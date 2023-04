Pakkasjakso siirsi varhaisperunan istutuksen huhtikuun puolelle – herkut ehtivät lakkiaispöytään

Viime vuosikymmeninä varhaisperunan istutus avomaalle on alkanut Lounais-Suomessa maaliskuun loppupuolella. Nyt piti odottaa huhtikuun alkuun. Lakkiaisjuhliin ensimmäiset perunat todennäköisesti ehtivät.

Maanviljelijä Antti Ruohonen on viime viikkojen aikana aurannut ahkerasti lunta pois kotitilansa rinnepelloilta Rymättylässä Varsinais-Suomessa. Etelään kääntyvät hiekkaiset pellot ovat parhaita varhaisperunalle, siksi niihin keskitytään erityisesti.

Avaa kuvien katselu Antti Ruohosen mukaan kotimainen avomaan varhaisperuna ehtii lakkiaisiin, jos kelit ovat suotuisat. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Kun lumi on aurattu pois, alta paljastuu pellon tumma pinta, johon auringosta säteilevä lämpö tarttuu, ja maa lämpenee.

Pääsiäisenä Ruohonen pääsi istuttamaan varhaisperunaa, ja niin tekivät muutamat muutkin varhaisperunaan erikoistuneet maatilat Rymättylässä.

Kevät tulee aikaisemmin

Rymättylästä ovat yleensä tulleen Suomen ensimmäiset varhaisperunat. Aikaisemmin niitä saatiin sopivasti juhannukseksi. Viime vuosina tähtäin on ollut koulujen päättäjäisjuhlissa.

Ilmastonmuutos on aikaistanut kevättä, ja samalla viljelytekniikka on kehittynyt. Näiden syiden takia perunaa on yleensä alettu nostaa avomaalta toukokuun viimeisellä viikolla.

Perunamarkkinoilla kova kisa

Varhaisperunaa kasvattavat viljelijät haluavat perunansa markkinoille mahdollisimman varhain senkin takia, että ensimmäisistä perunoista saa hyvän hinnan.

-Jos meinaa pysyä kilpailussa mukana, niin jotain on tehtävä, sanoo Antti Ruohonen.

Kun perunaa tulee markkinoille enemmän, hinta putoaa. Juhannuksena kotimainen peruna on jo niin edullista, että sitä syödään runsaasti.

Avaa kuvien katselu Välillä lisätään lannoitetta ja siemenperunia. Sitten istutusurakka taas jatkuu. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Inflaatio heijastuu perunakauppaan

Tänä vuonna kansalaisten ostovoiman heikkeneminen inflaation vuoksi vaikuttaa myös perunan ostokäyttäytymiseen. Ruohosen arvion mukaan perunaa kyllä ostetaan, mutta hinta ratkaisee.

Jos kotimainen avomaan peruna ei ehdi lakkiaisiin, tarjolla on kotimaassa kasvatettua kasvihuoneperunaa ja ulkomailta tuotua pottua.

Ylen tietojen mukaan perunaa on pääsiäisenä istutettu myös ainakin Kemiössä ja Houtskarissa.