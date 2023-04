Kiusatut lapset ja nuoret hakevat apua plastiikkakirurgilta – ”Mikan” lapsen korvat leikattiin jo ennen kouluun menoa

Mikan lapsen hörökorvat leikattiin kiusaamisen takia. Plastiikkakirurgi Tiia Pihlamaan mukaan poikkeavan piirteen leikkauksen takana on lähes aina kiusaamista tai pelko kiusatuksi tulemisesta. Video: Anu Hurme / Yle, Matias Väänänen / Yle.

Kiusaamisen takia leikataan esimerkiksi suuria luomia, näkyviä arpia tai hörökorvia. Leikkaus on tuonut monille itsevarmuutta, mutta kiusaamisen loppumista se ei takaa.

”Sä näytät röllipeikolta, ihan pelleltä”, toiset levittelivät omia korviaan ja nauroivat.

Nyt jo alakouluikäisen lapsen isä Mika kertoo, ettei kukaan ollut aiemmin huomauttanut lapsen korvista. Lapsi ei pitänyt niitä itsekään erilaisina. Päiväkodissa piirre huomattiin heti.

Vaikka kavereiden kommentit hörökorvista olivat satunnaisia heittoja, ne iskivät lujaa pieneen lapseen.

– Hän tuli yllättäen hyvin tietoiseksi korvistaan. Iltaisin lapsi katseli itseään peilistä, paineli korviaan alas ja itki, Mika kertoo.

Vanhemmat alkoivat keskenään selvittää mahdollisuutta hörökorvaleikkaukseen.

Mika ei ole tässä jutussa omalla nimellään, sillä juttu käsittelee hänen lapsensa terveystietoja. Hän kuitenkin haluaa puhua itselleen tärkeästä aiheesta: kiusaamisen lopettamisesta.

Moni haluaa ”näyttää vain tavalliselta”

Mikan lapsen tilanne on valitettavan tuttu yli 20 vuotta plastiikkakirurgina olleelle Tiia Pihlamaalle. Pihlamaan mukaan pienen poikkeavan piirteen leikkauksen takana on lähes poikkeuksetta kiusaamista tai pelko kiusatuksi tulemisesta. Myös Ylen haastattelemat kirurgit HUSista ja TAYSista vahvistavat ilmiön.

– Onhan se surullista, että jokin piirre kiinnittää niin paljon toisten huomiota, että on vaikea olla ja sille piirteelle pitää tehdä jotain, Pihlamaa sanoo.

Avaa kuvien katselu Lapsille tehdään vain korjaavaa kirurgiaa eli poikkevan ulkonäön korjaamista tavallisemmaksi. Plastiikkakirurgi Tiia Pihlamaan mukaan vanhempien kanssa keskustellaan tarkkaan myös leikkauksen riskeistä. Kuva: Timo Valtteri Sihvonen / Yle

Lasten ja heidän vanhempiensa lisäksi Pihlamaan vastaanotolle tulee teini-ikäisiä ja aikuisia. Heillä on takanaan kipeitä kokemuksia kiusaamisesta, ja Pihlamaan mukaan halu ”näyttää vain tavalliselta”.

– Monelle kohoavat kyyneleet silmiin, kun kysyn, voinko nostaa tukkaa ja katsoa, miltä korva näyttää. Vanhemmat ovat voineet pitää lapsen poikkeavuutta häpeällisenä. Poikkeavuus on piilotettu tai siitä ei ole saanut puhua.

Leikkaus on Pihlamaan mukaan monelle valtava helpotus. Tavallisen näköisen ihmisen voi olla vaikeaa ymmärtää, miltä poikkeavuus esimerkiksi kasvoissa tuntuu.

– Moni kertoo jälkikäteen, että päivittäin ulkonäön miettimiseen suunnatun energian on voinut vihdoin käyttää muuhun.

Lapsen oma mielipide painaa leikkauspäätöksessä

Plastiikkakirurgi Tiia Pihlamaa painottaa, että lapsille tehdään vain korjaavaa kirurgiaa eli poikkevan ulkonäön korjaamista tavallisemmaksi. Sellaisia ovat esimerkiksi suulakihalkioiden hoito sekä hörökorvien ja arpien korjaus.

Hörökorvat leikataan myös terveydellisistä syistä Avaa Hörökorvalla tarkoitetaan ulkonevaa korvalehteä.

Korvanlehden etäisyys kallonreunasta on usein 15–20 mm.

Ulkonevan korvanlehden etäisyys on 25 mm tai yli, yleensä 30–35 mm.

Leikkausten taustalla on usein kiusaamista, mutta leikkaus tehdään myös terveydellisistä syistä: ulkonevat korvat taittuvat ja painavat herkästi kypärien ja pipojen kanssa.

Leikkaus tehdään tavallisimmin 6–7 vuoden iässä, jolloin korva on kasvanut lähes kokonaan.

Lapset nukutetaan hörökorvatoimenpiteen ajaksi. Aikuisten toimenpiteet onnistuvat paikallispuudutuksessa.

Lasten hörökorvaleikkaukset tehdään pääosin julkisen terveydenhuollon puolella. Kaiken kaikkiaan hörökorvaleikkauksia tehdään Ylen haastattelemien kirurgien mielestä vähän: 10 vuoden aikana niitä on tehty keskimäärin 200 vuodessa.

