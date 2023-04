Maanpuolustuskoulutus ostaa uudet kiväärit Sakolta

Riihimäellä toimiva asevalmistaja Sako Oy on saanut Maanpuolustuskoulutus MPK:lta kivääritilauksen. Tiistaina 11. huhtikuuta allekirjoitetun yhteistyösopimuksen ja siihen liittyvän kaupan mukaiset aseet toimitetaan vuoden 2024 aikana.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 1,6 miljoonaa euroa, joka sisältää aseiden lisäksi esimerkiksi aseiden varusteita ja varaosia. Kiväärien kaliiperi on 5.56x45 / 223Rem. Aseissa voidaan käyttää molempien kaliiperien patruunoita.

MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo kertoo tiedotteessa, että kivääreitä käytetään pääasiassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevissa koulutuksissa, jotka perustuvat Puolustusvoimien ampumaohjelmistoon. Koulutuksiin osallistuvat vapaaehtoiset reserviläiset ja muut vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen osallistujat.

– Tämän hankinnan myötä saamme käyttö- ja soveltuvuustestien perusteella tarpeitamme erinomaisesti vastaavan tuotteen. Pystymme jatkossa entistäkin paremmin vastaamaan suureen ase- ja ampumakoulutuksen kysyntään koko maan alueella, Lehtisalo sanoo.

Sakon toimitusjohtajan Raimo Karjalaisen mukaan MPK:n hankinnalla on merkittävä vaikutus Suomen maanpuolustuskyvylle ja koulutukselle.

– Suomen Puolustusvoimilla ja MPK:lla on samaan perusrakenteeseen perustuvat tuotteet, joista on molemmille osapuolille varmasti synergiaetua. Lisäksi on hienoa, että maanpuolustuskoulutusta voidaan järjestää kotimaisella tuotteella, joka on myös huoltovarmuuden kannalta positiivinen asia, Karjalainen toteaa tiedotteessa.

Toimitettavat kiväärit perustuvat samaan AR-konstruktioon kuin Suomen ja Ruotsin puolustusvoimille toimitettavat uudet aseet.