Mika Moring saapui huppu päässä käräjille ja kiisti syytteet – syyttäjä vaatii rangaistusta useista seksuaali- ja väkivaltarikoksista

Syytteiden mukaan Moringin uhreina on ollut seitsemän naista. 51-vuotiasta Moringia epäillään henkirikoksista, joiden tutkinta on vielä kesken.

Helsingin käräjäoikeudessa alkoi oikeudenkäynti, jossa Mika Moringia syytetään raiskauksista, pahoinpitelyistä sekä perusmuotoisista ja törkeistä vapaudenriistoista. Syyttäjän mukaan uhreina on seitsemän naista.

Moring saapui oikeussaliin huppari päällään ja peitteli kasvojaan. Hän kiistää kaikki syytteet.

Syyte: Moring löi useita kertoja nyrkillä päähän ja kasvoihin

Syyttäjän mukaan Moring pahoinpiteli naista asunnossaan Helsingissä kesällä 2018.

Oikeudessa nainen kertoi juoneensa olutta puistossa Moringin kanssa ja menneensä sen jälkeen miehen asunnolle. Naisen mukaan Moring menetti malttinsa, kun hän puhui puhelimessa miespuolisen ystävänsä kanssa.

Syytteen mukaan Moring löi naista useita kertoja nyrkillä päähän ja kasvoihin sekä puhelimella päähän. Nainen kertoi poliisille tapahtumista vasta vuonna 2020, kun häntä kuultiin toiseen Moringin rikosepäilyyn liittyen.

”Tässä kasataan syntitaakkaa Moringin päälle”

Moring kiisti oikeudessa syytteen ja sanoi, ettei naisen kertoma väkivallasta pidä paikkaansa.

– Muistan erittäin hyvin koko tapahtuman, paremmin kuin hän. En pitäisi tällaisen muistamattoman ihmisen puheita uskottavana, Moring sanoi.

Moringin sasianajaja Matti Nurmela totesi, että nainen oli tavannut Moringia muutaman kerran vielä väitetyn pahoinpitelyn jälkeen. Puolustuksen mukaan naisen vammat eivät kuvien perusteella näytä niin pahoilta, kuin mitä syytteessä kuvattu väkivalta olisi aiheuttanut.

– Tässä on laaja rikossarja Moringin kohdalla käsiteltävänä. Tämä (syyte) on niistä ehkä vähäisin. Tulee mieleen, että tässä kasataan syntitaakkaa kovasti Moringin päälle, jotta saataisiin selvitystä niihin asioihin, missä on huonompi todistusaineisto, Nurmela sanoi.

Iltapäivällä käräjillä käsitellään vielä toista pahoinpitelysyytettä.

Moringia vastaan on aiemmin nostettu syytteet kahdesta raiskauksesta. Hänet on tuomittu lainvoimaisesti useista naisiin kohdistuvista väkivaltarikoksista.

Henkirikostutkinnat kesken

Moringia epäillään viime elokuussa Salossa kadonneen 28-vuotiaan naisen ja syksyllä 2019 Vesannolla kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Esitutkinnat ovat kesken.

Poliisin mukaan Moring otti toisen uhrinsa kyytiin, minkä jälkeen he liikkuivat syrjäisillä paikoilla eri puolilla Suomea.

Poliisi julkisti joulukuussa Moringin nimen ja kuva mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi. Sen jälkeen poliisi sai useita ilmoituksia, jotka johtivat uusiin rikosepäilyihin.

Juttu päivittyy.