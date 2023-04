Hammashoidon potilaat eivät voi liikkua hyvinvointialueella kunnasta toiseen – Laihialla hoitoa pitää odottaa jopa 15 kuukautta

Yhteinen hyvinvointialue ei ole vielä ratkaissut jono-ongelmia Pohjanmaalla. Aluehallintovirasto on saanut kymmenkunta epäkohtailmoitusta hoitotakuun ylittymisestä pohjalaisten hammashoidossa.

Laihialla hammashoidon jonotilanne on pahentunut entisestään.

Kiireettömän hoidon jonotusaika on kasvanut 15 kuukauteen, kun tammikuussa jonotusaika oli vielä 10-11 kuukautta.

Vaasan ja Laihian ylihammaslääkäri Katri Palo toteaa, että hammashoidon tilanne on monessa Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnassa samanlainen. Jonot ovat yhä pidempiä.

Tilanteen taustalla vaikuttaa korona-aika ja sitä seuranneet sairauspoissaolot. Aikoja on pitänyt perua ja siirrellä. Myös työntekijöistä on pulaa.

Jonotusajoissa on silti suuria eroja hyvinvointialueen kuntien välillä. Esimerkiksi Laihialla, Maalahdessa ja Mustasaaressa kiireetöntä hoitoa pitää odottaa yli vuoden, mutta Kristiinankaupungissa hoitoon pääsee 1,5 kuukaudessa.

Voisiko laihialainen mennä Kristiinankaupunkiin hoidattamaan hampaitaan?

– Asiasta on keskusteltu, mutta ainakaan vielä siitä ei ole tullut päätöksiä, Palo tietää kertoa.

”Olisihan se järkevää tasoittaa jonotilannetta”

Pohjanmaan hyvinvointialueen johtava hammaslääkäri Hanna Kangasmaa sanoo, että potilaiden tai hoitohenkilökunnan liikkuminen hyvinvointialueen kunnasta toiseen ei ole tällä hetkellä mahdollista.

– Sellaista päätöstä ei ole tehty, mutta ehkä jossain vaiheessa. Olisihan se järkevää tasoittaa jonotilannetta. Nyt toimitaan kuitenkin vielä kuntakohtaisesti.

Suurin este resurssien hyödyntämiselle kuntien välillä ovat Kangasmaan mukaan erilaiset potilastietojärjestelmät. Pohjanmaan hyvinvointialueella on useita hammashoidon järjestelmiä käytössä.

– Ongelmia tulee heti siinä, että potilaan tiedot eivät siirry, vaikka potilas siirtyisi. Se vaikeuttaa hoitoa, kun tiedot ovat toisessa järjestelmässä eikä niihin päästä käsiksi.

Jono kiireettömään hammashoitoon Pohjanmaalla (tammikuu 2023) Avaa Maalahti 16 kuukautta

Mustasaari 13 kuukautta

Pietarsaari 12 kuukautta

Pedersöre 12 kuukautta

Luoto 12 kuukautta

Vöyri 11–12 kuukautta

Vaasa 10–11 kuukautta

Laihia 10–11 kuukautta

Uusikaarlepyy 7 kuukautta

Närpiö 5 kuukautta

Korsnäs 3 kuukautta

Kristiinankaupunki 1,5 kuukautta

Lähde: Pohjanmaan Hyvinvointialue (siirryt toiseen palveluun)

Avi on pyytänyt selvitystä hyvinvointialueelta

Pohjanmaalla hammashoidon hoitojonot ovat olleet luvattoman pitkiä jo pitkään.

Hyvinvointialueiden lakisääteisiä tehtäviä valvoo aluehallintovirasto.

Sosiaali- ja terveysyksikön ylitarkastaja Maarit Penttilä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta (avi) kertoo, että kahden vuoden aikana maakunnasta on tehty kymmenkunta epäkohtailmoitusta hoitotakuun ylittymisen takia.

– Suurin osa ilmoituksista on Vaasan ja Laihian alueelta, mutta myös Pietarsaaresta oli yksi.

Avaa kuvien katselu Laihian hammashoitola on menossa remonttiin juhannuksena. Remontilla halutaan houkutella lisää työntekijöitä. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Avi on pyytänyt viime vuonna Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymältä selvitystä hoitojonoista, ja tänä vuonna he uusivat pyynnön vuoden alusta aloittaneelle Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

– Olemme saaneet selvitykset. Tarkoitus on antaa ratkaisu vielä tämän kevään aikana, Penttilä sanoo.

