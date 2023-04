Poliisi jatkaa Lahden keskustan asuntopalon tutkintaa

Isännöitsijän mukaan vahinkojen arviointi on alkamassa. Rapusta evakuoiduille asukkaille on järjestetty majoitus hotellista.

Hämeen poliisi jatkaa syttymissyyn tutkintaa maanantain vastaisena yönä roihahtaneessa voimakkaassa huoneistopalossa Lahdessa.

Saimaankadulla seitsemänkerroksisesta kerrostalosta evakuoitiin 15 ihmistä yhdestä rappukäytävästä. Kuusi ihmistä vietiin hoitoon, yksi loukkaantui vakavasti.

Poliisi pyytää palon silminnäkijöitä ja vahinkoa kärsineitä asukkaita ilmoittamaan yhteystietonsa sähköpostiosoitteeseen perustutkinta.paijat-hame@poliisi.fi.

Tapausta tutkitaan tässä vaiheessa palosyyn tutkintana. Poliisi jatkaa palopaikan tutkimuksia tiistaina.

Evakuoitujen mahdollisimman nopea paluu tavoitteena

Evakuoiduille asukkaille on järjestetty hotellimajoitus. Maanantaina osa ihmisistä kävi asunnoissaan hakemassa tavaroitaan.

– Lähtökohtana on, että asukkaat pääsisivät palaamaan mahdollisimman nopeasti takaisin asuntoihinsa, kun se on mahdollista, sanoo isännöitsijä Tuomo Ruonakoski REIM Lahti Oy:stä.

Ruonakosken mukaan tulipaloasunto on vaurioitunut pahoin, mutta asunnon yläpuolella on muuallakin rapussa muun muassa savuvahinkoja. Vahinkojen ja tarvittavien toimenpiteiden kartoitus on vasta alussa.