83-vuotias omaishoitaja menettää hengähdystauot, kun hyvinvointialue huonontaa palveluja: ”Vedetään kaikki löysätkin ihmisestä”

Joissain kunnissa palvelut ovat kohentuneet sote-uudistuksen myötä. Mutta esimerkiksi Ylöjärvellä Pirkanmaan hyvinvointialue on huonontanut monien vanhusten ja omaishoitajien palveluita.

Omaishoidon tukihenkilö Suvi Ylipää on odotettu vieras ylöjärveläisessä Herrasen perheessä. Kun tukihenkilö tulee käymään, Niilo Herranen voi lähteä vaikka ruokakauppaan tai tekemään polttopuita kotipihalle. Herrasen vaimolla Lea Herrasella on Parkinsonin tauti ja Alzheimerin tauti eikä häntä voi jättää yksin kotiin.

– Tukihenkilö on meille erittäin tärkeä, ja Leakin odottaa heidän käyntejään. Terveydenalan koulutuksen saaneet ammatti-ihmiset osaavat käsitellä potilasta ja antaa mukavia vinkkejä omaishoitajallekin, 83-vuotias Niilo Herranen sanoo.

Herraset ovat saaneet tukihenkilöpalvelua Ylöjärven kaupungilta noin neljän vuoden ajan. Aluksi käyntejä oli kerran viikossa, viime aikoina 2–3 kertaa viikossa noin neljä tuntia kerrallaan.

Suvi Ylipää auttaa Lea Herrasta syömään välipalaa. Työssään hän on nähnyt, miten antaumuksella ihmiset hoitavat omaisiaan.

Huhtikuun lopussa tukihenkilöiden käynnit kuitenkin päättyvät. Syynä on se, että Pirkanmaan hyvinvointialueella palvelut yhtenäistyvät, ja nykyään ainoastaan Ylöjärvellä käytössä ollut omaishoidon tukihenkilötoiminta päättyy.

– Pirkanmaan hyvinvointialue tekee meille pahoinvointia, kun tämä otetaan pois, Niilo Herranen sanoo.

Kotiin voi edelleen saada tukea

Yhtenäistäminen on leikkaamassa myös toista tärkeää tukimuotoa. Tähän asti Lea Herranen on päässyt joka toiseksi viikoksi lyhytaikaisjaksolle hoitolaitokseen, mutta jatkossa omaishoitajalle taataan vain lakisääteiset kolme vapaapäivää kuussa.

– Kyllähän se tuntuu ihan hirveälle. Vedetään kaikki löysätkin ihmisestä, ja kun ikää on, se on aina vaan pahempi. Meillä on kuitenkin sinnitelty ja sinnitelty, mutta saa nähdä, jos ei mitään palvelua tule, Niilo Herranen sanoo.

Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelulinjajohtajan Päivi Tryykin mukaan lyhytaikaisjaksoja järjestetään edelleen, mutta palvelun myöntäminen perustuu aina yksilölliseen palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointiin. Aluehallitus päätti perusteista lokakuussa 2022.

Niilo Herranen sanoo olevansa sitkeä sissi. Pihapiirissä saa hyötyliikuntaa, mutta jos apu vähenee, pihatöiden ja kotiaskareiden tekeminen vaikeutuu.

Yle on aiemmin kertonut omaishoitajien palkkioihin tulevista muutoksista Pirkanmaan hyvinvointialueella. Esimerkiksi Sastamalassa omaishoitajan kuukausipalkkio voi pudota yhtenäistämisen vuoksi jopa 500 eurolla, mutta toisaalla palkkio saattaa myös nousta.

Myös palveluissa ja niiden hinnoissa muutoksia tapahtuu Pirkanmaalla molempiin suuntiin, sanoo palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki.

Vaikka hyvinvointialueella ei ole omaishoidon tukihenkilötoimintaa, Tryykin mukaan omaishoitajan jaksamista voidaan tukea kotihoidon käynneillä tai kotiin annettavana perhehoidon palveluna. Tuen järjestämisessä auttaa Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus (siirryt toiseen palveluun).

Myös lyhytaikaisen hoidon jaksojen myöntäminen perustuu aina yksilölliseen palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointiin.

– Lyhytaikaisjakson tarpeesta voi keskustella oman alueensa asiakasohjaajan kanssa, Tryyki sanoo.

