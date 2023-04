New York Times: Lisää salaisia amerikkalaisia asiakirjoja ilmestyi taas sosiaaliseen mediaan

Sosiaaliseen mediaan on ilmestynyt jälleen uusia yhdysvaltalaisia asiakirjoja, jotka vaikuttaisivat sisältävän salaiseksi luokiteltuja tietoja muun muassa Ukrainasta, Kiinasta ja Lähi-idästä. Asiasta uutisoi the New York Times.

Viranomaisten mukaan mahdollinen tietovuoto on erittäin vahingollinen. Eräs tiedusteluviranomainen kuvailee, että vuoto on ”painajainen viidelle silmälle.” Tällä viitataan Yhdysvaltojen, Britannian, Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin muodostamaan tiedusteluverkkoon.

Aiemmin lehti uutisoi, että Twitter- ja Telegram -kanaville on kevään aikana vuotanut tietoja siitä, miten Yhdysvallat ja Nato aikovat tukea Ukrainaa sen suunnittelemassa keväthyökkäyksessä. Julkaistuissa asiakirjoissa on ollut muun muassa valokuvia kaavioista, jotka sisältävät yksityiskohtia asetoimituksista, pataljoonien vahvuuksista sekä muista suunnitelmista. Ainakin yksi asiakirja on merkitty erittäin salaiseksi.

Yhdysvaltain puolustusministeriössä Pentagonissa ja keskustiedustelupalvelu CIA:ssa työskennellyt Mick Mulroy pitää mahdollista tietovuotoa merkittävänä, joka saattaa vahingoittaa Ukrainan armeijan sotasuunnitelmia. Hän arvioi, että vuodon takana on taho, joka toivoo vahingoittavansa Ukrainaa, Yhdysvaltoja ja sotilasliitto Natoa.

Ukrainalaisviranomainen arvioi, että vuodetuissa asiakirjoissa saattaa olla kyse Venäjän pyrkimyksistä horjuttaa uskoa Ukrainan suunnittelemaan vastahyökkäykseen. Monet venäläiset sotabloggaajat puolestaan varoittivat luottamasta asiakirjojen tietoihin. Eräs bloggaaja arveli, että asiakirjat saattavat olla länsimaisten tiedusteluorganisaatioiden pyrkimys johtaa harhaan Venäjän sotajohtoa.