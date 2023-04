Pormestari Juhana Vartiaisen budjettiehdotus salattiin, mutta kaupungin päätös olikin lainvastainen

Vuonna 2021 Juhana Vartiainen uudisti Helsingin budjettiesityksen menettelyjä. Hänen tapaansa on kritisoitu siitä, ettei se osallista kaupunkilaisia päätöksentekoon.

Helsingin hallinto-oikeus on päättänyt kumota Helsingin kaupungin päätöksen budjettiesityksen salaamisesta.

Hallinto-oikeuden päätöksessä kerrotaan Helsingin Sanomien toimittajan pyytäneen vuonna 2021, että hänelle luovutetaan virkatyönä valmisteltu Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvioehdotus.

Toimittajalle on vastattu Helsingin kaupunginkansliasta, että talousarvioehdotus on valmistunut luottamushenkilöneuvottelujen seurauksena, ja talousarvioehdotus on tullut valmiina asiakirjana julkiseksi 4.11.2021.

Helsingin kaupungin kansliapäällikkö on tällöin päättänyt, että Helsingin Sanomien toimittajan pyytämää asiakirjaa ei luovuteta, sillä se ei ole julkisuuslain 5. pykälässä tarkoitettu viranomaisen asiakirja. Päätös on tehty 10.12.2021.

Sanoma Media Finland teki asiakirjan salaamisesta valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen. Asiasta tehtiin uusi päätös viime torstaina.

Perusteluna valitukselle oli se, että ennen pormestari Juhana Vartiaisen (kok.) kautta helsinkiläiset ovat päässeet tarkastelemaan pormestarin näkemystä rahankäytöstä pormestarin esitellessä oman esityksensä budjetiksi.

Valituksessa kerrotaan, että aiemmin pormestarin esitys on käynnistänyt julkisen keskustelun rahankäytöstä, jonka myötä kaupunkilaiset ja muut poliittiset ryhmät ovat voineet ottaa kantaa esitykseen.

Nyt Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisussa kerrotaan, että se on kumonnut Helsingin kaupunginkanslian kansliapäällikön päätöksen asiakirjan salaamisesta. Asia palautetaan kansliapäällikölle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus toteaa, että talousarvion laatiminen on keskeinen kunnan lakisääteinen tehtävä. Talousarvioehdotus laaditaan kunnanvaltuuston päätöksentekoa varten.

Hallinto-oikeuden päätöksessä kerrotaan, että talousarvioehdotusta ei pidetä luonteeltaan sisäisen työskentelyn asiakirjana, jolloin sitä voitaisi pitää salattavana. Kansliapäällikkö ei siten ole voinut kieltäytyä luovuttamasta talousarvioehdotusta sillä perusteella, että siihen ei mainitun lainkohdan nojalla sovelleta julkisuuslakia.

Budjettiesityksen salaaminen on kerännyt kritiikkiä jo yli vuoden ajan

Budjettiesityksen salaaminen aiheutti tyytymättömyyttä jo vuoden 2021 loppupuolella, kun silloin tuore pormestari Vartiainen alkoi edistämään budjetin valmisteluja eri tavalla kuin edeltäjänsä. Vartiaista edeltänyt pormestari Jan Vapaavuori (kok.) esitteli laatimansa budjettiehdotuksen toimittajille jo ennen kuin se pantiin suurempien poliittisten ryhmien käsiteltäväksi.

Helsingin johtamisjärjestelmän uudistusta tutkinut Tampereen yliopiston tutkijatohtori Anni Jäntti sanoi tuolloin Ylelle pitävänsä Vartiaisen valitsemaa toimintatapaa ongelmallisena.

– Jos asioista on ehditty kaupunginhallituksessa sopia, niin päätökset on jo käytännössä tehty, Jäntti kommentoi vuoden 2021 lopussa antamassaan haastattelussa.

Pormestari Vartiaisen mielestä ainoa ero aikaisempaan on, että päätöksen jälkeen pormestari ei laadi enää budjettiehdotusta yksin, vaan se laaditaan yhdessä.

– Voin todella vakuuttaa, että julkisuus on tässä ihan sama kuin aiemminkin. Budjettiehdotus tulee julkiseksi, kun se on olemassa ja se on laadittu, Vartiainen sanoi.