajoteitä suolataan ja jalkakäytäviä hiekoitetaan ahkerasti. Lumi muuttuu likaiseksi ja sulaa auringon lämmittäessä herkemmin pois kuin maaseudun valkoisemmat kulkureitit.

Mikä sitten on asiantuntijan arvio, milloin lumi on sulanut koko maasta?

– Suomi on pitkä maa! Nyt lumet alkavat olla vähissä Lounais- ja Etelä-Suomessa, mutta kyllä sulaminen kesäkuun puolelle menee esimerkiksi Käsivarren Lapissa, jossa lunta on yhä yli metrin.