Avaa kuvien katselu Eniten ulkonevia korvanlehtiä on leikattu vuonna 2012, reilut 250 kappaletta. Vuoden 2016 jälkeen leikkauksia on ollut alle 200 vuodessa. Kuva: Venla Tirkkonen / Yle

Mikan lapsi oli innoissaan kuullessaan, että hörökorvat on mahdollista leikata. Lapselle tehtiin fyysinen ja henkinen arvio leikkauksen tarpeesta.

– Meille tehtiin hyvin selväksi, ettei leikkausta tehdä vanhempien toiveesta. Lapsen mielipide painoi päätöksessä.

Lähes vuoden odotuksen jälkeen korvat leikattiin.

– Huomauttelu loppui, ja lapsi on ollut ylpeä siitä, että uskalsi mennä leikkaukseen. Välillä hän kertoo siitä muille kysymättäkin.

Avaa kuvien katselu Mikan lapsen kiusaaminen loppui leikkauksen jälkeen. Hörökorvat leikataan usein ennen kouluun menoa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi. Kuva: Matias Väänänen / Yle

”Ajattelin, että ulkonäkö on ainoa ratkaisu olla onnellinen”

Pihlamaan mukaan on luonnollista, että näkyvällä paikalla oleva poikkeavuus kiinnittää muiden huomion.

Sen kommentointia kannattaa kuitenkin hänen mukaansa miettiä tarkkaan. Hyvälläkin tarkoitetut tai huumorilla höystetyt huomiot ulkonäöstä saattavat painua vuosikymmeniksi mielen sopukoihin.

– Kun poikkeavuutta kommentoidaan 20 kertaa päivässä ja sinut jatkuvasti ikään kuin nähdään sen kautta, se tuntuu todella raskaalta ja aiheuttaa epävarmuutta, Pihlamaa sanoo.

Kokemusta vitsillä heitetyistä kommenteista on myös Jasmi Kotirannalla. Niitä sateli hänen epäsymmetrisistä kasvoistaan sekä läheisiltä että tuntemattomilta.

– Kommentit satuttivat, koska ne muistuttivat aina siitä, että olen erilainen.

11-vuotiaana Kotirannalle selvisi, että epäsymmetrian toisessa poskessa aiheutti fibrioottinen dysplasia. Se on hyvänlaatuinen luun solujen kehityshäiriö.

Kasvojen lisäksi Kotirantaa kiusattiin siksi, että hän oli muita pidempi. Välillä kiusaaminen äityi niin pahaksi, ettei hän halunnut poistua kotoaan.

Suurin haave, leikkaus, toteutui 16-vuotiaana. Suurta operaatiota valmisteltiin vuoden ajan neljän kirurgin toimesta. Ylimääräistä luukudosta poistettiin tekemällä viilto silmän alle sekä avaamalla koko suun sisäpuoli. Turvotus kesti kuukausia, toipuminen vei vuoden verran.

Avaa kuvien katselu Toipuminen kasvoleikkauksesta kesti vuoden verran. Sinä aikana kiusaaminen oli Jasmi Kotirannan mukaan pahinta. Kuva: Jasmi Kotiranta, Matias Väänänen

Jälkikäteen Kotiranta oli tyytyväinen leikkaukseen. Oma olo ja itsevarmuus paranivat, vaikka kiusaaminen hänen muista ulkoisista ominaisuuksistaan jatkui edelleen.

Leikkaus sai Jasmi Kotirannan pohtimaan myös yhteiskunnan ja sosiaalisen median ulkonäkökeskeisyyttä.

– Ajattelin silloin, että ulkonäkö on ainoa ratkaisu olla onnellinen. Nyt kaduttaa, että tuhlasin monta vuotta miettimällä vain ulkonäköäni.

Myös plastiikkakirurgi Tiia Pihlamaa on pohtinut paljon sitä, miksi ulkonäön normalisoiminen on niin tärkeää. Toisaalta toimenpiteen koetaan helpottaneen elämää. Toisaalta harmitellaan, että omaa ulkonäköä on kiusaamisen takia pitänyt muuttaa.

Avaa kuvien katselu Kiusaaminen ei välttämättä aina helpotu korjaavalla kirurgialla. Jollain on aina tarve poimia toinen ihminen negatiivisen huomion kohteeksi, Tiia Pihlamaa pohtii. Kuva: Timo Valtteri Sihvonen / Yle

Aikuiset eivät Pihlamaan mielestä aina ymmärrä sitä, kuinka visuaalisessa maailmassa lapset ja nuoret elävät sosiaalisen median myötä.

– Me ollaan kuvien ja kauniiden ihmisten ympäröimiä. Mun mielestä se kertoo meidän ajasta tosi paljon, että jopa meidän pääministeri pistää kuvansa filtterin läpi ennen julkaisua.

Kiusaaminen ei varmastikaan yhteiskunnasta poistu, pohtivat niin Pihlamaa, Mika kuin Kotiranta. Sosiaalinen media on saattanut tehdä siitä päinvastoin raaempaa. Kaikki kolme uskovat, että omalla esimerkillä voi opettaa sallivuutta.

– Kaikkea ei tarvitse möläyttää ääneen, ei ainakaan ikävään äänensävyyn, Kotiranta summaa.

