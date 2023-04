Kiina järjestää laajat sotaharjoitukset Taiwanin vesillä – ilmapiiri on jännittynyt

Taiwan on kertonut havainneensa lauantaiaamun aikana maan rajojen läheisyydessä kahdeksan kiinalaista sotalaivaa ja 42 hävittäjää.

Kiina harjoittelee Taiwaninsalmella lauantaina aloittamissaan sotaharjoituksissa Taiwanin saaren saartamista, kertoo maan valtionmedia CCTV. Myös BBC on raportoinut harjoituksista (siirryt toiseen palveluun).

- Taisteluosasto järjestää partioita ja etenee Taiwanin saaren ympärille ja muodostaa monipuolisen piirityksen ja pelotteen, CCTV:llä sanottiin.

Samalla valtionmedia listasi harjoituksiin osallistuvan muun muassa laivaston hävittäjiä, ohjusveneitä, ilmavoimien hävittäjiä ja pommittajia.

Harjoitukset kestävät kolme päivää

Kiinan asevoimat kertoi jo aiemmin tiedotteessa, että maanantaihin kestävät kolmipäiväiset sotaharjoitukset ulottuvat myös Taiwanin pohjois-, etelä- ja itäpuolelle, mutta harjoitusten tarkkaa paikkaa ei kerrottu.

- Nämä operaatiot ovat vakava varoitus "Taiwanin itsenäisyyttä" tavoittelevien separatistijoukkojen ja ulkopuolisten voimien välisestä yhteistyöstä sekä niiden provokatiivisista toimista, Kiinan asevoimien tiedottaja Shi Yi kommentoi Kiinan valtiollisen uutistoimiston Xinhuan välittämässä lausunnossa.

Kiina ilmoitti harjoituksista sen jälkeen, kun presidentti Tsai Ing-wen tapasi keskiviikkona Kaliforniassa Yhdysvaltojen edustajainhuoneen puhemiehen Kevin McCarthyn.

Taiwanin saari elää jatkuvan hyökkäysuhan alla. Kiina pitää demokraattisesti hallittua saarta omana kapinallisena maakuntanaan, jonka se on valmis palauttamaan itselleen tarvittaessa sotilasvoimin.

Taiwanin presidentti Tsai tuomitsi Kiinan sotaharjoitukset välittömästi ja sanoi tekevänsä yhteistyötä Yhdysvaltain sekä muiden samanmielisten maiden kanssa Kiinan jatkuvan itsevaltaisen laajentumispolitiikan edessä.

Taiwan: Kiina käyttää Tsain Yhdysvaltain-vierailua tekosyynä

Taiwan on kertonut havainneensa Kiinan ilmoituksen jälkeen lauantaiaamun aikana maan rajojen läheisyydessä kahdeksan kiinalaista sotalaivaa ja 42 hävittäjää.

Maan puolustusministeriön mukaan 29 kiinalaishävittäjää oli lentänyt Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeelle. Taiwanin tunnistusvyöhykkeellä ei ole aiemmin tänä vuonna nähty yhden päivän aikana näin montaa kiinalaishävittäjää.

Tunnistusvyöhyke on Taiwanin ilmatilaa laajempi alue ja on osittain limittäinen myös Kiinan oman ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeen kanssa.

Taiwanin puolustusministeriö sanoi, että Kiinan aloittamat sotaharjoitukset uhkaavat alueellisesta vakautta ja turvallisuutta. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan Kiina on käyttänyt Tsain vierailua Yhdysvalloissa tekosyynä aloittaa sotaharjoitukset.

Lauantaina ei ollut näkyvissä välittömiä merkkejä lisääntyneestä sotilastoiminnasta Manner-Kiinan kyljessä sijaitsevalla Pingtanin saarella. Fujianin maakunnassa sijaitseva Pingtan on Manner-Kiinaan kytkeytyvistä alueista maantieteellisesti lähimpänä Taiwania.

Rannikon edustalla lipui lauantaina kourallinen rahtialuksia, kun lippalakkeihin ja aurinkolaseihin sonnustautuneet turistit napsivat selfieitä näköalatasanteilta.

Maanantaina Kiinan on kuitenkin määrä järjestää Fujianin rannikolla tuliharjoituksia. Paikallinen merenkulkuviranomainen on varoittanut aluksia, ettei niiden tulisi liikkua tuolloin harjoitusten lähistöllä.

Kiina pullisteli myös viime elokuussa

Viime elokuussa Kiina lähetti Taiwanin ympärille sotalaivoja, ohjuksia ja hävittäjälentokoneita sen jälkeen, kun McCarthyn edeltäjä Nancy Pelosi vieraili Taiwanissa. Tuolloin arvioitiin Kiinan voimannäytön olleen mittavin vuosiin. Elokuun sotaharjoitukset kestivät noin viikon ja tuolloinkin Kiina käytännössä saartoi Taiwanin.

Keskiviikkona vain tunteja ennen McCarthyn ja Tsain tapaamista Kiina lähetti yhden lentotukialuksensa Taiwanin kaakkoisosan vesien läpi kohti läntistä Tyyntämerta.

Taiwanin puolustusministeri Chiu Kuo-cheng arvioi tuolloin, että lentotukialuksen saapuminen saattaa merkitä sitä, että Kiina valmistautuu uusiin sotaharjoituksiin Taiwanin lähivesillä.

Kiina kommentoi perjantaina Tsain ja McCarthyn tapaamisen jälkeen, että Taiwan on erottamaton osa Kiinaa ja Taiwanin tulevaisuus on yhdistymisessä Kiinan kanssa.

Kiinalainen sotilaskommentaattori Song Zhongping on sanonut, että harjoituksilla on määrä osoittaa, että Kiinan asevoimat on valmis ratkaisemaan Taiwanin kysymyksen lopullisesti, jos provokaatiot voimistuvat.

STT, AP, Reuters