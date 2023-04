Harvinaisia lomavaluuttoja voi nyt joutua odottamaan – näin et jää valuuttapulaan ennen matkaa

Brasilian valuutan realin saatavuudessa on ollut pulaa talven aikana ja saatavuudessa on edelleen epävarmuuksia.

Suomalaisten katseet ovat pääsiäisloman jälkeen jo suunnattu kesän riemukohteisin. Matkalle lähtijän ei kannata kuitenkaan tuudittautua siihen, että joka maan valuuttaa löytyy valuutanvaihtopisteeltä automaattisesti taskuun tökättäväksi juuri ennen oman lennon lähtöä. Esimerkiksi Brasilian valuutan realin saatavuudessa on ollut ongelmia pitkin talvea ja edelleen on.

– Emme tiedä koska tilanne helpottaa, emmekä syytä tähän. Välillä realia saadaan ja välillä ei. Tilanne elää, kertoo valuutanvaihtoyritys Forexin maajohtaja Harri Andersson.

Anderssonin mukaan myös Egyptin punnan saatavuudessa oli pulaa talvella, mutta nyt tilanne on normalisoitunut. Ylipäätään valuuttoja on laajasti tarjolla ja pulat ovat harvinaisia.

– Me ostamme ja myymme 75:tä valuuttaa. Kaikkia valuuttoja ei ole hallussa suuria summia, mutta löytyy.

Anderssonin mukaan lähialueiden valuuuttoja on yleensä hyvin saatavilla. Mitä kauemmaksi mennään, sitä hankalammaksi paikallisen rahan saanti voi osoittautua. Toki tuttujen kaukomaiden, kuten Thaimaan bahtia on hyvin tarjolla.

Avaa kuvien katselu Helsingin päärautatieaseman valuutanvaihdossa vilisee porukkaa etenkin lomakaudella. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Dollari voi pelastaa monessa maassa

Andersson suosittelee soittamaan valuutanvaihtoon ennakkoon, jo muutamaa päivää tai viikkoa ennen, etenkin jos matka suuntautuu johonkin eksoottiseen maahan eli harvinaisen valuutan kohteeseen. Näin valuutanvaihdolle jää aikaa tilata haluttua valuuttaa, jos sitä ei ole entuudestaan ja näin matkaaja ei joudu tiskillä jonottamaan ei oota.

Jos haluttua valuuttaa ei yrityksistä huolimatta järjesty, kannattaa ottaa mukaan euroja tai Yhdysvaltain dollareita ja vaihtaa niitä perillä paikalliseen maksuvälineeseen.

– Monessa maassa dollari on edelleen se suositumpi ja luotetumpi valuutta. Usein maksu otetaan sielä mieluummin vastaan dollareissa kuin paikallisessa valuutassa, Andersson kertoo.

Taustalla voi olla esimerkiksi maan jätti-inflaatio, joka hotkii oman valuutan arvoa nopeasti.

Muun valuutan suosijoita on etenkin epävakaiden talouksien maissa Etelä-Amerikassa ja Afrikassa. Ns. basaarimaissa on myös syytä muistaa, että maksukortti ei aina kelpaa, vaan ainoastaan käteinen.

Anderssonin mukaan Forexin vaihdetuin valuutta on US-dollari, sitten tulevat Englannin punta ja Ruotsin kruunu. Talvikaudella Thaimaan baht on iso. Keskimääräinen vaihtosumma on 500 euroa.