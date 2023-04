Yhdysvaltain salaisia asiakirjoja on vuotanut julkisuuteen – viisi asiaa tiivistää, mistä asiassa on kyse

Yhdysvaltain puolustusministeriön asiakirjavuoto on maan vakavin useaan vuoteen.

Yhdysvaltain salaiset asiakirjat nousivat julkisuuteen viime viikolla, kun sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun) kertoi asiasta ensimmäisenä suurena mediana. Maan puolustusministeriön asiakirjoja on ollut luettavissa internetissä maaliskuusta lähtien.

Lue tästä jutusta, mistä tietovuodossa on kyse.

1. Mitä asiakirjoja on vuodettu?

Vuodetut asiakirjat ovat Yhdysvaltain puolustusministeriön salaisiksi luokiteltuja asiakirjoja, jotka sisältävät turvaluokiteltua tietoa. Osa asiakirjoista on ollut erittäin salaisen turvaluokituksen piirissä.

Vuodettuja asiakirjoja on useita kymmeniä. Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamiehet ovat nimettömästi vahvistaneet useille medioille, että vuodetut asiakirjat ovat aitoja.

2. Mitä tietoa asiakirjoissa on?

Asiakirjoissa on erityisesti Yhdysvaltain tiedustelutietoa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.

Papereissa on tietoja esimerkiksi Yhdysvaltain ja Naton suunnitelmista tukea Ukrainaa sen suunnittelemassa keväthyökkäyksessä. Asiakirjoissa on eriteltynä tietoa muun muassa Ukrainaan tehdyistä asetoimituksista ja Ukrainan pataljoonien vahvuuksista.

Dokumenteista ilmenee myös Yhdysvaltain hallinnon huolia, kuten että Yhdysvallat on huolissaan Ukrainan ilmapuolustuksen ammuspulasta.

Yhdessä asiakirjassa kerrotaan puolestaan (siirryt toiseen palveluun), että venäläinen hävittäjä ampui lähes alas Britannian valvontakoneen Mustallamerellä viime syyskuussa.

3. Kuka asiakirjat on vuotanut?

Asiakirjojen vuotaja ei ole toistaiseksi tiedossa. Yhdysvaltain oikeusministeriö on aloittanut tietovuodosta tutkinnan.

Asiakirjat on vuotanut internetiin todennäköisesti Yhdysvaltain hallinnossassa oleva venäläinen tai venäjämielinen taho, jolla on ollut pääsy turvaluokiteltuihin tietoihin, kolme Yhdysvaltain virkamiestä arvioi uutistoimisto Reutersille.

Tutkivan journalismin verkosto Bellingcatin toimittaja Aric Toler on kertonut (siirryt toiseen palveluun), että verkosto ei ole pystynyt selvittämään asiakirjojen vuotajaa, mutta ensimmäisten asiakirjojen vuoto voidaan jäljittää maaliskuun alkupuolelle.

Yhdysvaltain puolustusministeriö on kertonut tiukentaneensa asiakirjojen turvaluokituksia, jotta pienemmällä määrällä työntekijöitä on niihin jatkossa pääsy.

4. Mitä asiakirjat kertovat USA:n vakoilusta?

Asiakirjoissa olevat tiedot osoittavat (siirryt toiseen palveluun), että Yhdysvaltain tiedustelu ja makoilu on mittavaa.

Yhdysvallat on onnistunut soluttautumaan syvälle Venäjän tiedusteluorganisaatioissa ja asevoimissa. Vakoilun ansiosta Yhdysvallat on pystynyt varoittamaan Ukrainaa usein etukäteen Venäjän suunnittelemista iskuista.

Asiakirjoista selviää lisäksi, että Yhdysvallat on vakoillut laajasti myös liittolaisiaan, kuten Etelä-Koreaa, Israelia ja Ukrainaa.

Yksi vuodetuista asiakirjoista näyttää, että Yhdysvallat on vakoillut myös suoraan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyitä.

Avaa kuvien katselu Vuodettujen asiakirjojen mukaan Yhdysvallat on vakoillut myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyitä. Kuva: STELLA Pictures/ddp/abaca press

5. Miten vuoto vaikuttaa sotaan Ukrainassa?

Asiakirjavuoto hyödyttää Venäjää, sillä se pystyy vuotojen perusteella päättelemään, kuinka Yhdysvallat on kerännyt Ukrainalle jakamaansa tietoa.

Vuoto on johtanut myös Ukrainan kevään sotasuunnitelmien muuttamiseen, uutiskanava CNN kertoi (siirryt toiseen palveluun) nojaten lähteeseen presidentti Zelenskyin lähipiirissä.

Vuodetuissa asiakirjoissa ei ole kuitenkaan kerrottu tarkasti Ukrainan suunnitteleman hyökkäyksen ajankohtaa tai suuntaa.