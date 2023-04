Joku heistä nousee vihreiden johtoon – moni kansanedustaja harkitsee ehdokkaaksi lähtemistä

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kertoi tiistaiaamuna, ettei hän hae kesäkuussa jatkokaudelle puolueen johtoon. Nyt on jonkun toisen vuoro jatkaa.

Listasimme vahvimmat ehdokkaat Ohisalon seuraajaksi. Vihreiden piirien ja jäsenjärjestöjen on ilmoitettava ehdokkaansa puheenjohtajaäänestykseen 8. toukokuuta mennessä.

Atte Harjanne

Atte Harjanne toimi loppukauden vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Arkistokuva.

Atte Harjanne sanoo harkitsevansa puheenjohtajaksi hakemista.

– Funtsin sitä tässä nyt hetken ja palaan asiaan sitten, kun olen saanut funtsintani maaliin. Varmaan jokunen päivä menee. Mikä on puolueelle parhaaksi ja mikä se meidän iso kuva on tästä eteenpäin. Toki myös omat suunnitelmat.

Harjanne kertoo, että hän on saanut kannustusta tehtävään, mutta niin on varmasti moni muukin saanut.

Toiselle kaudelle valittu helsinkiläinen 38-vuotias Harjanne toimi loppukauden vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja sai jatkokauden ryhmäjohtajaksi.

Diplomi-insinööri Harjanne toimii myös vihreiden varapuheenjohtajana ja edustaa ajattelussaan vihreiden oikeistolaitaa.

Oras Tynkkynen

Oras Tynkkynen vihreiden vaalivalvojaisissa 2. huhtikuuta.

Oras Tynkkynen harkitsee puheenjohtajaksi hakemista. Tynkkynen valittiin uudestaan eduskuntaan Pirkanmaan vaalipiiristä. Vuoden 2019 vaaleissa tamperelainen vihreä vaikuttaja jäi varasijalle.

Tynkkynen sanoo, ettei hän vielä tiedä, milloin tekee päätöksen, mutta ensin pitää nukkua useampi yö. Vielä tällä viikolla hän ei kerro ratkaisuaan.

– Kyselyitä on tullut paljon ja suhtaudun totta kai vakavasti, kun pyydetään. Olen luvannut pohtia ja siinä menee jonkin aikaa. Toki se riippuu myös siitä, keitä kaikkia lähtee ehdolle.

45-vuotias Tynkkynen on työskennellyt vaalikausien välissä Sitrassa kestävyysratkaisut-teeman vanhempana neuvonantajana. Yhteiskuntatieteiden maisteri Tynkkysellä on toimittajatausta.

Saara Hyrkkö

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö eduskunnassa lokakuussa 2022.

Saara Hyrkkö kertoo, että hän on luvannut harkitsevansa puheenjohtajaehdokkuutta, koska kannustusta tähän on tullut. 35-vuotias diplomi-insinööri on toisen kauden kansanedustaja Espoosta.

Hyrkkö toimi vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana viime kaudella.

Fatim Diarra

Fatim Diarra vihreiden vaalivalvojaisissa Helsingissä 2. huhtikuuta.

Fatim Diarra on ensimmäisen kauden kansanedustaja Helsingistä. Hän toimi aiemmin vihreiden varapuheenjohtajana ja johtaa tällä hetkellä myös Helsingin kaupunginvaltuustoa.

37-vuotias Diarra on kertonut harkitsevansa puheenjohtajakisaan lähtemistä. Viestintätoimistossa asiantuntijana työskennellyt Diarra on myös Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja.

Krista Mikkonen

Krista Mikkonen matkalla vihreiden ryhmäkokoukseen tänään tiistaina.

Krista Mikkonen sanoo, ettei hän ole vielä ajatellut ehdokkuutta. Mikkonen on kolmannen kauden kansanedustaja Joensuusta.

Hän toimi ensin ilmasto- ja ympäristöministerinä ja sitten sisäministerinä Antti Rinteen (sd.) ja Sanna Marinin (sd.) hallituksissa. 50-vuotias Mikkonen on koulutukseltaan biologi.

Jenni Pitko

Jenni Pitko vihreiden vaalivalvojaisissa ravintola Tubassa Oulussa vaalisunnuntaina.

Jenni Pitko haluaa kuunnella vielä vihreän kenttäväen toiveita tulevasta puheenjohtajasta. Sen jälkeen hän tekee oman päätöksensä. Pitko kuitenkin myöntää harkitsevansa asiaa tällä hetkellä.

Pitko on toisen kauden kansanedustaja Oulusta. 36-vuotias Pitko toimi viime kaudella vihreiden eduskuntaryhmän johdossa ja myös varapuheenjohtajana. Hän on koulutukseltaan arkkitehti.

Bella Forsgrén

Toisen kauden kansaedustaja Bella Forsgrén kuvattuna 5. huhtikuuta Jyväskylässä.

Bella Forsgrén arvelee, että puheenjohtajan pestiin on häntä kokeneempia. Hän pitää todennäköisempänä, että pyrkii puolueen varapuheenjohtajaksi. Joka tapauksessa pohdinta kokonaisuudesta on käynnissä.

Forsgrén on toisen kauden kansanedustaja Jyväskylästä. 31-vuotias Forsgrén on opiskellut yhteiskuntapolitiikkaa Jyväskylän yliopistossa.

Hanna Holopainen

Toisen kauden kansanedustaja Hanna Holopainen eduskunnassa tänään tiistaina.

Hanna Holopainen sanoo, että vielä on ennenaikaista kommentoida ehdokkuutta, mutta kaikki on harkinnassa. Holopainen on toisen kauden kansanedustaja Lappeenrannasta. Diplomi-insinööriksi kouluttautunut 46-vuotias Holopainen on yksi vihreiden kolmesta varapuheenjohtajasta.

Ehdokuudesta kieltäytyneet

Vihreitä kaksi kautta johtanutta, nykyistä europarlamentaarikkoa Ville Niinistöä on houkuteltu uudestaan kisaan, mutta hän kieltäytyi ehdokkuudesta Ylen haastattelussa. Niinistö tähtää mieluummin uudelle kaudelle europarlamentissa ensi vuoden vaaleissa.

Myös vihreitä kahteen otteeseen johtanut Pekka Haavisto ei ole kiinnostunut pestistä. Eduskunnasta tippunut vihreiden varapuheenjohtaja Iiris Suomela kertoi Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), ettei hän hae puheenjohtajaksi.

