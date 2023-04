Jere Piirainen, 24, alkoi keräillä vinyylilevyjä ja joutui heti tekemään itsensä kanssa sopimuksen

Mikset vain avaa puhelimen musiikkisovellusta ja paina play, eikö se olisi paljon helpompaa?

Yllä oleva lausahdus on saattanut tulla tutuksi, jos harrastaa vinyylilevyjen keräilyä ja niiden kuuntelua.

Jere Piiraisen, 24, mielestä ei todellakaan ole sama asia kuunnella musiikkia suoratoistopalveluista kuin vinyyliltä. Piiraisen kotoa löytyy 85 levyä, joita hän on kerryttänyt kokoelmiinsa reilun kolmen vuoden ajan.

Harrastus lähti käyntiin Piiraisen kaverin innoittamana.

– Olimme jo aiemmin jutelleet paljon musiikista, mutta sitten yksi päivä, kun olin hänen luonaan, hän näytti vinyyleitään minulle. Jotenkin se siinä iski, että tämähän on aika siistiä.

Piiraisen lisäksi myös moni muu parikymppinen on innostunut menneiltä vuosikymmeniltä tutuista vinyylilevyistä.

Suosio näkyy levykauppojen myynnissä: esimerkiksi Suomen suurin musiikkia fyysisessä muodossa myyvä ketju, Levykauppa Äx, teki viime vuonna historiansa parhaan liikevaihdon.

Myös tälle vuodelle odotukset ovat korkealla, sanoo toimitusjohtaja Jyri Lipponen. Hän kertoo, että musiikkia ja sen myötä fyysisiä levyjä ei ole koskaan julkaistu yhtä paljon kuin nyt.

– Tämä bisnes oli joskus sellainen, että joulu oli fyysisen musiikin myynnissä iso tekijä. Nyt isot julkaisut on ripoteltu koko vuodelle ja kevät näyttää aivan ennätykselliselle niiden määrän suhteen, Lipponen sanoo.

Avaa kuvien katselu Tältä näyttää Jere Piiraisen vinyylisoitin. Kuva: Jere Piirainen

Kyseessä ei ole pelkästään uusien levyjen suuri määrä, vaan pottiin lisätään myös albumien uudelleenjulkaisut eri vuosikymmeniltä, eri versioina ja eri formaateissa.

– Se maailmanlopun povailu kesti 15 vuotta, että kohta ei saa enää oikeita levyjä. Ennemmin ongelma on nyt siinä, miten saadaan otettua haltuun se koko valikoima ja priorisoitua, mitä saadaan tarjolle pieniin myymälöihimme, Lipponen kertoo.

Nuorissa on tulevaisuus

Piiraiselle vinyylilevyjen keräily on osa omaa identiteettiä sekä tapa ilmaista itseään.

Muun muassa Rap-genreä suosiva Piirainen on asettanut vinyylit kotiinsa näkyville paikoille.

– Ajattelen, että se, mitä kuuntelen, kertoo minusta ihmisenä ja myös siitä, minkälaisista kulttuureista välitän.

Piirainen kertoo, että vinyylilevyjen haalimisessa on muihin keräilyesineisiin verrattuna se etu, että levyillä on ihan oikea käyttötarkoitus.

Sitä paitsi suoratoistopalveluihin verrattuna musiikki kuulostaa hänen mielestään paremmalta, kun sen kuuntelee vinyyliltä. Silloin ääntä ei ole pakattu digitaaliseen muotoon.

Fyysisiä levyjä on myös mukava päästä hypistelemään oheismateriaaleineen ja kansikuvineen.

Avaa kuvien katselu Jere Piiraisen levykokoelmaan kuuluu yhteensä 85 vinyyliä. Niistä suuri osa on rap- ja hip hop -albumeita, mutta mukaan mahtuu myös poppia ja rockia. Kuva: Jere Piirainen

Nuorten asiakkaiden osuus on ollut kasvussa muutaman viime vuoden ajan Levykauppa Äxälläkin.

Lipponen kertoo, että vaikka stereotyyppisin vinyylimusiikkia ostava asiakas on noin 30–50-vuotias mies, käy liikkeissä nykyään ilahduttavan paljon nuoria, myös alaikäisiä.

