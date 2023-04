Opiskelijat varmistivat vapputapahtumien pääsyliput valvomalla yön kampuksella Oulussa – teekkariopiskelijoiden vuoden tärkein juhla lähenee

Yön yli lippujen jonottaminen vapun tapahtumiin on jo pitkä perinne, mutta sillä ehkäistään myös mahdollisia huijauksia.

Viime yönä korkeakouluopiskelijat leiriytyivät Oulun yliopiston Linnanmaan kampukselle jonottamaan vapputapahtumien lipunmyyntiä varten. Myyntiin tuli Wappucombo-niminen lippu, joka sisältää pääsyn kolmeen eri Oulun teekkariyhdistyksen järjestämään vapputapahtumaan.

Oulun teekkariyhdistyksen puheenjohtaja Julius Kittilän mukaan Teekkariwappu on Oulussa suurin tapahtumasarja lukuvuoden päätteeksi, joten luonnollisesti opiskelijat haluavat varmistaa liput näihin kolmeen päätapahtumaan.

– Yön yli jonottaminen on ollut tapa jo vuosikymmeniä, joten mistään uudesta ilmiöstä tässä ei ole kyse, Kittilä toteaa.

Konetekniikan opiskelija Roope Utriainen meni yliopistolle jonottamaan eilen kolmelta iltapäivällä.

– Kaverit menivät paikalle kahdelta ja sanoivat, että siellä on jo jonkun verran porukkaa. Halusin varmistaa oman lippuni saapumalla hyvissä ajoin paikalle, Utriainen perustelee.

Yö oli sujunut kaiketi rauhallisissa merkeissä.

– Jotkut pelasivat korttipelejä tai tekivät koulujuttuja. Itsellä aika kului pitkälti muiden kanssa keskustellessa.

Lipunmyynnin alkamisen jälkeen kävi ilmi, että niitä riitti myös opiskelijoille, jotka eivät olleet jonottamassa yön yli. Silti Utriaista ei haittaa, että hän vietti yönsä valvoen.

– Ainakin minä olen sitä mieltä, että ei se jonottaminen ole pelkästään sen lipun hakemista vaan jo tapahtuma itsessään.

Perinteisellä menetelmällä vältetään huijauksia

Hyvin usein opiskelijatapahtumiin myydään lippuja Kide.app -nimisessä sovelluksessa. Kuitenkin Wappucombo ja siihen sisältyvät tapahtumat ovat myynnissä vain kampuksella.

– Joskus sovelluksen kanssa on ollut erilaisia ongelmia. Ihmiset ovat saattaneet käyttää esimerkiksi botteja varatakseen lippuja yli sallitun määrän, puheenjohtaja Kittilä kertoo.

Samalla perinteistä halutaan pitää kiinni, vaikka tulevaisuudessa tilanne saattaakin olla toisenlainen.

Helmikuun lopussa vietettiin SOOLin Talvipäivät -opiskelijatapahtumaa, jossa kaikki eivät mahtuneet Oulun Energia Areenalle juhlimaan lipun ostamisesta huolimatta. Kittilä ei usko, että teekkariwappuna aiheutuisi samankaltaista tilannetta.

– Tapahtumapaikkoja on useampia ja niissä on huomioitu, että ovelta on mahdollista päästä tapahtumapäivänä sisään myös ilman ennakkoon ostettua lippua.