Pieksämäellä hylättyä hotellia kutsuttiin somessa lasten leikkipaikaksi, ja nyt poliisi epäilee alaikäisiä tulipalon sytyttämisestä

Pieksämäellä sijaitseva, hylätty hotelli Savonsolmu vaurioitui pahoin tulipalossa pääsiäismaanantaina.

Poliisi tutkii tulipaloa rikosnimikkeellä tuhotyö, ja epäilee tekijöinä kahta alaikäistä lasta. Tässä vaiheessa poliisi ei tiedota asiasta enempää.

Palo sai pelastuslaitoksen mukaan alkunsa hotellin toisen siiven yläkerrassa olevasta huoneistosta. Lopulta neljä huoneistoa tuhoutui täysin, ja koko yläkerta kärsi mittavia vahinkoja.

Hotelli sijaitsee kaupungin tontilla, eikä rakennuksen omistaja ole yli vuoteen maksanut tontista vuokraa. Kaupunki purki viime syksynä maanvuokrasopimuksen.

Häätöä on haettu käräjäoikeuden kautta tammikuussa, mutta päätöstä ei ole vielä saatu. Vasta sen jälkeen kiinteistö on kaupungin käytettävissä, ja sen purkamista voidaan ryhtyä suunnittelemaan.

– Nyt tutkitaan, pystytäänkö hotellin aluetta jotenkin rajaamaan niin, ettei sinne pääsisi sisään, Pieksämäen kaupungin maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen sanoo.

Sosiaalisessa mediassa on ollut paljon spekulaatioita Savonsolmun tilanteesta. Moni pieksämäkeläinen on huomannut hylätyn hotellin olleen viime aikoina erityisesti lasten leikkipaikkana. Rakennus on kokenut viime vuosina myös runsaasti ilkivaltaa.

Pelastuslaitoksen mukaan tulipalon jälkisammutus- ja raivaustyöt jatkuvat vielä tiistaina. Palonsyyntutkinnan aikataulusta ei aamulla vielä ollut tarkempaa tietoa.