Pirkanmaan hyvinvointialueella taas isoja ongelmia palkanmaksussa – ensin lisät tulivat tuplana, sitten ne jäivät kokonaan maksamatta

Pirkanmaan hyvinvointialueen palkanmaksun ongelmat eivät hellitä. Tuorein tapaus koskee pelastustoimea, jossa ilta-, yö- ja viikonloppulisiä maksettiin maaliskuun palkassa kaksinkertaisena. Monen kohdalla tämä tarkoitti yli tuhannen euron ylimääräistä summaa.

– Pian tämän jälkeen saimme henkilöstöhallinnosta viestiä, että ylimääräiset maksut voidaan periä kahdessa erässä, kertoo ensihoitajana työskentelevä Henri Backman.

Yllätys oli kuitenkin suuri, kun huhtikuun tilinauhasta ilmeni, että ylimääräiset maksut oli vähennetty kertakönttänä. Jotta asia mutkistuisi entisestään, huhtikuun palkanmaksuun kuuluneet lisät olivat monella jääneet kokonaan maksamatta.

Myös palkkakuiteissa oli eroavaisuuksia. Osalla työntekijöistä näkyi mitä lisiä on maksettu ja mitä vähennetty, toisilla näkyi pelkkä peruspalkka vähennysten jälkeen.

Monetralla toistuvia virheitä palkanmaksussa

Hyvinvointialueiden palkanmaksusta vastaa kuntaomisteinen Monetra, joka on ollut ongelmiensa takia otsikoissa toistuvasti. Monissa tapauksissa Monetra on maksanut liikaa palkkaa ja sitten perinyt ylimääräiset takaisin ilman erillistä ilmoitusta.

Seurauksena on ollut yllättäviä ja kohtuuttomia tilanteita. Monen työntekijän kohdalla maksut vaikuttavat suoraan Kelan ja Kevan maksamiin etuuksiin, sekä liitoista maksettavaan soviteltuun työttömyyspäivärahaan.

– Yhden ensihoitajan palkkakuitin mukaan tilille maksetaan vain 500 euroa, Henri Backman kertoo. Hänen mukaansa palkanmaksu ei tunnu menevän kertaakaan oikein. Työntekijä joutuu olemaan tarkkana siitä, mitä milloinkin on maksettu tai vähennetty.

Palkkanyrkki lupaa, että palkat lasketaan oikein vaikka käsin

Ongelmia ratkomaan on pikavauhtia kasattu kokoon palkkanyrkki, johon kuuluu hyvinvointialueen johtoa sekä muita palkanmaksusta vastaavia tahoja.

Nyt ongelman juurisyyt on tunnistettu ja niitä on monessa paikassa, sanoo Pirkanmaan hyvinvointialueen muutosjohtaja Jukka Alasentie. Hän kertoo, että osalla työntekijöistä lähtötiedot kunnista hyvinvointialueelle on syötetty virheellisesti. Lisäongelman tuovat eri järjestelmien tiedonsiirto-ongelmat. Palkanmaksussa ei ole aina täyttä selvyyttä siitä, kuka kulloinkin on ollut työvuorossa.

Alasentie ei syytä yksin Monetraa, vaan sopassa on monta kokkia. Nyt heidän tulee kertoa keskiviikkoon kello kuuteentoista mennessä, miten asiat saadaan kuntoon.

– Käymme vaikka käsin kaikkien 550 ihmisen palkkakuitit, jotta kaikki on oikein perjantaina kun palkat menevät maksuun, hän vakuuttaa.

Jutun alussa mainittu esimerkki ylimääräisten lisien maksusta ja kertaperinnästä on sekin määrätty korjattavaksi.

– Monetra oli ensi vaiheessa reagoinut hitaasti pelastuslaitokselta tulleeseen kritiikkiin. Se korjaantui tänä aamuna ripeästi, kun heidät komennettiin riviin, Alasentie kertoo.