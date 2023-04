Ateneumin remontti valmistui ja taidemuseo avautuu vuoden tauon jälkeen – tältä siellä näyttää

Ateneumin taidemuseon vuoden kestänyt remontti on valmis. Museo avautuu yleisölle perjantaina. Rakastettujen suosikkien rinnalla on teoksia, joita ei ole ennen nähty.

Helsingin keskustassa sijaitseva Ateneumin taidemuseo (siirryt toiseen palveluun) on ollut kiinni vuoden.

Peruskorjauksessa uudistettiin yleisötiloja (siirryt toiseen palveluun), muun muassa rakennettiin uudet wc-tilat. Suurin työ oli rakennuksen ilmanvaihdon uusiminen.

– Meidän asiakasmäärä on moninkertaistunut. Ilmastoinnin pitää reagoida ihmisten määrään aikaisempaa paremmin, taidemuseon johtaja Marja Sakari sanoo.

Remontin yhteydessä rakennuksen katolle asennettiin 90 aurinkopaneelia. Ne vähentävät ostoenergian tarvetta.

Koko hanke tuli maksamaan lähes 18 miljoonaa euroa.

– Remontti oli ihan välttämätön. Talo on iäkäs ja vaatii aika ajoin kunnostusta. Edellinen remontti oli 1980-luvulla, Marja Sakari toteaa.

Avaa kuvien katselu Konservaattori Kirsi Hiltunen puhdistaa aulan patsasta. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Ateneum on valtion suojeltu arvokohde ja maamme vanhin taidemuseo. Uusrenessanssirakennuksen suunnitteli arkkitehti Theodor Höijer ja se valmistui vuonna 1887.

Taidemuseo aukeaa yleisölle pitkän tauon jälkeen ensi perjantaina 14. huhtikuuta.

Parhaillaan Ateneumissa viimeistellään samalla avautuvaa uutta kokoelmanäyttelyä nimeltään Ajan kysymys.

Se korvaa taidemuseon edellisen kokoelmanäyttelyn Suomen taiteen tarina, joka avautui vuonna 2016.

– Sen jälkeen maailma on oleellisesti muuttunut. On ollut covid ja edelleen on Ukrainan sota.

– Halusimme, että yhteiskunnan muuttuminen näkyy myös meidän näyttelyssämme, Marja Sakari sanoo.

Avaa kuvien katselu Tältä näyttää uudessa salissa, jonka teema on Luonnon aika. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Avaa kuvien katselu Salissa on muun muassa Ferdinand von Wrightin Sikoja ja harakoita (1875). Kuva: Antti Haanpää / Yle

Ajan kysymys on jaettu neljään teemaan: Luonnon aika, Kansan kuvat, Moderni elämä sekä Taiteen vallassa.

Ajatuksena on puhutella kävijöitä ajankohtaisin teemoin ja puheenaihein. Sellaisia ovat muun muun muassa luonnonsuojelu ja ilmastokatastrofi.

– Halusimme nostaa esille ajankohtaisia aiheita ja poimia kokoelmista niihin liittyviä teoksia, Ateneumin taidemuseon intendentti Timo Huusko kertoo.

– Emme halunneet koota kronologista Suomen taiteen historiaa, hän lisää.

Osa teoksista on ollut esillä vain harvoin tai ei koskaan.

Avaa kuvien katselu Reidar Särestöniemen Punapartainen jänkä (1970). Sen edessä on sisäilman mittauslaite. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Avaa kuvien katselu Näyttelysalien lämpötila ja valaistus ovat teosturvallisuuden takia tarkkaan säädeltyjä. Keskellä Unto Koistisen Mustat Kuhilaat (1959). Kuva: Antti Haanpää / Yle

Ateneumin hoitovastuulla on kotimainen taide, yhteensä lähes 30 000 teosta. Vanhimmat ovat 1700-luvulta.

Remontin yhteydessä löytyivät Helene Schjerfbeckin (1862–1946) rakastetuimman teoksen, Toipilaan (1888) alkuperäiset kehykset. Ne kunnostettiin ja kultaus loistaa entistä kirkkaampana.

Toipilaan lisäksi näyttelystä löytyy muitakin klassikkoteoksia. Yleisön suosikit haluttiin jättää esille.

– Ne löytyvät näyttelystä. On Taistelevat metsot, Ainon taru ja Lemminkäisen äiti, Timo Huusko luettelee tunnetuimpien taulujen nimiä.

– Jo suunnitteluvaiheessa oli selvää, että ne jäävät.

Avaa kuvien katselu Helene Schjerfbeckin öljyvärimaalaus on herkkä kuvaus sairaasta lapsesta. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Avaa kuvien katselu Timo Huuskon mainitsema, Akseli Gallen-Kallelan maalaus Lemminkäisen äiti (1897) on toinen teos vasemmalta. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Taidemuseossa valmistaudutaan tällä hetkellä myös toiseen uuteen näyttelyyn. Toukokuussa esille tulevat taidemaalari Albert Edelfeltin (1854–1905) teokset.

Kun sama näyttely oli esillä Pariisissa viime vuonna, sen näki lähes 140 000 kävijää.

– Tuleeko Edelfeltistä Ateneumin kevään hitti?

– Toivotaan ja uskotaan, Marja Sakari sanoo.

Avaa kuvien katselu Ateneumin taidemuseon johtaja Marja Sakarin ja intendentti Timo Huuskon takana on Toni R. Toivosen nykytaideteos Giving Birth and Dying Still (2016). Kuva: Antti Haanpää / Yle

Avaa kuvien katselu Museonjohtaja toivoo, ettei Ateneumissa tule tarvetta remontille ”ainakaan pariinkymmeneen vuoteen”. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Ateneum on osa Kansallisgalleriaa, johon sen lisäksi kuuluu Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo.