– Nykyään on todella paljon sitä, että jengi käy hengaamassa levykaupoissa ja haaveilemassa, että ”voi vitsi, kun tuonkin saisi”. Se on mielestäni ihan mahtavaa, koska se on myös omaa nuoruuttani, Lipponen sanoo.

Ilmiöstä kertoo sekin, että etenkin nuorten suosimasta Tiktokista asiasanan #VinylTok alta löytyy valtava yhteisö, missä vinyyliharrastajat avaavat vastahankittuja levyjään ja jakavat vinkkejä esimerkiksi levyjen puhdistukseen ja levysoittimiin liittyen. Osa videoista on kerännyt miljoonia näyttökertoja.

Suomi laahaa trendin perässä Fyysisen musiikin markkina on Suomessa kasvusuuntaista, mutta suosio laahaa hieman esimerkiksi Isoa-Britanniaa ja Yhdysvaltoja jäljessä. Trendi on siis vielä enemmän voimissaan ulkomailla, kertoo Levykauppa Äxän toimitusjohtaja Jyri Lipponen.

Lisäksi vinyylilevymarkkinaa on hankaloittanut pitkät toimitusajat varsinkin siksi, että ulkomailla kysyntä on kasvanut viimeisten vuosien aikana räjähdysmäisesti.

Lipponen uskoo vahvasti siihen, että myös kotimaassa nähdään tulevina vuosina sama vinyylilevyjen myynnin kasvu, mikä kahden viime vuoden aikana on nähty Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Keski-Euroopassa.

Musiikkibisnes ei ole juhlaa kaikille

Vinyyliharrastaja Piiraisen piti harrastuksensa alkuaikoina rajoittaa itseään, ettei ostaisi liikaa hintavia vinyylejä. Hän sopi itsensä kanssa, että ostaa enintään kaksi levyä kuukaudessa.

Alussa keräilyinto oli hyvin suurta, mutta nykyisin Piirainen hankkii vinyyleitä lähinnä silloin, jos joku hänen suosikkiartisteistaan julkaisee uuden albumin.

– Kyllä tähän saisi uppoamaan niin paljon rahaa kuin mahdollista, Piirainen toteaa.

Musiikkiin hän investoi kuitenkin mielellään. Piiraiselle kaikista suurin syy levyjen keräilyyn on halu tukea musiikintekijöitä.

Pelkästään suoratoistopalveluista saatu tuotto ei ole artisteille kummoista.

Yle kertoi viime syksynä, että vasta 18 miljoonalla yksittäisen biisin Spotify-striimauksella aletaan puhua nelinumeroisista rojaltisummista.

Tästä huolimatta melkein kaikki meistä striimaavat: yhdeksän kymmenestä suomalaisesta käyttää suoratoistopalveluita musiikin kuunteluun, kertoo eurooppalaisten tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö GESACin tilaama tutkimus (siirryt toiseen palveluun) syksyltä 2022.

Avaa kuvien katselu Ruger Hauer -yhtyeen albumi ”Se syvenee syksyllä” on Jere Piiraiselle yksi kokoelman tärkeimmistä vinyyleistä. Kuva: Jere Piirainen

Myös Piirainen käyttää musiikin suoratoistopalveluita. Ne antavat musiikinkuunteluun erilaisia mahdollisuuksia.

Kääntöpuolena saattaa olla monen kuluttajan kokemus siitä, että musiikin tulisi olla jollain tavalla koko ajan saatavilla, Piirainen pohtii.

– Tämä on tosi romantisoitu ajatus, mutta itseäni lämmittää, että vaikka suoratoistopalvelut joskus katoaisivat, niin kunhan minulla on vinyylisoitin ja ne levyt, minulla on musiikkia.

Vinyylilevyjä ei ole valmistettu Suomessa vuoden 1995 jälkeen, huolimatta niiden suosion voimakkaasta kasvusta. Helsingin Levypuristamo käynnisti uudelleen kotimaisten levyjen valmistuksen alkuvuonna 2023. Radio Suomen Illan Anna Keränen tutustui Kyläsaaressa sijaitsevaan levypuristamoon toimitusjohtaja Lupu Pitkäsen opastuksella.

