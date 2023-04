Kuningas Charles matkaa kruunajaisiin kaksilla rattailla – meno- ja paluumatkalla eri vaunut, katso video

Britanniassa hovi on alkanut julkistaa yksityiskohtia kuningas Charlesin kruunajaisista. Seremonia järjestetään toukokuun alussa.

Britanniassa kruunajaisten valmistelut ovat vauhdissa. Juhlallisuuksien yksityiskohtia hiotaan huolella, kuningas Charlesin kulkupeleistä alkaen.

Kruunajaiset järjestetään Lontoossa Westminster Abbeyn katedraalissa.

Kruunajaismatka tehdään hevosten vetämissä vaunuissa. Menomatka ja paluumatka tehdään eri vaunuissa, joihin liittyy kansainyhteisön ja saarivaltakunnan historiaa. Kuninkaallisen kokoelman kuraattori Sally Goodsir sanoo, että kruunajaisissa nähdään sekä hovin uusimmat että vanhimmat vaunut.

– Vaunujen sisustuksessa on käytetty puuta Balmoralin linnasta, Isle of Wightilla sijaitsevasta Osborne Housesta ja Edinburghin Holyroodin palatsista. Vaunuissa on muistoja britteihin ja maailmanhistoriaan liityviä paikkoja ja ihmisiä.

Mukana on palanen Florence Nightingalen yöpaidasta, Goodsir sanoo. Florence Nightingale tunnetaan nykyaikaisen lääketieteen uranuurtajana.

Kruunun alla oleva tukijalusta on tammea kuninkaallisen laivaston 1800-luvun lippulaivan HMS Victoryn rakennuspuista.

Menomatkan vaunut ovat neljä metriä korkeat ja seitsemän metriä pitkät. Paino on neljä tonnia.

Vaunuilla juhlistettiin hevosista ja hevosurheilusta suuresti pitäneen kuningatar Elisabethin valtakauden 60-vuotisjuhlia vuonna 2014.

Avaa kuvien katselu Kuva: AOP

Paluumatka kultaisissa vaunuissa

Paluumatkan vaunut on rakennettu vuonna 1762. Ne ovat Britannian toiseksi vanhimmat, ajokelpoiset vaunut.

– Vain harvoissa kuningaskunnissa on säilytetty näin vanhoja vaunuja, niin että niillä voi vielä ajella. Siksi vaunut ovat uskomattoman erityinen näky. Ne vievät hevosvaunujen aikaan ja vuosisatojen taakse, selvittää kuraattori Sally Goodsir.

Vaunuissa on sekä sodan että rauhan symboleja. Mars ja Minerva ovat tarustojen sodan jumalia, mutta tässä käsityötaiteen merkkiteoksessa ne kannattelevat kruunua.

Vaunuissa on taidehistorioitsijoille todellinen aarreaitta. Vaunujen koristeluun on kuraattorin mukaan upotettu joukoittain viestejä ja symboleita.

Hovin vanhimmat vaunut ovat kuljettaneet hallitsijoita 1700-luvulta alkaen.Yrjö III matkasi vaunuilla parlamentin avajaisiin vuonna 1762.

Kuningas kruunataan toukokuun kuudentena päivänä. Hänen äitinsä teki saman matkan 70 vuotta sitten. Hovin mukaan kruunajaisten kaavaan on tehty muutoksia. Nykyaikaa heijastellaan muun muassa ottamalla huomioon elinkustannusten nousu, hovi tiedotti sunnuntaina.

Vaunuilla on pituutta 7 metriä, korkeutta 3,6 metriä ja painoa neljä tonnia.

Vaunut ovat nykyihmisten pituuksilla ahtaat. Kuningatar Elisabeth muisteli omaa kruunajaismatkaansa dokumentissa vuonna 2018.

– Se oli kauheaa, ei kovinkaan miellyttävää.

Lähde: Reuters