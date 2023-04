Tutkimus: Torjunta-aine glyfosaatin käyttö vähensi kasveille hyödyllisiä mikrobeja

Paljon käytetyn torjunta-aine glyfosaatin vaikutukset kohdistuvat myös maaperän mikrobistoon. Tämä käy ilmi Turun yliopistossa tehdystä tutkimuksesta.

Glyfosaatti on tehokas torjunta-aine, jota on käytetty maanviljelyksessä pitkään. Aineen on jo aiemmin todettu voivan vaikuttaa kielteisesti pölyttäjähyönteisiin.

Nyt Turun yliopiston tutkijat havaitsivat, että jopa erittäin pienet jäämät glyfosaattipohjaista torjunta-ainetta maaperässä vähentävät kasveissa eläviä endofyyttisiä mikrobeita. Näiden tehtävä on tukea kasvien terveyttä ja kasvua.

– Endofyyttiset mikrobit ovat bakteereja ja sieniä, jotka elävät kasvien lehdissä ja juurissa. Nämä mikrobiyhteisöt edistävät isäntäkasviensa ravitsemusta sekä taudin- ja stressinsietokykyä. Kasvit ovat niistä riippuvaisia, tohtori Suni Mathew Turun yliopiston biologian laitokselta sanoo yliopiston tiedotteessa.

Tutkimuksessa käytettiin sallittuja pitoisuuksia torjunta-ainetta mansikkaviljelmällä.

Glyfosaattipohjaisia torjunta-aineita käytetään muun muassa rikkakasvien hävittämiseen pelloilla ennen kylvöä. Tunnetuimpia glyfosaatin kauppanimiä on Roundup.

Tutkijoiden mukaan vasta nyt aletaan ymmärtää, miten mikrobiyhteisöt vaikuttavat kasveihin.

Turun yliopistossa tehty tutkimus on julkaistu Journal of Applied Microbiology (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä.

Katso alta vuonna 2019 tehty Ylen Aamun haastattelu glyfosaattia koskevasta tutkimuksesta.