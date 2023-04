Lasten kolhuja, tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita opetellaan kirjaamaan päiväkodeissa – ilmoituksia kertyy tuhansia vuodessa

Järjestelmällisen ilmoittamisen tavoite on tunnistaa vaaranpaikat ja -tilanteet ja puuttua niihin. Vaasassa tehtiin viime vuonna 1500 ilmoitusta, Kokkolassa 1000.

Kunnissa seurataan päiväkodeissa tapahtuvia lasten onnettomuuksia, kolhuja ja läheltä piti -tilanteita.

Esimerkiksi Kokkolassa kirjattiin viime vuonna noin 1000 ja Vaasassa 1500 ilmoitusta lapsille tapahtuneista onnettomuuksista tai läheltä piti -tilanteista.

– Isommat ja pienemmät kolhut kirjataan, sanoo päiväkodinjohtaja Kaisa Wacklin Tulliharjun päiväkodista Kokkolasta.

Pienetkin kirjataan

Kokkolassa alettiin kirjata tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita turvallisuusjärjestelmään joitain vuosia sitten.

Viime vuonna ilmoituksia kirjattiin 130 enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2021 ilmoituksia tehtiin 883 ja viime vuonna 1013.

Kokkolassa on päivähoidossa noin 2500 lasta.

Päiväkodinjohtaja Marit Hänninen Kokkolan Kirkonmäen päiväkodista arvelee, että ilmoitusten määrän kasvu johtuu siitä, että henkilökunta on kirjannut tapahtumia aiempaa aktiivisemmin.

– Oletan, että määrä on sama kuin aiemmin, mutta ilmoittaminen on vain tullut helpommaksi, Hänninen sanoo.

Myös Kaisa Wacklin arvelee, että tapahtumat kirjataan nyt herkemmin. Lisäksi henkilökuntaa kannustetaan kirjaamaan myös vähemmän vakavat tapahtumat.

– Minultakin kysytään joskus, että pitääkö ilmoitus tehdä, Wacklin sanoo.

Sininen lattia kertoo lapsille, että sillä ei saa juosta. Taika-päiväkodissa Seinäjoella turvallisuus on läsnä päivittäisissä toimissa.

Huomataan ne, jotka tarvitsevat huomiota

Wacklinin mukaan osa lasten kolhuista kuuluu kasvuun ja esimerkiksi lasten motoriseen kehitykseen.

– Osa kuuluu elämän ja ilon myötä tapahtuviin juttuihin, ja sitten tietysti on hyvä, että me huomataan ne, jotka tarvitsevat enemmän huomiota, Wacklin toteaa.

Wacklinin mukaan on ollut hiukan pulmia rajanvedossa siinä, mitä kirjataan ja mitä ei. Siksi on päädytty kirjaamaan kaikki.

– Jos tulee ruhje, niin ensin hoidetaan ensiapu ja sitten laitetaan ylös että näin on käynyt, Wacklin sanoo.

Kolhuista kerrotaan vanhemmille, jotka saavat tarvittaessa arvioida, pitääkö niitä lähteä näyttämään lääkärille.

Marit Hänninen korostaa, että harvoin tapahtuu mitään vakavaa, mutta kaikki naarmuja isompi ilmoitetaan.

– Joku on voinut pudota kiipeilytelineestä ja sitten on hoidettu murtunut ranne. Tai lapsi on istunut hiekkalaatikolla ja heilauttanut vahingossa lapiota niin, että se osuu toisen lapsen nenään, Hänninen kuvailee tilanteiden kirjoa.

”Tilastoinnin pitää johtaa toimenpiteisiin”

Tavoite on, että tilastojen myötä saataisiin tietoa mahdollisista vaaranpaikoista. Niiden avulla nähdään, mitä päiväkodissa tapahtuu.

– Huomaammeko esimerkiksi, että lapset putoavat usein keinusta? Johtuuko se siitä, että liian nuoret lapset laitetaan keinumaan tai että henkilökunta ei ole tarpeeksi lähellä. Tilastoinnin pitää johtaa toimenpiteisiin. Emme tee ilmoituksia vain tilastojen takia, Marit Hänninen sanoo.

Samaa toivoo Kaisa Wacklin:

– Entistä enemmän pystytään reagoimaan ja miettimään, mikä on juurisyy, miksi jotain tapahtuu ja voidaanko se estää.

Hänninen toteaa, että lasten turvallisuus on aina etusijalla ja henkilökunnalla on siinä suuri vastuu.

