Päijänteen rantaan luvattomasti tuhkansa läjännyt jätteenpolttaja taipui – lähes kymmenen miljoonan kilon siirto sisätiloihin on alkanut

Aivan Päijänteen rannassa sijaitsevalla tehdastontilla on ollut noin 10 000 tonnia tuhkaa taivasalla, vaikka lupaehtojen mukaan tuhka tulisi varastoida siiloissa.

Viranomaisen toistunut kovistelu on alkanut tuottaa tulosta Kaipolan suljetun paperitehtaan tontilla Jämsässä: kiertotalousyritys Kaipola Recycling on siirtänyt osan läjittämistään tuhkista halliin.

Tontilla on kaiken kaikkiaan hieman vajaat 10 000 tonnia tuhkaa ja noin 25 000 tonnia voimalan polttoaineena käytettävää jätettä.

Lupaehtojen mukaan jätteenpoltossa syntynyt tuhka pitää säilyttää siiloissa, jotta ei synny vaaraa tuhkan leviämisestä ympäristöön. Polttoon tuodun jätteenkin pitäisi olla sisätiloissa.

Yhtiön koetoimintalupaa valvova Keski-Suomen antoi kesällä kehotuksen siirtää tuhkat pois ulkoilmasta. Puolen vuoden odottelun jälkeen keskus antoi uuden kehotuksen, sen määräaika päättyi maaliskuun lopussa.

– Ely-keskus ei ole antanut lisäaikaa toimenpiteiden suorittamiseen, Keski-Suomen ely-keskuksen ympäristöyksikön päällikkö Sohvi Hälikkä kertoo.

Viranomaisten valikoimassa kehotusta seuraavat kovemmat keinot. Niitä ovat sakon uhka, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka.

Sohvi Hälikän mukaan Kaipola Recycling arvioi saavansa tuhkan varastoinnin määräaikaan mennessä lupapäätöksen mukaiseksi, mutta osa tuhkasta on edelleen ulkosalla.

Poltettavaksi tuodun jätteen osalta yhtiö on kertonut tarvitsevansa lisää aikaa, koska jätettä ei pystytä polttamaan tällä hetkellä.

Avaa kuvien katselu Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja Taina Peltonen (oik.) kävi Jämsän seudun paikallisyhdistyksen toimijoiden Sari Jussilan ja Jorma Tuomijärven kanssa tarkastamassa tehdasalueelta hulevesiä johtavaa ojaa. Kuva: Outi Parikka / Yle

Toinen kehotus toi tohinaa

Kiertotalousyrityksen pitkä piittaamattomuus lupaehdoista sai myös Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin huolestumaan. Se lähetti maaliskuussa ely-keskukselle vetoomuksen, jossa se vaati viranomaisilta pikaisia toimia ympäristöuhkien torjumiseksi.

”Olemme vakavasti huolissamme ympäristön ja vesistön pilaamisesta. Ely-keskuksen lupaviranomaisena tulee pitää kiinni vaatimuksesta kattaa alueet riittävästi.” Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin vetoomus

Ennen vetoomuksen lähettämistä Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen toiminnanjohtaja Taina Peltonen kävi maaliskuussa Kaipolassa ja katseli tehdasalueen aidan takaa, kuinka tuhka oli jätetty sään armoille. Yle oli mukana Peltosen vieraillessa paikalla.

– Päijänne on aivan tässä vieressä. Täällä on suuret määrät tuhkaa sekä jätettä, joka on varastoitu taivasalle, Taina Peltonen sanoi.

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja Taina Peltonen pelkää, että tuhkan sisältämät raskasmetallit leviävät kevään sulamisvesien mukana Päijänteeseen. Video: Outi Parikka / Yle

Ilman suojaa ollut tuhkavuori on jo siirretty

Viranomaisen toinen kehotus toi tontille tohinaa. Kaipola Recycling siirsi Päijänteen rannan tuntumassa täysin ilman suojaa nököttäneen tuhkavuoren viereiseen isoon halliin.

Kaipolan-Olkkolan asukasyhdistyksen jäsenet saivat todistaa yhtiön kunnostautumista vieraillessaan tehdastontilla pääsiäisen alla. Yle oli mukana asukkaiden kiertokävelyllä, mutta sen aikana ei saanut kuvata.

Toinen iso tuhkakasa oli asukkaiden vierailun aikana vielä ulkoilmassa. Hulkkionlahdelle johtavan laskuojan partaalle läjätty tuhkarivistö on peitetty tekonurmimatoilla.

Avaa kuvien katselu Tehdastontin jätevarastointi näytti tältä tammikuussa 2023. Etuoikealla näkyvä tekonurmimatoilla peitetty tuhkaharjanne oli huhtikuun alussa edelleen paikoillaan. Vasemmassa yläkulmassa näkyvän hallin takana ollut tuhkakasa oli siirretty sisätiloihin. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Kaipola Recycling aikoo siirtää tuhkarivistön läheiseen halliin, joka on toiminut aliurakoitsijoiden konehallina. Alueen omistaja Kaipola Green Port antoi maaliskuun lopussa määräyksen tyhjentää halli.

– Asiaa täytyy alkaa kiirehtimään pääsiäisen jälkeen, Kaipola Green Portin hallituksen puheenjohtaja Martti Inkovaara toteaa.

Yhtiön vesinäytteiden mukaan tuhkista ei ole haittaa

Kaipola Recycling on ottanut näytteitä tehdasalueen hulevedet Päijänteeseen vievästä ojasta.

Yhtiö esitteli mittaustuloksia pääsiäisen alla pidetyssä asukastapahtumassa. Maaliskuun 23. päivänä otettujen näytteiden perusteella yhtiö vakuutti, että tuhkien raskasmetalleja ei ole huuhtoutunut Päijänteeseen.

Yhtiön teettämä analyysi osoitti, että ojan vedessä oli juomaveden laatuvaatimuksia pienemmät määrät arseenia, kadmiumia, kromia, kuparia, lyijyä ja nikkeliä. Sinkin suhteen vertailu juomaveden laatuvaatimuksiin puuttui taulukosta.

Yhtiö lupasi ottaa uudelleen ojasta näytteitä lumien alkaessa sulaa.

Tuhkista aikomus rakentaa kenttä Päijänteen rantaan

Yhtenä syynä Kaipola Recyclingin haluttomuudelle viedä tuhkat suojiin on, että se uskoo saavansa luvan rakentaa tuhkasta ison kentän tehdasalueelle. Yhtiö jätti aikeestaan viime kesänä ympäristölupahakemuksen.

Anomuksen mukaan yhtiö hautaa asfaltin alle enintään noin 35 000 tonnia tuhkaa. Kentän rakentaminen kestää kahdesta viiteen vuotta. Tuhkan hyödyntäminen ei hakemuksen mukaan aiheuta pohjaveden, maaperän tai pintaveden pilaantumista tai sen vaaraa.

Avaa kuvien katselu Kaipola Recycling esitteli 5. huhtikuuta pidetyssä asukastilaisuudessa suunnitelmaansa rakentaa tuhkasta iso kenttä tehdastontille. Kuva: Outi Parikka / Yle

Asukastapaamisessa yhtiö kertoi, että tuhkista rakennettavaa kenttää ympäröi viivytysoja, jonne tuhkista liukeneva aines siirtyy. Viivytysojasta puolestaan vesi kulkee laskeutusaltaaseen ennen kuin se virtaa ojaa pitkin Päijänteeseen. Altaan koko on 500 kuutiota. Yhtiön mukaan altaan koko riittää rankoillakin sateilla estämään tulvimisen.

