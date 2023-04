American Car Show houkutteli autokansan Helsinkiin – vuoden 1940 Cadillacin tuunannut Marko Tuunanen: "Kahdeksan vuotta siinä meni"

Pienestä harrastetapahtumasta on vuosien saatossa kasvanut Suomen suurin alan harrastajien pääsiäistatahtuma.

American Car Show -näyttely keräsi jopa kymmeniä tuhansia alan harrastajia Helsingin Messukeskukseen pääsiäisenä. Näyttelypäällikkö Martti Luoso kertoo esillä olleen yhteensä viitisensataa ajoneuvoa.

Perinteistä jenkkiautojen kulttuuria näyttelyssä tarjosi muun muassa Cadillac Cabriolet vuodelta 1940.

Cadillacin lähes alkutekijöistään uudelleen rakentanut Marko Tuunanen esitteli jenkkirautaansa tyytyväisenä. Kuusankoskelaisen Tuunasen autoharrastus alkoi yli neljäkymmentä vuotta sitten. Mies kertoo rakentaneensa useita autoja.

– Löysin Yhdysvaltain Michiganista neliovisen vuoden 1940 Cadillacin. Tarkoitus oli isolla kädellä muokata sitä, niin neliovisuus ei haitannut. Nyt auto on kaksiovinen avoauto modernilla tekniikalla.

Tuunanen kertoo rakentaneensa auton siten, että sillä voi ajaa liikenteen mukana.

– Silloin keskikulutus on noin kymmenen litraa sadalla. Sitten kun otetaan moottorista voimaa, niin kulutus on tietysti ihan eri, mutta se on sitten suljetulla radalla, Tuunanen summaa.

– Autosta löytyy ihan nykyaikainen tekniikka, se on vain pantu piiloon, Tuunanen selventää.

Avaa kuvien katselu Cadillacin tuunannut autoharrastaja Marko Tuunanen kertoi jenkkirautansa olleen alkujaan neliovinen sedan. Tuunanen palkittiin näyttelyssä ansiokkaasta työstä. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Avaa kuvien katselu Cadillacissa on upeita yksityiskohtia. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Avaa kuvien katselu Marko Tuunanen käytti kahdeksan vuotta Cadillacinsa muokkaamiseen. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

– Ajoneuvot valittiin runsaasta tuhannesta eri puolilta pohjoismaita tarjolla olleesta menopelistä, näyttelypäällikkö Martti Luoso sanoo.

Cadillacin loistokuntoon pannut Tuunanen kertoi, että aikaa ja rahaa nyt mukavasti murisevan auton kunnostamiseen kului paljon.

– Kahdeksan vuotta siinä rakentamisessa meni, naurahti Tuunanen.

Jenkkirautojen lisäksi eilen sunnuntaina päättyneessä näyttelyssä oli esillä myös tuunattuja autoja, klassikkoautoja, kustomoituja rekkoja sekä moottoripyöriä ja mopoja.

Avaa kuvien katselu Ford 5 W Coupe oli tuotu näyttelyyn Ruotsista. Kaikkiaan naapurimaasta oli esillä kymmenisen tuunattua autoa. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Avaa kuvien katselu Ruotsista näyttelyyn tuodussa autossa on näyttävä voimanpesä. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Avaa kuvien katselu Jenkkirautojen lisäksi esillä oli moottoripyöriä. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Näyttelypäällikkö Martti Luoson mukaan ainakaan toistaiseksi yleinen kustannustason nousu tai polttonesteiden kallistuminen ei ole alan harrastajia lannistanut.

– Sen sijaan oma ikäluokkani alkaa ukkoontua, mutta uusia innokkaita harrastajia on tullut mukaan.

Avaa kuvien katselu Cadillac Series 62 on saanut peräänsä SMV 10 -asuntovaunun. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Avaa kuvien katselu Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Avaa kuvien katselu Janita Botsröm ja Tomi Frisk palkittiin näyttelyssä somistuspokaalilla. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Vuodelta 1974 oleva Saab 96 oli rakennettu avaruusalusta muistuttavaksi menopeliksi.

Avaa kuvien katselu Vuodelta 1974 oleva Saab 96. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Avaa kuvien katselu Vuodelta 1974 oleva Saab 96 on tuunattu avaruusalusta muistuttavaksi moottoriajoneuvoksi. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Avaa kuvien katselu Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Avaa kuvien katselu Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Näyttelypäällikkö Martti Luosolla on itselläänkin bensaa suonissa. Hän on rakentanut autoja, ajanut kilpaa ja osallistunut kiihdytysajoihin.

Luoso kertoo pääkaupunkiseudun jenkkiautoharrastajien vuonna 1978 perustaman tapahtuman kasvaneen pienestä näyttelystä Suomen suurimmaksi alan harrastajien pääsiäistapahtumaksi.

Ikinuorelta vaikuttava Luoso on ollut pystyttämässä näyttelyä yli neljäkymmentä vuotta.

Avaa kuvien katselu Sinivalkoiseen teemaan rakennettu Lexus LJ 600. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Avaa kuvien katselu Kajaanilainen Teppo Näyhä kertoo viihtyvänsä autojen parissa. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Avaa kuvien katselu Kullanvärinen kuppi sopii Teppo Näyhän rakentaman ”presidentin” takapenkille. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Teppo Näyhä kertoo kiertäneensä kaikki keskeisimmät pohjoismaissa järjestetyt alan tapahtumat. Helsinkiin hän toi esille rakentamansa ”presidentin”. Näyhän mukaan Idea presidenttiteemasta syntyi heti, kun hän näki auton.

Sinivalkoiseen teemaan rakennettu auto on Lexus LJ 600.

– Tämä on kunnianosoitus kaikille Suomen presidenteille, Näyhä veistelee.

Näyhä toteaa, että tuunaushommissa ei voimia säästellä

– Satoja tunteja vuodessa vierähtää talleissa, Näyhä sanoo.

Perinteisesti alan harrastajien talleissa haisee bensiini, mutta sähköautojakin on alettu näytille tarjota.

– Muutamia on otettu, mutta kyllä ne vähissä vielä meidän kuviossa ovat, näyttelypäällikkö Martti Luoso sanoo.

Avaa kuvien katselu Ford Mustang vuodelta 1967 oli muutettu sähköautoksi. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Avaa kuvien katselu Kuva: Jorma Vihtonen / Yle