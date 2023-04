Kansalaisaloite tavoittelee Venäjän konsulaatin lopettamista Ahvenanmaalla

Venäjän konsulaatin eteen Maarianhaminassa on tuotu kynttilöitä ukrainalaisten tueksi.

Kansalaisaloite.fi-palveluun on tehty aloite otsikolla Venäjän konsulaatin lakkauttaminen Ahvenanmaalla.

Perusteluissaan kansalaisaloitteen tekijät sanovat, että Suomen ollessa Naton jäsen konsulaatti rajoittaa ja vaarantaa Suomen turvallisuutta.

Aloite on tehty 4. huhtikuuta eli samana päivänä, kun Suomi hyväksyttiin Naton jäseneksi. Aloitteesta kertoi ensimmäisenä sanomalehti Hufvudstadsbladet (siirryt toiseen palveluun).

Kansalaisaloitteen vastuuhenkilöinä on viisi suomalaista yksityishenkilöä.

Ahvenanmaalla on protestoitu jo tovi

Konsulaatti perustettiin vuonna 1940 Moskovan rauhansopimuksen jälkeen Neuvostoliiton vaatimuksesta valvomaan Ahvenanmaan demilitarisointisopimusta.

Ukrainan sodan vuoksi ahvenanmaalaiset ovat alkaneet näkyvästi protestoida Venäjän toimia ja roolia vastaan Ahvenanmaalla.

Ahvenanmaan reserviläisyhdistyksen puheenjohtaja Jonas Back sanoi maaliskuussa Ylelle, että konsulaatti pitäisi lopettaa.

– On mielenkiintoista, että roistovaltio on täällä valvomassa, mitä me teemme. Ulkoministeriön pitäisi miettiä, miten tämän voisi lakkauttaa, Back totesi.

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 ääntä kuuden kuukauden kuluessa.