THL ja Kela haluavat, että Suomessa otetaan käyttöön sokeri-, suola- ja rasvaverot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Kela patistavat tuoreessa hyvinvointikatsauksessaan seuraavaa hallitusta puuttumaan suomalaisten työ- ja toimintakyvyn heikkenemiseen.

Väestön työ- ja toimintakyky alkoi kohentua nopeasti 1970-luvulla, mutta myönteinen kehitys pysähtyi 2010-luvulla ja kääntyi jopa huonompaan.

Suomalaisten työ- ja toimintakykyä heikentävät kansantaudit kuten sydän- ja verisuonitaudit sekä mielenterveysongelmat, lihavuus, huono ravitsemus, vähäinen liikunta, tupakointi ja päihteiden käyttö.

Kehitys on pysäytettävä tulevalla hallituskaudella, sillä se uhkaa taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä, sanovat THL ja Kela.

– Väestön ikääntymisen takia meidän on löydettävä keinoja, joiden avulla mahdollisimman moni työikäinen on töissä. Tämä vaatii työ- ja toimintakyvyn edistämistä kaikissa ikäryhmissä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin, joille on kasautunut erilaisia ongelmia, sanoo THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta tiedotteessa.

THL ja Kela esittävät katsauksessa erilaisia toimia suomalaisten työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi. Niiden mukaan olennaista on esimerkiksi perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden parantaminen sekä sokeri-, suola- ja rasvaveron käyttöönotto.

Hyvinvointikatsaus on tehty hallitusneuvotteluja varten sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.

Nuorten masennusoireilu lisääntynyt

Hyvinvointikatsauksessa nostetaan esille mielenterveysoireilu merkittävänä työkyvyttömyyden syynä.

Mielenterveysoireilu on viime vuosina lisääntynyt, ja siitä johtuva sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on poikkeuksellisen korkea, THL ja Kela toteavat.

Tutkimusten mukaan etenkin nuorten masennus- ja ahdistuneisuusoireilu on lisääntynyt. Oireilu lisääntyi jo ennen koronaa, ja pandemia vielä pahensi tilannetta.

– Tähän kehitykseen tulee voimakkaasti puuttua. Mielenterveys rakentuu pitkälti lapsuudessa ja nuoruudessa, ja varhaisvuosien vakavat mielenterveysongelmat voivat vaikuttaa myöhempään sosioekonomiseen asemaan ja terveyteen, Kelan pääjohtaja Outi Antila sanoo tiedotteessa.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden jälkeen toiseksi yleisin syy pitkiin sairauslomiin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Lapsiperheköyhyys huolettaa

Hyvinvointikatsauksessa nostetaan esille myös muita terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita kuten lapsiperheköyhyys, etnisten vähemmistöjen kokema syrjintä, vanhusten hoivan järjestäminen ja sote-henkilön riittävyys.

Katsauksessa huomautetaan, että köyhissä perheissä asuvien lasten osuus ei ole 2000-luvulla merkittävästi pienentynyt. Pienituloisissa perheissä asui 12 prosenttia alle 18-vuotiaista vuonna 2021.

Sote-alan henkilöstöpulan helpottamiseen listataan katsauksessa yhdeksi keinoksi yhteisöllistä palveluasumisen lisääminen, sillä siinä henkilöstön tarve määräytyy asiakkaiden palvelutarpeen perusteella.

Lisäksi keinoina mainitaan muun muassa henkilöstön sairauspoissaolojen määrään ja ennenaikaiseen eläköitymiseen vaikuttaminen.

Alla olevalla videolla käsitellään sitä, miten kestävyyskunto vaikuttaa sairauspoissaolojen määrään ja työkykyyn ja mitä työnantaja voi tehdä. Haastattelut tehtiin viime kesänä.

