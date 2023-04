Mielenterveys järkkyy aurinkoloman varjoissa – Aftersun-elokuva on osa omaelämäkerrallisten hittileffojen uutta aaltoa

Skotlantilaisen Charlotte Wellsin palkittu esikoisohjaus käsittelee muistoja ja menetystä tavalla, joka on nostanut sen tämän hetken puhutuimpien elokuvien joukkoon.

Matkaoppaat tanssivat macarenaa keltaiset paidat khaki-shortseihin sullottuina. Tämä turistien iltaviihdyke, sitruuna-Fanta ja MiniDV-videokameran pikselöityvä kuva ovat nostalgisia elementtejä, joilla tuore elokuva Aftersun – päivämme auringossa hurmaa katsojansa – ennen kuin se särkee heidän sydämensä.

1990-luvun pakettimatkojen kuvasto välkkyy valkokankaalla kuin muisto. Muistelija on elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Charlotte Wells, jonka ensimmäinen pitkä elokuva on saanut osakseen valtavan määrän palkintoja ja ylistystä.

Erillään asuvien 30-vuotiaan Calumin (Normaaleja ihmisiä -tv-sarjan tähti Paul Mescal) ja hänen 11-vuotiaan tyttärensä (ilmiömäinen Frankie Corio) viimeisestä yhteisestä lomamatkasta kertova Aftersun sai alkunsa ohjaajan selatessa perheensä vanhaa valokuva-albumia.

– Lomakuvia katsoessani häkellyin siitä, miten nuorelta isäni näytti. Olin itse tuolloin melkein samanikäinen ja niinpä sain idean nuoresta isästä ja hänen tyttärestään lomamatkalla. Ajatus eli ja siitä kehkeytyi elokuva muistoista, surusta ja rakkaudesta.

Cannesin pienimmästä sarjasta Obaman suosikiksi

Kun kriitikot viime vuoden lopussa julkaisivat vuoden parhaiden elokuvien listojaan, oli pieni ja intiimi Aftersun näkyvästi läsnä, usein ihan kärkipäässä. Brittiläinen Sight & Sound -elokuvalehti julisti sen peräti viime vuoden parhaaksi elokuvaksi (siirryt toiseen palveluun).

Atlantin toisella puolella Mescal sai roolistaan myös parhaan miespääosan Oscar-ehdokkuuden ja Wells pokkasi Yhdysvaltain ohjaajien killan palkinnon parhaasta esikoisohjauksesta.

Lisää näkyvyyttä Aftersun sai, kun elokuvafani Barack Obama nosti sen omalle viime vuoden parhaiden leffojen listalleen.

Menestys on ollut melkoinen tuntemattoman ohjaajan elokuvalle, joka sai maailmanensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlien pienimmässä ohjelmasarjassa Kriitikoiden viikolla suomalaisen Metsurin tarinan rinnalla.

– On kieltämättä erikoista julkaista elokuva kahdeksan vuoden työn jälkeen ja tulla yhtäkkiä mainituksi samassa yhteydessä Steven Spielbergin kanssa, ohjaaja Wells sanoo.

Aiheet omasta elämästä

Spielbergin mainitsemiseen on kriitikoiden syleilyn ja palkintosateen lisäksi myös toinen syy. Ohjaajalegendan uusin elokuva The Fabelmans perustuu sekin tekijänsä omaan elämään.

Kirjallisuudessa tekijän omasta elämästä suoraan ammentava autofiktio on ollut valtavirtatrendi viimeistään Karl Ove Knausgårdin jättimenestyksestä alkaen.

Elokuvissa oman elämän vieminen valkokankaalle on koskenut lähinnä lapsuusmuisteloita, kuten Kenneth Branaghin Belfast (2021) tai Federico Fellinin Amarcord (1973). Oma erikoinen lajityyppinsä ovat myös elokuvat, joissa ikääntyvän ohjaajan alter ego haahuilee muistojensa halki ja kärvistelee luovuudentuskissaan.

Videolla ohjaaja Charlotte Wells pohtii omaelämäkerrallisten elokuvien trendiä

Viime vuosina omasta elämästä otetut elementit ovat kuitenkin lisääntyneet elokuvissa merkittävästi. Lisäksi monet niistä kuvaavat elämää vähemmän mahtipontisesti, keskittyen arkisen elämän iloihin ja ongelmiin.

Trendin edelläkävijä on arthouse-menestyselokuvien The Souvenir (2019) ja The Souvenir Part II (2021) ohjaaja Joanna Hogg, jonka elokuvat ovat häpeilemättömän omaelämäkerrallisia. Hän menee niissä niin pitkälle, että lavasti kyseisiä elokuvia kuvatessaan päähenkilönsä opiskelijakämpän omilla opiskeluaikojen huonekaluillaan (siirryt toiseen palveluun).

Avaa kuvien katselu Kaunis aamu perustuu ohjaaja Mia Hansen-Løven muistoihin isänsä viimeisistä kuukausista. Kuvassa muistisairasta isää näyttelevä Pascal Greggory ja upean pääosaroolin tekevä Léa Seydoux. Kuva: Cinema Mondo

– Uskon, että minä osuin osaksi tätä ilmiötä sattumalta, sillä olen tehnyt Aftersunia jo kahdeksan vuotta. Minua nopeammin kirjoittavien tekijöiden osalta uskoisin koronapandemialla olleen tekemistä sen kanssa, että he ovat löytäneet aikaa miettiä omaa elämäänsä, Wells sanoo.

