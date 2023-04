Tanskalainen Vestas syyttää suomalaisia Venäjä-pakotteiden kyseenalaistamisesta – Fortum ajautui riitaan tuulivoimayhtiön kanssa

Fortum vaatii tanskalaisyhtiöltä yli 200 miljoonaa euroa keskeneräisiksi jääneistä voimaloista Ylen tietojen mukaan. Vestasille kysymys on myös poliittinen, mitä valtion omistajaohjaus kummastelee.

Valtionyhtiö Fortum ja tanskalainen Vestas ovat ajautuneet rajuun riitaan Venäjä-pakotteiden vuoksi kesken jääneestä tuulivoimahankkeesta.

Fortum vaatii Ylen tietojen mukaan runsaan 200 miljoonan euron korvauksia tuulivoimaloita valmistavalta Vestasilta.

Yhtiön oli määrä toimittaa noin 50 tuulivoimalaa Venäjällä Fortumin tytäryhtiö WEDF:lle. Venäjän vaatimuksesta tanskalaisyhtiö on valmistanut voimaloita osittain Venäjällä.

Lopulta Vestas ei kyennyt valmistamaan voimaloita valmiiksi asti, kun länsimaat asettivat Venäjän-vastaisia pakotteita maan hyökättyä Ukrainaan. Vestas ei saanut Venäjälle enää esimerkiksi puolijohteita, joiden vienti maahan on ollut kielletty.

Ylen tietojen mukaan Fortum oli kuitenkin jo maksanut voimaloiden ennakkomaksut. Fortumin mukaan riita koskee sopimuksia ajalta ennen EU-pakotteita.

Fortum on vienyt kiistan käsiteltäväksi Tukholmaan kansainvälisen kauppakamarin ICC:n välimiesmenettelyyn. Välimiesoikeus on riidanratkaisuelin, jossa yritykset voivat ratkoa sopimuskiistoja ilman, että ne viedään varsinaisiin oikeusistuimiin.

Ylelle toimittamassaan sähköpostissa Fortum harmittelee, etteivät sen ja Vestasin Venäjän-yhtiöiden väliset kuukausien neuvottelut tuottaneet tulosta. Fortum ei kommentoi asiaa haastattelussa, koska käsittely Tukholman välimiesoikeudessa on kesken.

– Fortum kävi useita keskusteluja ja neuvotteluja Vestaksen kanssa löytääkseen ratkaisun kaupalliseen riitaan, joka koski sopimusvelvoitteiden rikkomista ajalta ennen Venäjän vastaisia energiasektorin EU-pakotteita. Kuten kaikissa liikekumppanuuksissaan, Fortum uskoo yhteistyöhön ja on valmis neuvottelemaan kohtuullisista ratkaisuista, Fortumin sähköpostissa sanotaan.

– Saadaksemme tilanteeseen linjauksen ja ulkopuolisen näkökulman olemme päätyneet välimiesmenettelyyn.

Lisäksi yhtiö vakuuttaa, että se noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja ja pakotteita.

Yle ei ole toistaiseksi tavoittanut Vestasia kommentoimaan asiaa.

Vestas yrittää tehdä riidasta poliittisen

Fortum ja Vestas sopivat tuulivoimaloiden toimittamisesta Venäjälle alun perin vuonna 2017. Käynnissä olevassa välimiesmenettelyssä käsitellään Ylen tietojen mukaan ennakkomaksujen kohtalon lisäksi muitakin vyyhtiin liittyviä kiistoja yhtiöiden välillä.

Välimiesmenettelyn ratkaisuista ei voi valittaa, vaan menettelyyn suostuvat yhtiöt sitoutuvat hyväksymään sen tuloksen.

Kulisseissa asiasta käytiin neuvotteluja useiden kuukausien ajan ennen kuin Fortum vei sen lopulta välimiesoikeuden käsittelyyn. Yhtiöillä on aiemminkin ollut kiistoja hankkeissaan.

Vestas on lähestynyt kiistassa myös Suomen valtionhallintoa ja useita poliitikkoja. Tanskalaisyhtiö on tuonut kiistan ainakin Suomen valtion omistajaohjauksen tietoon.

– Vestas on järkyttynyt siitä, että valtion omistama yhtiö on päättänyt haastaa toisen EU-yhtiön oikeuteen tässä yhteydessä, yhtiö kirjoittaa omistajaohjaukselle.

Vestasin mukaan Fortum lähettää ”hämmentävän signaalin”, joka voi vaikuttaa EU-valtioiden väliseen solidaarisuuteen ja sitoutumiseen Venäjän-pakotteisiin. Myös Suomen valtion sitoutuminen pakotteisiin asettuu yhtiön mukaan kyseenalaiseen valoon riidan seurauksena.

”Erikoista” liittää Suomen valtio kiistaan

Valtion omistajaohjauksen mukaan asia ei kuitenkaan valtio-omistajalle kuulu, vaan kyse on kahden pörssiyhtiön välisistä sopimuksista.

– Tämä ei ole asia, jossa Suomen valtio tai omistajaohjaus olivat osapuoli vaan odotamme että yhtiöt ratkaisevat, toki toivottavasti nopeasti, tykönänsä tämän asian, finanssineuvos Maija Strandberg sanoo.

Voiko riidasta tulla Suomelle mainehaittaa?

– Vestas puhuu omasta puolestansa. He ovat ymmärtääkseni varsin laajasti keskustelleet asiasta poliittisten päättäjien kanssa. Tämä on asia, jota pidämme hyvin erikoisena, kun kyse on edelleenkin kahden listayhtiön välisestä asiasta, Strandberg sanoo.

Fortumilla on yhä merkittäviä omistuksia Venäjällä. Pian Venäjän hyökkäyksen jälkeen Fortum alkoi etsiä ostajaa Venäjän-toiminnoilleen, mutta toistaiseksi yhtiö ei ole saanut bisneksiään kaupattua. Asiaa hankaloittaa, se että kaupalle tarvitaan Venäjän hallinnon hyväksyntä.

Tanskan yleisradio DR:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Vestas on tehnyt 269 miljoonan euron alaskirjaukset Venäjän-toiminnoistaan. Yhtiö yritti myydä Venäjällä sijaitsevat tehtaansa, mutta lopulta se päätyi sulkemaan ne.

Jutun sanamuotoa muutettu 11.4. klo 19:36. Lisätty myös jutun alkuun, että Fortumin mukaan riita koskee sopimuksia ajalta ennen Venäjän-pakotteita.