Esimerkiksi Kirkonmäen päiväkodissa säännöt pyritään pitämään niin sallivina kuin mahdollista, mutta joitain asoita on jouduttu kieltämään turvallisuusriskin takia.

Silti asioita voi tapahtua vaikka kaikki tekisivät parhaansa.

– Emme voi pitää kiinni kaikista lapsista ja vaikka voisimme, voi tapahtua pieniä onnettomuuksia, Hänninen sanoo.

Seinäjoen Taika-päiväkodin johtaja Tarja Luomarannan tapasi toimittaja Mirva Ekman.

Vaasassa ei kaikkea vielä kirjata

Vaasassa rekisteröitiin viime vuonna Wilma-oppilastietojärjestelmään 1488 varhaiskasvatuksen onnettomuustapausta tai tapaturmaa. Niistä 146 edellytti lääkärissäkäyntiä.

Vaasassa on noin 3000 lasta päivähoidossa.

– Tarkoitus on seurata havaintoja ja onnettomuuksia niin, että voimme tarvittaessa tehdä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Saamme myös informaatiota, jota voidaan vertailla yksiköiden ja kuntien välillä, sanoo Vaasan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Holmström.

Holmströmin mukaan osa Vaasan yksiköistä on aktiviisia raportoinnissa, mutta osa ei vielä ole raportointia aloittanut. Tästä johtuu, että kattavammat luvut saadaan vasta jonkun ajan kuluttua.

Väriliiveistä turvaa Seinäjoella

Seinäjoella Taika-päiväkodissa on 12 ryhmää, noin 200 lasta.

Turvallisuus on uudessa päiväkodissa läsnä ja näkyy joka päivä esimerkiksi ruokailujen ja ulkoilujen porrastamisena. Lisäksi lapsilla on ulkoillessa turvaliivit, jotka joka ryhmällä ovat eri väriset.

– On helpompi vahtia omaa pienryhmää, kun lapsilla on väriliivit, sanoo päiväkodinjohtaja Tarja Louhiranta.

Päiväkodinjohtaja Tarja Louhiranta kertoo, että uusia turvallisuussäännöksiä tulee päiväkodeille jatkuvasti.

Myös Seinäjoella on käytössä järjestelmä, johon raportoidaan tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet. Taikassa kirjattavaa on ollut muutama ilmoitus kuukaudessa.

Lasten osalta kaatumiset ja hammasvahingot ovat yksiä tyypillisimmistä kolhuista ja joskus joku putoaminenkin pihan telineistä on sattunut, Louhiranta kertoo.

Tapaturmien kirjaamista hän pitää tärkeänä.

Louhiranta muistaa, miten säännökset ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana varsin paljon.

– Olen aloittanut päiväkodissa missä ei ollut olenkaan portteja ja oli matala aita, Louhiranta sanoo.

Taikassa pyritään pitämään sääntöjen määrä mahdollisimman pienenä. Esimerkiksi sisällä saa juosta, tosin vain tietynvärisillä lattioilla.

– Vain semmoiset säännöt, jotka on pakollisia ja tärkeitä, pitää olla, Louhiranta toteaa.

Seinäjoella työsuojeluun tehtiin ilmoituksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle sattuneista tapauksista vajaa 200 viime vuonna. Tarkkaa lukemaa lapsille sattuvista vaaratilanteissa Seinäjoella ei ole.

”Joskus saatetaan vähän kompastella”

Kokkolan Tulliharjun päiväkodinjohtaja Kaisa Wacklin kertoo, että päiväkodissa on arvioitu siirtymäpaikat ja tilat, joissa vahingon riski on muita suurempi.

Sellaisia ovat esimerkiksi pihat ja pihaleikit verrattuna pöydän ääressä askartelemiseen.

– Siinä se kasvu tapahtuu, oppiminen ja oman kehon hallinta. Kasvuun kuuluu se, että joskus ei tasapaino pysy ja saatetaan vähän kompastella, Wacklin sanoo.

Kokkolan Tullliharjun päiväkodin johtaja Kaisa Wacklinin tapasi toimittaja Raila Paavola.

Turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota esimerkiksi lelujen ja liikuntaleikkien sijoittelussa.

Lisäksi Kokkolan päiväkodeissa on pyritty viime vuosina vahvistamaan esimerkiksi lasten motoriikkaa, ja siihen kuuluu, että sallitaan myös vähän vauhdikkaammat leikit.

– Kyllä meillä tilat on turvalliset eikä pitäisi sattua mitään, mikä ei elämään kuulu.

