Kymi Ringin konkurssipesää himoaa jo ”pikkubussillinen” sijoittajia – mitä tapahtuu seuraavaksi? Tämän tiedämme nyt

Konkurssiin hakeutuneen Kymi Ringin kesän tapahtumien kohtalo on vielä auki. Kiinnostuneita ostajia ratakiinteistölle on, hinta selviää myöhemmin.

Kymi Ringin konkurssipesän realisointia odottaa jo ”pikkubussillinen” sijoittajia. Näin kuvaa Kymi Ring oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kivisaari.

– Tiedän, että tätä vaihetta odottaneita on. Jää nähtäväksi, mikä on konkurssin realisaation hintataso. Sellaisia, jotka odottavat saavansa kiinteistön hyvinkin edullisesti, on varmasti pieni pikkubussillinen, Kivisaari kommentoi.

Tulevan kesän tapahtumat Iitin moottoriradalla ovat nyt auki. Radalla oli tarkoitus järjestää joitain pieniä tapahtumia. Kymi Ringillä piti ajaa viime kesänä MotoGP-osakilpailu, joka peruuntui moottoriradan puutteiden vuoksi.

Sovittujen tapahtumien kohtalosta ei päätä enää ratayhtiö, vaan konkurssipesä ja sen pesänhoitaja.

– Ei sitä rataa sieltä kukaan pois vie. Tavalla tai toisella tässä päädytään ratkaisuun siitä, millä tavalla toiminta jatkuu. Lopulta löytyy kyllä tapa, jolla reitti eteepäin saadaan aikaiseksi, Kymiringin toimitusjohtaja Riku Rönnholm sanoo.

Ratayhtiön toimitusjohtaja Riku Rönnholm.

Mitä Kymi Ringille tapahtuu konkurssissa?

Iitin Kausalaan, Kouvolan rajalle moottoriurheilukeskusta rakentanut Kymi Ring oy ilmoitti viime viikon torstaina hakeutuvansa oma-aloitteisesti konkurssiin. Käräjäoikeus päättänee konkurssista tällä viikolla.

Konkurssissa yhtiön varat ja velat luetteloidaan. Käräjäoikeuden nimittämä pesänhoitaja ryhtyy sen jälkeen työhön omaisuuden myymiseksi. Myynnistä saatavat varat käytetään yhtiön velkojen maksuun.

Kymi Ringin suurin omaisuus on kiinni ratakiinteistössä. Sen arvioitu hinta tulee julkiseksi, kun käräjäoikeus päättää konkurssista. Hinta-arvio voi olla eri kuin mitä mahdolliset ostajat ovat valmiita siitä tarjoamaan.

Saneerausohjelman mukaan ratayhtiöllä on noin 22 miljoonan euron velat. Suurimmat velkojat ovat Nordea ja Finnvera. Näiden velkojen vakuutena on ollut ratakiinteistö.

Yksi vakuudettomista velkojista on Lahti Events, jolle konkurssipesä on velkaa noin kaksi miljoonaa euroa.

Konkurssissa määrätään velkojen maksujärjestys, mikä voi johtaa merkittäviin luottotappioihin kaupungin omistamalle Lahti Eventsille. Saneerausohjelman yhteydessä kävi ilmi, että Kymi Ringillä on liuta riidanalaisia velkoja.

Arkistokuvassa Kymi Ringin varikkotyömaa joulukuussa 2020. Ratakiinteistö muodostaa suurimman osan tulevan konkurssipesän omaisuudesta.

Saneerausohjelma kaatui

Kymi Ringin toimintaa yritettiin pitkään saada toden teolla käyntiin. Yhtiölle laaditiin alkuvuodesta saneerausohjelma, joka kaatui lopullisesti maaliskuun alussa, kun hankkeesta kiinnostunut ulkomainen sijoittaja vetäytyi.

Tämän jälkeen yhtiö pyrki kauppaamaan ratakiinteistönsä, sillä toukokuussa erääntymässä oli saneerausohjelman velvoitteita. Kun tämä ei onnistunut, yhtiöltä loppuivat rahat.

– Emme löytäneet Kymiringille riittävän nopeasti ostajaa, joka olisi maksanut [kiinteistöstä ja yhtiöstä] niin paljon kuin saneerausohjelma olisi vaatinut. Oli turha pitkittää konkurssiin hakeutumista, Kymi Ringin toimitusjohtaja Riku Rönnholm sanoo.

