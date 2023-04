Yli tuhatta siirtolaista yritetään pelastaa Välimerellä – Eurooppaan pyrkivien määrät ovat yhä kasvussa

Vuoden alun jälkeen yli 500 ihmistä on hukkunut tai on kateissa Välimerellä. Yhä useampi on lähtenyt matkaan Tunisian rannikolta.

Italian rannikkovartiosto julkaisi kuvia pääsiäisen ajan pelastusoperaatioistaan.