Aluehallintoviranomainen voi hänen mukaansa antaa hyvinvointialueelle hallinnollista ohjausta tai määräyksen hoitaa asia kuntoon tiettyyn päivämäärään mennessä.

Tarvittaessa määräystä voidaan tehostaa myös uhkasakolla.

Hoitotakuu kiristyy syksyllä

Kiireettömän hammashoidon hoitotakuu on tällä hetkellä puoli vuotta.

Syksyllä hoitotakuu lyhenee neljään kuukauteen, ja vuoden 2024 marraskuusta lähtien se on suun terveydenhuollossa enää kolme kuukautta.

Pohjanmaan tilannetta hoitotakuun kiristyminen syksyllä ei ainakaan helpota.

– Nyt kun sitä hoitovelkaa Pohjanmaalla on, ehtivätkö he saada sitä kuntoon syyskuun alkuun mennessä? Rahastahan siitä tietenkin on kyse, Penttilä arvioi.

Hyvinvointialueet ympäri Suomen ovat hänen mukaansa kritisoineet valtion antamia liian pieniä määrärahoja. Oman osansa ongelmiin tuo työntekijäpula.

Avaa kuvien katselu Pohjanmaan hyvinvointialueen johtava hammaslääkäri Hanna Kangasmaa toteaa, että ilman lisäresursseja alueen hammashoitoa on vaikea toteuttaa hoitotakuun aikana. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Johtava hammaslääkäri Hanna Kangasmaa toteaakin, että Pohjanmaan hyvinvointialueella jonotilanteen saaminen hoitotakuuseen vaatii lisää resursseja.

– Kysyntä on nyt isompaa kuin tarjonta.

Kesällä laihialaiset käyvät Vaasassa hoidossa

Laihian hammashoitola on menossa remonttiin juhannuksena noin kahdeksaksi viikoksi.

Loma-aikaa pyritään ylihammaslääkäri Katri Palon mukaan hyödyntämään remontissa mahdollisimman paljon.

Sinä aikana laihialaispotilaat saavat hammashoitoa Vaasan alueelta Vähänkyrön hammashoitolasta ja muista Vaasan kaupungin hammashoitoloista, kuten Ristinummelta.

Vaasassa kiireetöntä hammashoitoa joutuu tällä hetkellä odottamaan noin vuoden. Palon mukaan laihialaisten “kesävierailu” maakunnan keskuskaupungin toimipisteissä ei vaikuta Vaasan jonotilanteeseen.

– Laihian hoitajat tulevat silloin Vaasaan, joten he eivät käytä Vaasan resursseja. Laihian hammashoitolan väki hoitaa laihialaisia potilaita ja vaasalaiset vaasalaisia.

Avaa kuvien katselu Vaasa-Laihian ylihammaslääkäri Katri Palo kertoo, että Laihian hammashoitolan remontin aikana laihialaiset käyvät Vaasassa hammashoidossa. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Laihialle yksi huone lisää

Palon mukaan Laihian hammashoitola saa remontissa myös yhden hoitohuoneen lisää, vaikka hoitolan pinta-ala ei varsinaisesti kasva. Tiloja vain järjestellään uudelleen.

– Siellä on yksi hoitohuone liian vähän vakansseihin nähden.

Lisähuoneen toivotaan Palon mukaan houkuttelevan lisää henkilökuntaa. Työntekijävajauksella on suora vaikutus jonotilanteeseen.

Yksityiseltä puolelta ei ole saatu riittävästi apuja.

– Pula tekijöistä on tällä hetkellä kova, Palo sanoo.

Kaikesta huolimatta ylihammaslääkäri muistuttaa, että hampaat hoidetaan muualla kuin hammashoitolassa.

– Siellä tehdään korjaavaa ja tarkastavaa hoitoa, mutta perustyö pitää tehdä omassa arkiympäristössä.

Se tarkoittaa, ettei saa napostella, vettä kannattaa juoda mieluummin kuin makeutettuja virvoitusjuomia ja hampaat pitää pestä aamuin illoin.

Siten pidetään Palon mukaan hammaspeikot - ja myös hoitojonot kurissa.