Wells huomauttaa, että on myös elokuvantekijöitä, jotka usein ottavat aiheet elämästään. Yksi esimerkki on Mia Hansen-Løve, jonka uusin elokuva Kaunis aamu (Un beau matin) perustuu ohjaajan uuteen rakkaussuhteeseen ja hänen isänsä kuolemaan (siirryt toiseen palveluun).

Kaunis aamu sai Suomen ensi-iltansa viime viikolla samana päivänä Aftersunin kanssa.

Yritys ymmärtää kärsimystä

Palataan kuitenkin takaisin Aftersuniin. Sen kuvaaman Turkin-matkan aurinkoisen pinnan alla kulkee synkempi pohjavirtaus. Melkein elokuvan alusta asti on selvää, että jokin Calumin elämässä on vialla.

Tunnetta vahvistavat elokuvan väliin leikatut otokset, joissa aikuinen Sophie seisoo ilme vakavana strobovalojen välkkeessä tanssivan massan keskellä. On kuin hänkin katsoisi omia lapsuusmuistojaan ja yrittäisi kipeästi ymmärtää isäänsä sekä omia ristiriitaisista tunteita, joita muistot hänessä herättävät.

Katso Aftersunin virallinen traileri tästä. (siirryt toiseen palveluun)

Calumin hahmo perustuu Wellsin omaan isään, joka kuoli hänen ollessaan nuori. Omaa kokemustaan mukaillen ohjaaja halusi näyttää isä-tytär-suhteen hyvänä asiana kummankin elämässä.

– Halusin, että ensimmäisestä kuvasta asti on selvää, että heidän suhteensa on lämmin ja rakastava. He saavat toisiltaan jotakin ainutlaatuista, voimaa. Lisäksi isä saa vanhempana olemisesta merkitystä elämäänsä, Wells kertoo.

Vime kädessä ohjaaja halusi jättää katsojalle vapauden tulkita itse, mistä Calum tarkalleen ottaen kärsii. Muuten elokuva olisi ollut vaarassa typistyä vain yhden mielenterveydellisen ongelman kuvaukseksi.

– Merkittävin saamani palaute on ollut, kun katsojat ovat sanoneet, että Calumin henkisen kamppailun kuvaus on tuntunut heistä autenttiselta ja joltakin, mitä he eivät ole ennen nähneet elokuvissa.

Terveempi kuva mielenterveydestä

Vielä Aftersunin kuvaamana aikana 1990-luvulla oli ihan normaalia nähdä elokuvan kuvaavan mielenterveysongelmista kärsivä ihminen huumorin kohteena, rajusti karrikoituna outoutena tai demonisoituna pahiksena.

Tätä nykyä elokuvissa on kuitenkin nähty kunnioittavampiakin kuvauksia mielenterveysongelmista. Ohjaaja Wellsin mukaan syynä on yleinen ilmapiirin muutos. Etenkin nuoret puhuvat hänen mukaansa mielenterveydestä ilman aiemman kaltaista häpeää.

– Vielä pari vuosikymmentä sitten tämä aihe oli valtava tabu. Monissa perheissä ja kulttuureissa se on sitä yhä, mutta samalla siitä keskustellaan julkisesti enemmän kuin koskaan.

Avaa kuvien katselu Aftersun-elokuvan auringossa kimaltelevan pinnan alla kulkee synkempi pohjavire. Kuva: Sarah Makharine

Mielenterveyteen suhtaudutaan Wellsin mukaan nyt ymmärtävämmin ja vähän empaattisemmin kuin ennen. Myös Aftersun on osa kehitystä kohti parempaa.

– Vähän aikaa sitten olin näytöksessä, jossa eräs nuori nainen kertoi palauttaneensa välit isäänsä nähtyään elokuvani. Kun vuosikausia hakkaa päätänsä pöytään ja yrittää epätoivoisesti saada elokuvan edes kirjoitettua, ei osaa edes kuvitella, että sillä voisi joskus olla todellinen vaikutus jonkun toisen elämään, ohjaaja iloitsee.

Tunne on tulkintaa tärkeämpi

Menestys on vienyt Wellsiä elokuvan mukana ympäri maailman. Koska Aftersun jättää paljon katsojan tulkinnan varaan, hän on kuullut katsojilta paljon tulkintoja siitä, mistä elokuvassa ja Calumin henkisessä kamppailussa on kyse.

– Totuus on, että nuo tulkinnat kertovat aina eniten tulkinnan tehneestä henkilöstä. Ne kertovat siitä, millainen kokemus heillä on maailmasta ja millainen suhde heillä on omiin vanhempiinsa.

Ohjaaja sanoo, että hän ei halua kiistää kenenkään tulkintaa elokuvastaan. Hänelle on tärkeämpää, että tulkinnat niin usein päätyvät tunnetasolla samaan paikkaan.

– Olen ennen muuta kiinnostunut elokuvasta tunteen ilmaisumuotona. Minulle tämän elokuvan tunne on menetys ja sen yli kestävä rakkaus.