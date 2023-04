Vainajia säilytetään sairaalan pihassa Helsingissä, koska tilaa ei ole – nyt niille rakennetaan erikoinen tornijärjestelmä

Malmin sairaalan pihalla on kymmenen kylmäkonttia vainajia varten. Parin vuoden päästä tilanne helpottuu, kun keskitetty vainajatila valmistuu.

Malmin hautausmaan yhteyteen rakennetaan keskitetty vainajatila, joka on kuin moderni logistiikkakeskus. Vainajien säilyttäminen automatisoiduissa kylmätorneissa on maailmalla harvinaista.

Malmin sairaalan pihalla Helsingissä on jo yli vuoden ajan seissyt poikkeuksellinen rakennelma.

Maalaamattomista vanerilevyistä koottu lukittava katos kätkee sisäänsä kymmenen kylmäkonttia, joissa säilytetään kuolleita ihmisiä. Jokaiseen konttiin mahtuu 15 vainajaa.

Kontit ovat tilapäinen ratkaisu monisyiseen ongelmaan. Helsingissä on jatkuva puute riittävistä vainajien kylmäsäilytystiloista. Tällä hetkellä erikokoisia säilytystiloja on noin 20 paikassa ympäri kaupunkia: kaikissa sairaaloissa ja useissa hoivakodeissa on omansa.

– Keskeinen ongelma on, että tiloja on sekä pieniä että suuria ja ne ovat eri puolilla kaupunkia. Pienet tilat täyttyvät nopeasti, minkä vuoksi vainajia joudutaan usein kuljettamaan pienistä tiloista suurempiin, sanoo Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen.

Normaaliolosuhteissa nykyiset tilat vielä riittävät, mutta pitkien juhlapyhien aikaan tilanne on toinen.

Esimerkiksi jouluna, uutenavuotena tai loppiaisena ei tavallisesti järjestetä hautajaisia, minkä takia vainajatilat täyttyvät äärimmilleen aina loppuvuotta kohden. Vainajia joudutaan siirtelemään paikasta toiseen sitä mukaa kun paikkoja vapautuu.

Pääkaupunkiseudulla vainajien määrä myös kasvaa kovaa vauhtia, kun väestö ikääntyy ja Helsingin väkiluku jatkaa kasvuaan. Nyt Helsingissä kuolee reilut 5 000 ihmistä vuodessa, mutta väestöennusteen mukaan vuonna 2040 vastaava luku on jo yli 6 300.

Myös ruumiiden säilytysaika on pidentynyt, koska hautajaisia ei järjestetä yhtä nopeasti kuin aiemmin. Nykyisin hautajaiset järjestetään noin kuukauden kuluttua ihmisen kuolemasta, ja tämä lisää osaltaan vainajatilojen käyttöastetta.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana Helsingistä myös poistuu yhteensä noin 120 vainajien säilytyspaikkaa muun muassa hoivakodeista. Tilat menevät muuhun käyttöön tai puretaan rakennusten mukana.

Vastaavia ongelmia on muuallakin: esimerkiksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (siirryt toiseen palveluun) vainajia säilytetään Helsingin tapaan tilapäisissä kylmäkonteissa.

Avaa kuvien katselu Malmin sairaalan sisällä olevat vainajien säilytystilat ovat täynnä. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Kaiken tämän seurauksena Helsingin kaupunki on päättänyt siirtyä keskitettyyn vainajien säilytykseen. Tämä tapahtuu loppuvuodesta 2025, kun Malmin hautausmaan yhteyteen valmistuu moderni, automatisoituun logistiikkaan perustuva keskitetty vainajien säilytystila.

Automatisoidut hissit ja viisi vainajatornia

Malmille rakennettava vainajatila sai viime viikolla sinetin Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Se koostuu uudisrakennuksesta, joka kätkee sisäänsä viisi noin 15 metriä korkeaa tornia. Niiden sisällä on automatisoitu hyllyjärjestelmä vainajien säilytystä varten.

Kun esimerkiksi hautausurakoitsija tuo paikalle vainajan, tietojärjestelmään syötetään tiedot ja järjestelmä antaa tietyn paikkanumeron. Kun paikkanumero syötetään järjestelmään, hissi tuo automaattisesti tornin alaosassa olevalle luukulle alustan, jolle vainaja asetetaan.

– Hissi vie vainajan automaattisesti paikalleen torniin, kertoo keskitetyt vainajatilat -hankkeen projektinjohtaja Kirsi Virtanen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Keskitetty vainajatila ratkaisee Virtasen mukaan monta nykyistä ongelmaa. Säilytyspaikkoja saadaan lisää, vainajien siirtely ja kuljettelu vähenevät, ja myös vainajien parissa työskentelevien työergonomia paranee, kun raskaita siirtoja ei tarvitse tehdä hankalista työasennoista.

Jokaiseen torniin mahtuu noin 55 vainajaa, joten laskennallisesti vainajapaikkoja on 275. Virtasen mukaan tiloihin mahtuu tarvittaessa vielä hieman enemmän vainajia, sillä järjestelmässä on joustovaraa.

Keskitetyn vainajatilan kustannusarvio on 10,5 miljoonaa euroa.

Uskonnoista vapaa rakennus

Projektinjohtaja Kirsi Virtasen mukaan keskitetty vainajatila on tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille uskonnottomuudesta, uskonnosta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta. Rakennukseen tulee neljä erillistä hyvästelytilaa sekä omaisten tila, jotka sisustetaan mahdollisimman neutraaleiksi.

– Eri kulttuureilla on erilaisia tapoja valmistella vainajaa. Osa haluaa esimerkiksi pukea tai ehostaa vainajan, ja osassa tiloista on pesumahdollisuus. Kaikki nämä on otettu huomioon.

Avaa kuvien katselu Havainnekuva uusista keskitetyistä vainajatiloista. Kuva: Verstas Arkkitehdit Oy

Suunnitteluvaiheessa on Virtasen mukaan ollut laajasti mukana eri kulttuuritaustojen edustajia.

– Kaikki on pyritty huomioimaan mahdollisimman sensitiivisesti, mutta itse rakennus on mahdollisimman neutraali.

Vainajien säilyttäminen automatisoiduissa kylmätorneissa on maailman mittakaavassa harvinaista. Tampereen yliopistollisen sairaalan yhteyteen avattiin kesällä 2013 vastaavaan teknologiaan perustuva tornimallinen vainajien säilytysjärjestelmä.

