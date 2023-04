Pue hyvät kengät, kättele kaikkia ja muista maltti – tällaisia vinkkejä entiset kansanedustajat antavat uusille

Yle kysyi viideltä vapaaehtoisesti paikastaan luopuneelta kansanedustajalta, millaisia vinkkejä he antaisivat ensikertalaisille. Esimerkiksi se kannattaa muistaa, että elämää on myös eduskuntatalon ulkopuolella.

Tänään vietetään valtiopäivien avajaisia, ja samalla uusi eduskunta aloittaa työnsä.

200 kansanedustajasta 61 on uusia tai tauon jälkeen eduskuntaan palaavia, ja 139 on uudelleen valittuja. Konkareita löytyy eduskunnasta, mutta myös sen ulkopuolelta.

Osa viime kauden kansanedustajista ei pyrkinyt uusimaan paikkaansa. Esimerkiksi Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen vaalipiireissä viisi kansanedustajaa luopui paikastaan vapaaehtoisesti.

Tässä jutussa he antavat vinkkinsä niille, jotka astuvat eduskuntaan ensimmäistä kertaa.

Juho Kautto: ”Pue hyvät kengät”

Juho Kautto (vas.) oli kansanedustaja vuosina 2019–2023. Hänen mukaansa eduskuntatyöhön hyppää helposti mukaan koko sielullaan.

On kuitenkin hyvä muistaa, että elämää on myös eduskuntatalon ulkopuolella. Koska pestin saa neljäksi vuodeksi kerrallaan, on hyvä varautua siihen, että joskus työ loppuu – joko omasta tai äänestäjien tahdosta.

Kautto kehottaa uusia kansanedustajia varautumaan pitkäjänteiseen työhön. Koska asioita käsitellään monessa eri portaassa, joskus työ voi tuntua kankealta.

– Toisaalta on huojentavaa nähdä, ettei Suomessa muuteta lakeja kenenkään päähänpistosta, vaan ne joudutaan hyvin tarkasti perustelemaan, hän lisää.

Anneli Kiljunen: ”Kunnioita kaikkia”

Anneli Kiljunen (sd.) äänestettiin eduskuntaan vuonna 2003, eli hänelle ehti kertyä kokemusta työstä 20 vuoden ajalta.

Kiljunen kehottaa uusia kansanedustajia perehtymään asioihin kunnolla. Yhteistyön tekeminen on helpompaa, kun faktat ovat kunnossa.

Omia kykyjään ei kuitenkaan saa liioitella. Kansanedustajan on oltava avoin ja rehellinen.

– Jos et tiedä jotain, niin myönnä se, ja lupaa perehtyä asiaan, neuvoo Kiljunen.

– Eduskunnassa on mahdollista saada parasta asiantuntijuutta ja ajankohtaista tietoa.

Toimi Kankaanniemi: ”Muista maltti”

Toimi Kankaanniemi (ps.) oli kristillisdemokraattien kansanedustaja vuosina 1987–2011. Vuodesta 2015 vuoteen 2023 hän edusti perussuomalaisia.

Vaikka uusi työpaikka sijaitsee Helsingissä, Kankaanniemen mielestä kansanedustajan olisi hyvä pysyä aktiivisena myös omassa vaalipiirissään. Hän kehottaa kansanedustajia ottamaan asioihin kantaa ja liikkumaan ihmisten keskuudessa.

Maakunnan asioihin voi vaikuttaa myös pitämällä silmät auki ja korvat kuulolla eduskunnassa.

– Kannattaa olla aktiivinen jo valmisteluvaiheessa.

Heli Järvinen: ”Vastaa kaikkiin viesteihin”

Heli Järvinen (vihr.) oli kansanedustaja vuosina 2007–2011, sekä uudestaan vuosina 2015–2023. Hänen mukaansa ensimmäisinä päivinä kannattaa kätellä jokaista kollegaa. Sen jälkeen yhteistyötä on helppo tehdä asiassa kuin asiassa.

Kun vastaan tulee ristiriitatilanne, yhteistyötä ei helpota henkilökohtaisuuksiin meneminen.

– Jos joku sinut ensiksi haukkuu, niin miltä tuntuisi tehdä yhteistyötä sellaisen tyypin kanssa? Ei hyvältä.

Lisäksi Järvinen antaa ohjeeksi moton, jota hän noudattaa myös itse.

– On kiva olla hetken aikaa tärkeä, mutta on paljon tärkeämpää olla pitkän aikaa kiva.

Jari Leppä: ”Pidä katse tulevaisuudessa”

Jari Leppä (kesk.) oli kansanedustaja vuosina 1999–2023. Yli 20 vuoden kokemuksella hän neuvoo, että kansanedustajan olisi hyvä löytää oma paikkansa.

Kaikkien alojen asiantuntija ei voi olla, koska pian käy niin, ettei olekaan minkään alan asiantuntija.

Leppä antaa uusille kansanedustajille ohjeen, jonka sai itsekin ennen kuin astui taloon ensimmäistä kertaa.

– Ole oma itsesi. Jos oikein paljon muutut, niin olet kuuluisa yhden kauden kansanedustaja.

