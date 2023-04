Hallituksen penseä suhtautuminen kirkkoon viilentää Nicaraguan ja Vatikaanin suhteita

Ristisaattokulkueita on järjestetty pitkäperjantain yönä eri puolilla maailmaa. Nicaraguassa ihmiset viettävät pääsiäistä vasemmistohallituksen vastustuksesta huolimatta.

Latinalaisen Amerikan vahva katolilaisuus on vastatuulessa Nicaraguassa. Kiista on edennyt diplomatian tasolle.

Vatikaani sulki lähetystönsä Nicaraguan pääkaupungissa Managuassa vastalauseena presidentti Daniel Ortegan päätöksille rajoittaa kirkon toimintaa maassa.

Katolilaiset ovat Nicaraguan suurin kirkkokunta. Rajoitusten taustalla ovat vuonna 2018 alkaneet hallituksen vastaiset mielenosoitukset. Ortega on kieltänyt yleisemminkin opposition mielenilmaukset.

Piispalle pitkä vankeustuomio

Katolinen kirkko on ollut mukana yhteiskunnallisessa liikehdinnässä.

Kirkon toimintaa on yritetty suitsia monin tavoin. Viime vuonna Nicaraguasta karkotettiin kaksi nunnaa. Piispa Rolando Alvarez on tuomittu vuodeksi 26 vankeuteen. Hän kieltäytyi lennosta ulkomaille vaan jäi suorittamaan rangaistusta Nicaraguaan. Vankeustuomiosta on kirjoittanut muun muassa yhdysvaltalainen NBC-kanava (siirryt toiseen palveluun).

Kymmeniä muita kirkon ja poliittisen opposition johtajia on paennut Nicaraguasta.

Panamalainen pastori Donaciano Alarcón karkotettiin Hondurasiin viime viikolla. Syynä mainittiin ”juhlakulkueen järjestäminen ja väkijoukon lietsominen” Cusmapassa.

Paavi Franciscuksen on toivottu sovittelevan kiistaa. Hän ei ole toistaiseksi laajemmin kommentoinut kirkon ja valtion välirikkoa.

Katolisen kirkon johtajan vaitonaisuutta on perusteltu muun muassa sillä, että vastakkainasettelun kärjistymistä edelleen halutaan välttää.

Jeesukset pakenevat poliisia kaduilla

Kansalaiset näyttävät uhmaavan hallituksen kieltoa erityisesti pääsiäisviikolla. Mielenosoitukset on kielletty, mutta tapahtumia on järjestetty kirkkojen pihoilla ja sisätiloissa.

Kardinaali Leopoldo Brenes sanoi uutistoimisto AP:lle, että pääsiäistä on vietetty kaikkialla Nicaraguassa.

– Tapahtumia on järjestetty jokaisessa seurakunnassa, vaikka ei yhtä intensiivisesti ja näyttävästi kuin joinakin aiempina vuosina, kardinaali sanoi

Presidentti Ortegan puoliso, varapresidentti Rosario Murillo soimasi seurakuntalaisia.

– Tämä on osa niiden manipulaatiota, jotka eivät usko Jumalaan eivätkä elä kristittyjen lailla, rauhanomaisesti ja solidaarisuutta osoitten, rouva Murillo sanoi.

Kaduilla on El Pais-lehden mukaan nähty erikoisia kohtauksia, kun pääsiäiskulkueiden Jeesus-hahmot pinkovat juosten poliiseja pakoon.

Venäläinen ja ukranalainen nuori rukoilivat rauhan puolesta

Rooman Via Crucis -tapahtumaan osallistui noin 20 000 ihmistä.

Konfliktin uhreille omistettu kulkue huipentui rukoushetkeen Colosseumilla, jossa nuori ukrainalainen ja nuori venäläinen rukoilivat rauhan ja veljeyden puolesta.

Ukranalainen kertoi paenneensa taisteluja isoäitinsä kanssa, mutta palanneensa Ukrainaan koti-ikävän vuoksi. Venäläinen sanoi veljensä kuolleen taisteluissa Ukrainassa.

Väkijoukot ovat palanneet kristikunnan suuren juhlan tapahtumiin Vatikaanissa, sillä pandemia esti yleisötapahtumat kahden vuoden ajan. Viime vuonna tapahtumia sai jälleen järjestää.

Toipuva paavi jätti Via Crucis-kulkueen väliin

Keuhkoputkentulehduksesta toipuva 86-vuotias paavi Franciscus, ei osallistunut tapahtumaan, koska Roomassa oli viileä sää.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Franciscus jätti tapahtuman väliin kymmenvuotisen paavina olonsa aikana. Franciscus joutui viettämään viime viikolla kolme yötä sairaalahoidossa sairastumisen vuoksi.

Paavin on kerrottu viime vuosina kärsineen sairastelusta, ja viime viikon sairaalakäynti oli toinen sitten vuoden 2021.

Vatikaani kertoi perjantaina lyhyessä tiedotteessa, että paavi aikoi seurata ristisaattoa virka-asunnostaan Santa Martasta.

Franciscus johti kuitenkin aiemmin perjantaina tilaisuutta Pietarinkirkossa, jonne hän saapui pyörätuolilla. Hänen odotetaan pitävän sunnuntaina perinteisen pääsiäismessun ja urbi et orbi -puheensa Pietarinaukiolla.

AP, Reuters, STT